Каркасные дома в последнее время пользуются большой популярностью благодаря их сравнительно невысокой цене и большому количеству предложений на рынке от подрядчиков, соревнующихся за каждого клиента. Однако каркасные технологии – это не последнее ноу-хау. Они распространены в Европе, особенно в Скандинавии и Германии уже на протяжении последних пяти веков. Дома из каркаса, как указывает название, возводятся на основе легких и прочных металлических или деревянных конструкций, выполняющих функции перектытий, а также различных обшивок, теплоизоляции и разнообразных защитных мембран, защищающих конструкции от неблагоприятных воздействия внешней и внутренней среды.
Дома из каркаса отличаются тем, что несущие и ограждающе-изолирующие свойства стен распределяются между разными слоями и элементами, справляющимися каждый со своей специфической задачей. Чаще всего технология металлического каркаса используется для постройки зданий общественного или промышленного назначения. Кроме того, к каркасным домам такого типа зачастую обращаются архитекторы и инженеры с целью создания необычного экстерьера или интерьера здания. Иногда части каркаса остаются открытыми как элемент декора снаружи или внутри строения.
Однако насколько же будет комфортно жить в таком доме? Давайте рассмотрим более детально все достоинства и недостатки каркасных домов.
Начнем мы, пожалуй, с описанием особенностей каркасных домов. Они отличаются простотой изменений внешнего и внутреннего оформления, что идеально подходит для постройки мансард, дополнительных комнат (например, ванных или гардеробных), гаражей, гостевых и вспомогательных комнат и тд. Если вы любите эксперименты с планировкой, каркасные дома позволят воплотить ваши эксперименты в жизнь, меняя внешность фасада при помощи разной облицовки – ЦСП, искусственного камня или кирпича. Обычно толщина стен дома из металлического каркаса составляет не более 25-30 сантиметров, что позволяет увеличить полезную площадь внутри дома. Один из главных факторов – это сравнительно небольшая стоимость постройки каркасных домов и довольно быстрая скорость строительства. В среднем комплекс работ зайнимает от 1 до 4 месяцев, а в связи с особенностями технологии, монтаж конструкций можно осуществлять на протяжении всего года и даже при минусовой температуре.
Существует мнение, что каркасные дома могут выделять токсичные для человека вещества. В случае, если при постройке применяются дешевые материалы, эта вероятность возрастает. Особенно
славятся ориентированно-стружечные плиты (OSB-3) китайского производства, содержащие фенолформальдегидные смолы с классом эмиссии формальдегида 2 и выше. Такие плиты выделяют формальдегид в воздух помещения. Поэтому рекомендуется использовать плиты OSB-3 с первым классом эмиссии формальдегида или даже с
нулевым классом эмиссии. Эти плиты хотя и дороже, зато они являются безопасными для человека.
Кроме того, формальдегид могут выделять дешевые стекловаты, а некачественные базальтовые и минеральные ваты с короткими волокнами могут являться источником канцерогенной пыли. Однако ситуацию можно легко исправить путем использования качественных материалов – базальтовой или минеральной ваты с длинным волокном вместо стекловаты.
Стены каркасных домов обычно довольно тонкие, поэтому они не отдают накопленое в стенах тепло во время снижения температуры воздуха и не забирают излишнее тепло в жару. Поэтому каркасные дома считаются не очень подходящими для жаркого климата. Однако низкая теплоемкость имеет ряд преимуществ в странах с умеренным или холодным климатом. Небольшая масса стен позволяет сэкономить на энергии, ведь она расходуется, в основном, только на обогрев помещения, а не прогрев стен дома. В результате такой дом намного быстрее протапливается зимой и охлаждается при помощи кондиционера летом.
Использование каркаса из обычного бруса или досок, деревянной вагонки внутри и снаружи дома негативно влияет на пожароустойчивость конструкции. Как и в предыдущем случае, лучше немного потратиться и выбрать для постройки нескораемые панели из ЦСП, пожаростойкого картона или СМЛ. Пенополистирол следует использовать пожаростойкого гласса Г1 и Г2. Если балки деревянные, то лучше обработать их пожаростойкими пропитками.
