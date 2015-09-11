Сад камней – застывшая мудрость природы

Изначально мода на сады камней появилась в Японии. Они представляли собой огражденную территорию, которая покрывалась мелкой галькой или песком с установленными на ней неотесанными камнями. Эти камни, на первый взгляд, располагались хаотично, но это не так. Расположение выбиралось согласно правилам, которым подчиняется мировоззренческая теория будды. Современная концепция каменного сада немного изменилась и служит скорей для украшения участка, чем для медитаций. Но главное осталось неизменным – сады из камней все так же популярены. И не только среди восточных народов, но и по всему миру.
Сооружение такого сада на территории участка будет прекрасным украшением для дома и дачи, коттеджа и виллы. Существует большое количество интерпретаций этого элемента декора загородного жилища: фонтаны, мостики, водяные горки и многое другое. Сегодня речь пойдет об основных видах садов из камней.
Первым и самым простым вариантом создания сада камней является украшение приусадебного цветника. Композицию можно составить из сочетания мелкой гальки и крупных булыжников. Камни располагаются на клумбе и создают впечатление, что растения растут прямо из камней. А прочитав нашу сатью о том, как создать сад камней своими руками, вы легко сможете сделать это самостоятельно.
Оригинально выглядит отделение камнями территории кустарников и деревьев от газона. Для этого земля покрывается мелкими однотонными камушками, благодаря чему она визуально ограждает территорию зеленого газона от посаженых растений на участке. Такой декор можно сделать по всему периметру участка, а середину оставить нетронутой – пусть на ней по прежнему растет газон. Таким образом, будет место для развлечений: игры в бадминтон, волейбол или просто чтения любимой книги, а также прекрасное украшение дачного участка.
Кто не любит разжечь костер на даче или в частном доме? А для этого нужна специально отведенная территория, которая оградит жителей и гостей дома от пожара. Прекрасным вариантом оформления такого места служит идея сада камней, разработанная студией дизайна TOPOS. Территория ограждается небольшим забором, на который сверху помещаются деревянные балки, служащие прекрасным посадочным местом. Выполнив такую площадку в виде круга, хозяева дома гарантируют – гостям скучать не придется, потому что все будут вовлечены в разговор. А в самом центре располагается круг поменьше для костра, огражденный большими камнями. Так, достигается высокий уровень пожарной безопасности, а также прекрасное пространство для посиделок у костра. Кроме этого, по периметру сада выложены небольшие каменные горки, что подчеркивает общий стиль усадьбы.
Лучше бассейна на дачном участке может быть только бассейн с водяной горкой, выложенный камнями. Особенно это актуально, если на территории есть природная горка, которой просто нельзя не воспользоваться, установив на ее вершине башенку для спуска. Подъем к ней происходит по ступенькам, оформленным все теми же камнями. Такой бассейн не только украсит сад, а и прослужит хозяевам долгую службу. А выложенная вокруг него каменная дорожка избавит от попадания грязи и земли внутрь емкости. При этом каменные ступени гораздо более практичны и устойчивы, чем, скажем, обычная стремянка. Кроме пользы, которую принесет бассейн с водяной горкой, выполненный в стиле сада камней, это еще и потрясающее украшение участка и необычное приключение для детей.
При создании сада камней очень часто используют и воду, оформляя небольшие озера, пруды или речки. Интересный вариант когда в середине водной стихии расположен некий остров, выложенный камнем. На территории этого острова может находиться, например, стол для гостей и несколько стульев. Или просто скамейка, позволяющая любоваться красотой природы. В любом случае получается, что остров окружен водой со всех сторон и добраться до него можно только с помощью мостика.
Если размеры участка позволяют, то дизайнеры рекомендуют сделать у себя во дворе пруд, через который будет перекинут мостик. Особенно выиграшно будет выглядеть такое сооружение если берега пруда и дорогу к мостику оформить в стиле сада камней. Территорию вокруг пруда лучше засыпать мелкой галькой, а вот саму дорожку можно выложить большими плоскими камнями. Такой дизайн больше всего приближен к княжеским усадьбам.
Искусственный пруд можно расположить непосредственно напротив окон дома, что позволит любоваться водной гладью прямо из комнаты. Более мелкими камнями можно выложить тропинки, ведущие к дому, калитке и другим участкам усадьбы, а более крупные булыжники станут прекрасной заменой небольших изгородей, обрамляющих тропинку, клумбы и цветники. Среди камней рекомендуется расположить небольшие светодиодные элементы, чтобы их красотой можно было любоваться и после захода солнца. Освещение также поможет не заблудиться на участке при наступлении темноты.
Когда территория участка позволяет, можно сделать беседку, расположенную среди огромных камней. Лучше ее разместить в стороне, обустроив ее столом со стульями или же скамейками. Природные кустарники, большие деревья, камни и вода будут способствовать не только наслаждению природой, но и максимальному расслаблению, а также медитации. Такой вариант сада камней придется по вкусу истинным ценителям здорового образа жизни.
Искусственный пруд прекрасно будет смотреться и в качестве отдельного элемента оформления сада камней, даже без дополнительного мостика или островка. Более мелкими камнями можно выложить тропинки, ведущие к дому, сараю или к калитке. А валуны покрупнее станут прекрасной заменой небольшим заборам, обрамляющим тропинку, клумбы и цветники.
Как прекрасно прогуляться перед сном по собственному саду камней. Особенностью такого дизайнерского решения является размещение камней не вплотную друг к другу, а с оставлением расстояния в несколько сантиметров между ними. Так, создается иллюзия хаотичного расположения камней. В промежутках между ними должна быть видна трава. Получается, что дорога как бы вытоптана на земле. Дополнением станут клумбы или кустарники, растущие среди камней. Такой декор участка, выполненный в едином стиле, принесет ощущение гармонии и стабильности. Цветовую гамму камня лучше всего выбирать, исходя из цвета скамеек, сооружений и деталей того, что находится на территории.
Журчание воды, пение птиц, природа… Все это легко можно разместить на приусадебном или дачном участке. Нужно только сделать несколько каменных ступеней в тени растущих деревьев или же соорудить фонтан в виде клумбы, затем обеспечить подачу воды, и вот уже у хозяев есть свой личный
водопад. В этом случае камни придадут сооружению эффект естественной и дикой природы. Не стоит отчаиваться, если на участке совсем нет деревьев – их можно заменить искусственными растениями или же попросту посадить небольшие кустарники. Водопад будет радовать слух приятным переливом воды, а о красоте такого сада камней не стоит и говорить. Также можно ознакомиться с другими идеями оформления сада.