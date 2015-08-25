До и После: Жизнь в церкви!

Преобразование старых часовен в жилые помещения – новый архитектурный тренд, захвативший умы и сердца жителей Западной Европы. В условиях перманентного роста цен на жилье, квартира в центральном районе большого европейского города становится недоступной роскошью для граждан со средним уровнем дохода. Однако особо предприимчивые и несуеверные жители нашли выход из положения – они приобретают старые часовни и переоборудуют их в жилые дома.

Если вас не смущает тот факт, что вы будете жить в постройке, стены которой на протяжении столетий являлись немыми свидетелями как самых трагических, так и самых радостных событий множества семей, значит стоит обратить внимание на такой нестандартный вариант улучшения жилищных условий.