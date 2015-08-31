Дома из металлического каркаса – быстро, недорого и комфортно

За этими манипуляциями следует установка ветрозащитной пленки по внешнему контуру каркаса здания, после чего ее обшивают утеплителем. После установки окон и входной двери приступают к отделке фасада. Кроме того, параллельно проводят укладку утеплителя внутри каркаса здания, а потом пленки-пароизоляции, а также гипсокартона, стелят черновой пол.

После этого наступает фаза чистовой отделки. При этом все зависит только от вашей фантазии и размеров бюджета, благо на рынке доступно огромное разнообразие материалов для отделки. Все! Ваш дом готов!

Обратите внимание, насколько внешний вид дома зависит от облицовки. Существует мнение, что дома из металлического каркаса выглядят не очень по сравнению с деревянными или кирпичными. Однако не стоит забывать об возможностях каркасных домов, позволяющий экспериментировать с отделкой как только ваша душа пожелает. При необходимости можно даже сымитировать деревянный дом! Обратите внимание, насколько гармонично смотрится сочетание теплой матовой деревянной обшивки с холодным приглушенным блеском металла, который дополняет глянец больших окон-дверей.