Хотя каркасный дом и имеет довольно жесткую для своего небольшого веса конструкцию, не следует пренебрегать архитектурными расчетами на прочность, которые должны учитывать снеговые и ветровые нагрузки. Кроме того, каркасные дома, к сожалению, отличаются малой вандалостойкостью стен, которые можно разрушить при помощи обычной бензопилы.
Кроме того, такие дома довольно легкие и могут легко стать жертвой сильного урагана. Срок жизни каркасного дома не очень долгий – 30-50 лет, правда, его намного проще ремонтировать, чем, скажем, кирпичный или деревянный дом, что намного упрощает замену защитных пленок, утеплителя и тд. и часто не соответствуют стандартам экологичности.
Технология возведения каркасных домов довольно доступная и у вас не появится проблем с поиском подрядчика. Более того, эта технология сравнительно нетрудоемкая, так что самые талантливые строители среди нас, в принципе, могут справиться с постройкой своими силами, тем более, что на возведение каркасного дома требуется совсем немного времени и совершенно никакой тяжелой техники. Кроме того, дома из металлического каркаса отличаются отсутствием усадки, что позволит сразу же провести отделочные работы и заселиться в такой дом.
Процесс, строительства каркасного здания начинается еще на производстве, где комплектуются готовые детали конструкции, а также часто уже на заводе собираются в панели, что сокращает затраты на монтаж на месте. После подведения наружных коммуникаций начинаются работы по укладке фундамента. Любой вид фундамента подходит для каркасных домов из легкой оцинкованной стали. Для соответствия стндартам качества лучше использовать плиту мелкого заглубления или ленточный фундамент. Несколько человек вполне способны собрать металлический каркас дома площадью около 150-200 км. кв. за промежуток времени от 7 до 10 дней. Если же предстоит монтировать заблаговременно собранные на заводе панели, то длительность работ сокращается до 4-6 дней.
Каркасные дома очень сейсмоустойчивые и смогут выдержать нагрузку до 9 баллов по шкале Рихтера. Это связано с тем, что каркасные дома практически не подвержены влиянию свойств грунта благодаря своему небольшому весу в сочетании с очень жесткими материалами как OSB, ЦСП или СМЛ.
Легкость конструкций позволяет сэкономить на сооружении массивного фундамента. Чаще всего каркасные дома монтируются на легких и недорогих фундаментах: мелкозаглублённая лента (МЗФЛ), фундаментная плита, буронабивные или винтовые сваи. Следует также отметить ремонтопригодность фундамента под каркасным домом. Каркасные дома настолько легки (обычно менее 20 тонн), что могут быть подняты домкратом без разрушения с целью ремонта фундамента дома, который обычно состоит во вкручивании дополнительных винтовых свай.
Каркасные дома практически не подвержены моральному старению, так как их фасад легко поддается переделке взависимости от современной моды. Кроме того, дома из металлического каркаса позволяют воплотить в жизнь самые разные варианты планировки и отделки фасадов при помощи облицовочного кирпича, штукатурки, вагонки, отделочного камня, сайдинга и их комбинации.
Энергоэффективный эксподом с минималистичным скандинавским дизайном, построенный по каркасной технологии, отделка фасада выполнена при помощи плит ЦСП. Дом отапливается за счёт геотермального насоса и системы рекуперации. Электричество получает от солнечных батарей. Управляется с через систему умный дом. Проект выполнен совместно с Level80 architects (архитекторы: Андрусь Bezdar, Кирилл Скорынин). Дом расположение в п. Гонолес, Беларусь.
Главное при создании проекта было объединить простоту, комфортность и миниммалисткий дизайн. Задача состояла в том, что бы минимальными средствами обеспечить максимальный комфорт человека внутри помещения, сделать его по-европейски уютным. Дизайнеры отталкивались от минималистичной простоты, используемой в дизайне скандинавских домов. Фасад каркасного дома, выложенный плитами ЦСП, светлый, такой же светлый его интерьер. Лесное окружение дома и использование зелёной энергии символически отразились в цветных травянисто-зелёных акцентах на первом этаже. Сочитая этот цвет с текстурой дерева, создатели получили своеобразное отражение окружающей природы внутри дома. Прозрачная веранда с южной стороны так же призвана подчеркнуть связь дома с лесным окружением. Многие интерьерные и экстерьерные решения просты в исполнении, не требуют больших затрат и в то же время эстетически выразительны.