Сад камней – застывшая мудрость природы

Изначально мода на сады камней появилась в Японии. Они представляли собой огражденную территорию, которая покрывалась мелкой галькой или песком с установленными на ней неотесанными камнями. Эти камни, на первый взгляд, располагались хаотично, но это не так. Расположение выбиралось согласно правилам, которым подчиняется мировоззренческая теория будды. Современная концепция каменного сада немного изменилась и служит скорей для украшения участка, чем для медитаций. Но главное осталось неизменным – сады из камней все так же популярены. И не только среди восточных народов, но и по всему миру.

Сооружение такого сада на территории участка будет прекрасным украшением для дома и дачи, коттеджа и виллы. Существует большое количество интерпретаций этого элемента декора загородного жилища: фонтаны, мостики, водяные горки и многое другое. Сегодня речь пойдет об основных видах садов из камней.