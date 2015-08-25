До и После: Жизнь в церкви!

Преобразование старых часовен в жилые помещения – новый архитектурный тренд, захвативший умы и сердца жителей Западной Европы. В условиях перманентного роста цен на жилье, квартира в центральном районе большого европейского города становится недоступной роскошью для граждан со средним уровнем дохода. Однако особо предприимчивые и несуеверные жители нашли выход из положения – они приобретают старые часовни и переоборудуют их в жилые дома.
Если вас не смущает тот факт, что вы будете жить в постройке, стены которой на протяжении столетий являлись немыми свидетелями как самых трагических, так и самых радостных событий множества семей, значит стоит обратить внимание на такой нестандартный вариант улучшения жилищных условий.
Напомним, что часовни – это маленькие церкви, только без алтаря и священника. Внешне они всегда выделялись на фоне довольно однообразного архитектурного пейзажа западноевропейских городов, благодаря яркой и необычной отделке фасада и симметричной двускатной крышей, которая обеспечивала в здании идеальную акустику.
Еще одно неоспоримое преимущество зданий этого типа – наличие цокольного этажа. О том, насколько полезным может оказаться цоколь мы писали в статье ’Стоит ли строить цокольный этаж’ (там же можно познакомиться и с идеями его обустройства). Одним словом, из заброшенной и давно растерявшей своих прихожан часовни, при надлежащих усилиях мастеров своего дела, может получиться благоустроенный особняк со всеми удобствами.
На этом снимке можно отчетливо наблюдать встречу двух миров – высокие окна часовни вполне органично сочетаются с футуристической лестницей, которая является мостом между древней постройкой и современным зданием в стиле баухауз. Не последнюю роль в создании визуально гармоничного архитектурного ансамбля сыграло и приятное для глаз сочетания светлого дерева и темно-красного кирпича.
В подтверждение вышесказанного, приводим фото огромной гостиной, жизнь в которой похожа на прекрасный сон наяву. По желанию заказчиков архитекторы из студии Granit Chartered Architects, занимавшиеся переделкой внутреннего пространства часовни, совместили гостиную с кухней, что позволило обеспечить пространство максимальным количеством естественного света.
Творить в пространстве такой кухни можно без всяких ограничений. Здесь вам не грозит опрокинуть тарелку с горячим ужином, по неосторожности врезавшись в дверной косяк или споткнувшись о ножку стола. Готовьте в свое удовольствие, приглашайте друзей, устраивайте шикарные застолья – места хватит на всех!
Ванная в часовне – настоящая мечта для модерниста. Строгая цветовая гамма и ультрасовременная сантехника. Несмотря на крошечный метраж, в комнате нашлось место и для длинного радиатора и для совмещеной с душем ванны-джакузи.
В оформлении спальни дизайнеры остались верны приглушенной цветовой палитре. Роль декора была отдана массивным оконным рамам из темного дерева. Кстати, если внимательно присмотреться, станет очевидно, что они не заканчиваются там, где начинается потолок, что является еще одной архитектурной особенностью часовен, для которых характерны узкие окна достигающие нескольких метров в длину.