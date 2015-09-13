Разработка дизайна всей квартиры или одной комнаты, так или иначе, это требует недюжинной фантазии и хорошо развитого воображения. Однако, даже если с этим нет проблем, не всегда картинка, которую мы видим у себя в голове может материализоваться такой же красивой, интересной и гармоничной. Обустраивая свое гнездышко, стоит помнить об этом. И чтобы избежать казусов, а также иметь полноценное представление о том, какие бывают модели кухонь, лучше всего обратиться за помощью к одному из наших специалистов.
Сегодня интернет пестрит предложениями о продаже кухонных гарнитуров на любой вкус и цвет. Но как выбрать среди множества различных вариантов, непосредственно то, что будет удобно, комфортно именно вам? На какой модели кухонь остановиться, чтобы она была оригинальна и в то же время гармонична с общим стилем жилища? Как не потеряться в море бесконечных предложений и вариантов? Мы хотим сделать для вас процесс выбора кухонного гарнитура более легким. Поэтому поговорим о том, какие бывают модели кухонь.
В первую очередь давайте остановимся на классических кухнях, так как декор, выполненный в этом стиле не устареет никогда. Какие бывают модели кухонь при классическом дизайне? Такие модели не будут отличаться вычурностью или неординарностью. При выборе оформления в классическом стиле могут используются любые цвета. Эта кухня – как классическое произведение искусства: проявляется во всех деталях, но раскрывается не каждому. В качестве материала для кухонного гарнитура рекомендуется выбрать темное дерево. Оно придаст общему интерьеру благородства и изысканности. Безусловно, свой выбор на классической модели кухни могут остановить лишь настоящие знатоки искусства. Прекрасным дополнением и декором станет хрустальная люстра или фарфоровые вазы на столах. Темный ковер придаст мягкости и ощущения уюта.
Еще одна модель кухни под классику. Светлые тона наполняют ей легкостью и элегантностью. Такая кухня будет создавать впечатление богатства и аристократичности хозяев. Несомненно, выбор гарнитура классической модели создаст атмосферу благоприятную для времяпрепровождения всей семьи.
Приведем пример кухни от SBM STUDIO тоже классического дизайна, выполненную в черном, белом и золотом цвете. Такая модель напоминает собой царские времена. Кухня имеет шикарный декор, а удобные полочки под потолком дадут возможность разместить всю необходимую утварь так, чтобы у хозяйки все было на виду. К тому же окна, расположенные полукругом открывают великолепную панораму. Готовить в такой кухне – одно удовольствие.
Теперь вы знаете, что классика богата своим разнообразием и какие бывают модели кухонь в этом стиле. Пойдем дальше.
Любителям стиля модерн в выборе кухни есть где разгуляться – сегодня на рынке можно найти великое множество приемлемых вариантов. Идеально будет смотреться черный кухонный гарнитур с легкой белой отделкой в самом низу. Главным акцентом такой мебели будет столешница, сделанная в виде плавного черного изгиба. Стол не пестрит лишними деталями, но в то же время, он неизбежно притягивает к себе внимание совершенной формой своих изгибов. Совсем необязательно делать весь гарнитур в одном цвете, верх, к примеру, можно оформить золотом. Это сделает модель более яркой и индивидуальной.
Правельныймодерн
Какие бывают модели кухонь еще в стиле модерн? Конечно же, разными. Но дизайнеры рекомендуют использование мебель стандартных цветов: серый, белый, черный, а также модели правильных форм.
Кстати, лучшей поверхностью для мебели в стиле модерн является зеркальная. При этом кухню не нужно делать только из одних зеркал, речь идет об использовании таких материалов, в которых отражается форма ближайших предметов. Это придаст кухне загадочность и скрытность.
Если есть желание оформить кухню в стиле минимализма, нужно учесть какие бывают модели кухонь, характерные этому стилю. Такой дизайн предполагает максимум практичности и минимум декоративных элементов. При выборе модели такого плана рекомендуется останавить свой выбор на однотонной мебели, не нужно, чтобы взгляд цеплялся к деталям. Если же хочется сделать на чем-то акцент, следует выбрать цвет, близкий к основному тону. Поскольку никакая кухонная утварь не должна быть на виду, рекомендуется выбирать гарнитуры с большим количеством полок, чтобы все необходимое спокойно разместилось в них. Расположение должно быть удобным, чтобы работа на кухне была максимально комфортной и приносила радость. Что касается декора – можно сделать небольшой акцент на ручках шкафов или вытяжке, но вставка не должна быть яркой. Вся кухня должна смотреться как единое целое, без ярко выделенных элементов.
Какие бывают модели кухонь в минимализме еще? Все любители этого стиля знают, что основополагающими определениями его будет форма и материал мебели, а не ее цвета. Кухня в стиле минимализма – выдержана, проста и без лишних деталей. Лучше всего выбирать модель, сделанную из натурального материала, например, дерева. Цвет значения не имеет, но лучше всего проявлять сдержанность во всем, даже в цветовой гамме. Если говорить о форме мебели, то все должно быть очень просто: стол – прямоугольный, стулья – квадратные или прямоугольные. Никаких витиеватых элементов или изысканного декора. Кухня в стиле минимализм должна быть проста, комфортна и не пестрить разноцветными красками. Также предлагаем вам ознакомиться с нашей статьей: ’Как оформить остров под названием кухня’?
Стиль хай-тек предназначен для современных людей, идущих в ногу со временем и развитием инновационных технологий. Такая кухня будет сделана из прямых линий, занимать минимум места и обставлена по последнему писку моды. Здесь применимы нержавеющая сталь, хромированные поверхности и максимальная практичность. Одной из «фишек» такого стиля будет наличие перегородок, с помощью которых будет легко поменять оформление комнату в случае необходимости. Полное отсутствие какого-либо декора прекрасно замещается отражением предметов от хромированной поверхности. Стиль хай-тек очень красив, но вся его роскошь является функциональной: нет ни одной детали, сделанной просто так. Любая мелочь имеет свой смысл или применение. Кухня в таком стиле должна отвечать всем современным стандартам оборудования и быть обставлена по всем канонам прогресса. Какие бывают модели кухонь в хай тек? Только те, где минимум декора и максимум практичности.
В создании интерьера рустикальный стиль требует использование только натуральных материалов: дерева, камня, хлопка. Светлое дерево сделает кухню воздушной и невесомой, а темный камень – тяжелой и грозной. Выбор материала и цвета всегда остается за хозяевами, главное, помнить, что в стиле рустика можно использовать все только натуральное. Конечно, натуральные элементы можно заменить их аналогами, но они должны быть очень качественными и максимально похожими на оригинал. К такому стилю прекрасно подойдут картины с изображением овощей и фруктов, природы и цветов. На столе допустимы вазы с настоящими или искусственными цветами, а седенья для стульев можно подобрать из любой натуральной ткани: хлопка или льна. Во всем должна прослеживаться деревенская простота и непринужденность: если это камень, то грубой обработки, если крашеная поверхность, то со сколами и трещинами. Хотите узнать какие бывают модели кухонь еще?