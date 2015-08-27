Каркасные дома в последнее время пользуются большой популярностью благодаря их сравнительно невысокой цене и большому количеству предложений на рынке от подрядчиков, соревнующихся за каждого клиента. Однако каркасные технологии – это не последнее ноу-хау. Они распространены в Европе, особенно в Скандинавии и Германии уже на протяжении последних пяти веков. Дома из каркаса, как указывает название, возводятся на основе легких и прочных металлических или деревянных конструкций, выполняющих функции перектытий, а также различных обшивок, теплоизоляции и разнообразных защитных мембран, защищающих конструкции от неблагоприятных воздействия внешней и внутренней среды.

Дома из каркаса отличаются тем, что несущие и ограждающе-изолирующие свойства стен распределяются между разными слоями и элементами, справляющимися каждый со своей специфической задачей. Чаще всего технология металлического каркаса используется для постройки зданий общественного или промышленного назначения. Кроме того, к каркасным домам такого типа зачастую обращаются архитекторы и инженеры с целью создания необычного экстерьера или интерьера здания. Иногда части каркаса остаются открытыми как элемент декора снаружи или внутри строения.

Однако насколько же будет комфортно жить в таком доме? Давайте рассмотрим более детально все достоинства и недостатки каркасных домов.