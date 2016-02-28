6 дизайнерских предметов, которые полностью изменят вашу жизнь!

В сегодняшнем мире каждый из нас постоянно наблюдает стремительное развитие технологий, образов и дизайна в целом. Каждая сфера жизнедеятельности человека пополняется всевозможными новинками, которые облегчают нашу жизнь и удовлетворяют те потребности, о существовании которых мы даже не догадывались.
Если вы хотите шагать в ногу со временем, рекомендуем периодически обновлять окружающий интерьер. Для этого совсем необязательно устраивать трудоемкие ремонтные работы, вполне достаточно обзавестись каким-нибудь дизайнерским новшеством.
Предлагаем 6 отличных вариантов, которые полностью изменят вашу жизнь в родных стенах. Вдохновляйтесь!
Надоели стандартные табуреты и скучные кресла? Выбирайте современную и необычную мебель для удобного отдыха и украшения интерьера!
Стильное бескаркасное кресло цвета металлик только на первый взгляд кажется строгим и холодным. На самом деле, эта модель способна создать особое настроение в вашем доме и наполнить пространство игривой динамикой.
Острые края этой современной мебели сочетаются с металлическими заклепками, расположенными вдоль швов. Они отражают свет в комнате и, тем самым, добавляют ей лоска и особого шарма. Гармония строгих материалов и мягких линий этого кресла напоминает космическую стилистику, которая так популярна сегодня. Этот предмет будет одинаково уместным как в традиционных интерьерах, так и в самых новомодных.
Обновление квартиры с помощью удивительного кресла – это легко, просто и доступно!
Как же хочется, придя домой, устроится поудобнее на любимом диване и насладиться тишиной и спокойствием… Для этого нужно только одно – выбрать правильную мебель!
Обратите внимание на роскошную модель дивана на фото. Он состоит из двух частей, расположение которых можно варьировать в зависимости от настроения и особенностей пространства. Яркий и насыщенный оттенок любви и страсти не оставит равнодушным никого, приглашая отдохнуть на мягкой мебели.
Оптимальная высота дивана и бескомпромиссное удобство его каркаса позволит вам не только полноценно расслабиться после напряженного трудового дня, но и без особых сложностей разместить в своем доме большое количество дорогих гостей.
Отличный способ обновления собственной квартиры состоит в покупке неординарного дизайнерского стола. Например – такого яркого, как на фото.
При первом взгляде на столь красочную мебель создается впечатление, что множество ярких шариков сейчас рассыплются по всему периметру комнаты. Но это всего лишь оптическая иллюзия. На самом деле такой столик не доставит вам подобных хлопот, ведь он, при всей своей необычной внешности, является довольно практичным предметом.
Простые материалы, плавные линии и яркие акценты привнесут в интерьер вашего дома игривый и неповторимый стиль. Застывшая динамика – это очень современно!
Хотите сделать свой дом более увлекательным и не знаете как? Украсьте интерьер необычными лампами!
Даже маленький светильник уникального дизайна может стать настоящей изюминкой вашего дома. Как, например, эта модель на фото. Его создателям удалось соединить классический осветительный прибор и раритетную модель фотокамеры на штативе. В результате имеем весьма практичный предмет и дополнительный элемент декора.
Подобные произведения искусства придутся по душе всем творческим личностям и тем, кто ценит неповторимый стиль в интерьере.
Дизайн кухни в каждом доме имеет огромное значение для общего восприятия помещения. И именно небольшие декоративные детали способны сделать его неповторимым и запоминающимся для всех, кто пришел к вам в гости.
Только взгляните на эти милые аксессуары! С ними обычная чашечка кофе превратиться в красочное действо! Такие емкости доказывают всем известное правило – все гениальное просто. Достаточно добавить к классической посуде крохотные ножки, и она тут же преображается до неузнаваемости.
Дизайнерам интерьера доподлинно известно, что яркие мелочи способны кардинальным образом изменить пространство и наполнить его индивидуальным характером. Специфические предметы и украшения для своего дома нужно подбирать взвешенно и скрупулезно.
Отличный пример дизайнерского декора представлен на фото. Это различные цветочные горшки и статуэтки, выполненные в единой стилистике с ними. Причем, емкости для живых растений можно не только устанавливать на столы и комоды, но и фиксировать на стене. В результате получается красочная композиция, которая продемонстрирует вашу любовь к флоре и фауне, а также к современному искусству.