Дома из металлического каркаса – быстро, недорого и комфортно

Дома из металлического каркаса, как указывает название, возводятся на основе легких и прочных металлических конструкций, выполняющих функции перектытий и стен, а также различных обшивок, теплоизоляции и разнообразных защитных мембран, защищающих конструкции от воздействия внешней и внутренней среды. Дома из каркаса отличаются тем, что несущие и ограждающе-изолирующие свойства стен распределяются между разными слоями и элементами, справляющимися каждый со своей специфической задачей. Чаще всего технология металлического каркаса используется для постройки зданий общественного или промышленного назначения. Кроме того, к каркасным домам такого типа зачастую обращаются архитекторы и инженеры с целью создания необычного экстерьера или интерьера здания. Иногда части металлического каркаса остаются открытыми как элемент декора снаружи или внутри строения.
Каркасные дома можно условно поделить на несколько видов.
Дома с каркасом, изготовленным из проката, которые отличаются тем, что вся конструкция опирается на металлические колонны. Такая конструкция отличается прочностью, но при этом она достаточно легкая по сравнению с железобетоном. Например, большинство небоскребов имеют такой каркас в основе. Правда, сложность монтажа каркасных конструкций подобного рода и необходимость изготовления отдельных частей и деталей (иногда и всего комплекта) мешают их распространению в частном строительстве. Поэтому дома из прокатного каркаса в большинстве возводятся в случаях, когда нужно создать очень оригинальный интерьер или экстерьер здания. Иногда части каркаса остаются снаружи дома в виде причудливого декора часто необычной геометрической формы.
Чеснок
Еще один вид домов из металлического каркаса – дома из облегченного профиля. Отличие такого дома состоит именно в его каркасе, который выполнен из стальных тонкостенных конструкций. Такие конструкции похожи на металлические профили для монтажа гипсокартона, только те, которые используются для постройк зданий толще и жестче. Обычно дома из металлического каркаса из облегченного профиля довольно недорогие, хотя и не отличаются долгим сроком службы.
Еще с некоторой долей относительности к домам с металлическим каркасом можно отнести некоторые типы мобильных и модульных домов. Почти все мобильные дома имеют в основе жесткую металлическую раму, а большая часть модульных домов состоит из модулей, образованных комбинированным каркасом, выполненным из металла и дерева. Поэтому такая технология не очень подойдет для строительства капитальных жилых домой. Ее лучше использовать для постройки садовых или гостевых домиков, вспомогательных помещений и тд.
За этими манипуляциями следует установка ветрозащитной пленки по внешнему контуру каркаса здания, после чего ее обшивают утеплителем. После установки окон и входной двери приступают к отделке фасада. Кроме того, параллельно проводят укладку утеплителя внутри каркаса здания, а потом пленки-пароизоляции, а также гипсокартона, стелят черновой пол.
После этого наступает фаза чистовой отделки. При этом все зависит только от вашей фантазии и размеров бюджета, благо на рынке доступно огромное разнообразие материалов для отделки. Все! Ваш дом готов!
Обратите внимание, насколько внешний вид дома зависит от облицовки. Существует мнение, что дома из металлического каркаса выглядят не очень по сравнению с деревянными или кирпичными. Однако не стоит забывать об возможностях каркасных домов, позволяющий экспериментировать с отделкой как только ваша душа пожелает. При необходимости можно даже сымитировать деревянный дом! Обратите внимание, насколько гармонично смотрится сочетание теплой матовой деревянной обшивки с холодным приглушенным блеском металла, который дополняет глянец больших окон-дверей.
Процесс, строительства каркасного здания начинается еще на производстве, где комплектуются готовые детали конструкции, а также часто уже на заводе собираются в панели, что сокращает затраты на монтаж на месте. После подведения наружных коммуникаций начинаются работы по укладке фундамента. Любой вид фундамента подходит для каркасных домов из легкой оцинкованной стали. Для соответствия стндартам качества лучше использовать плиту мелкого заглубления или ленточный фундамент. Несколько человек вполне способны собрать металлический каркас дома площадью около 150-200 км. кв. за промежуток времени от 7 до 10 дней. Если же предстоит монтировать заблаговременно собранные на заводе панели, то длительность работ сокращается до 4-6 дней.
После монтажа каркаса начинаются кровельные работы, после которых следует прокладка коммуникаций.
Каркасные дома отличаются простотой изменений внешнего и внутреннего оформления, что идеально подходит для постройки мансард, дополнительных комнат (например, ванных или гардеробных), гаражей, гостевых и вспомогательных комнат и тд. Если вы любите эксперименты с планировкой, каркасные дома позволят воплотить ваши эксперименты в жизнь, меняя внешность фасада при помощи разной облицовки – ЦСП, искусственного камня или кирпича.
Обычно толщина стен дома из металлического каркаса составляет не более 25-30 сантиметров, что позволяет увеличить полезную площадь внутри дома. Один из главных факторов – это сравнительно небольшая стоимость постройки каркасных домов и довольно быстрая скорость строительства. В среднем комплекс работ зайнимает от 1 до 4 месяцев, а в связи с особенностями технологии, монтаж конструкций можно осуществлять на протяжении всего года и даже при минусовой температуре.
Существует мнение, что каркасные дома пожароопасные за счет использования множества синтетических материалов. Кроме того, такие дома довольно легкие и могут легко стать жертвой сильного урагана. Срок жизни каркасного дома не очень долгий – 30-50 лет, правда, его намного проще ремонтировать, чем, скажем, кирпичный или деревянный дом, что намного упрощает замену защитных пленок, утеплителя и тд. Кроме того, каркасные здания отличаются низкой теплоемкостью и часто не соответствуют стандартам экологичности.
Каркасные дома практически не подвержены моральному старению, так как их фасад легко поддается переделке взависимости от современной моды. Кроме того, дома из металлического каркаса позволяют воплотить в жизнь самые разные варианты планировки и отделки фасадов при помощи облицовочного кирпича, штукатурки, вагонки, отделочного камня, сайдинга и их комбинации. Технология возведения каркасных домов довольно доступная и у вас не появится проблем с поиском подрядчика. Более того, эта технология сравнительно нетрудоемкая, так что самые талантливые строители среди нас, в принципе, могут справиться с постройкой своими силами, тем более, что на возведение каркасного дома требуется совсем немного времени и совершенно никакой тяжелой техники. Кроме того, дома из металлического каркаса отличаются отсутствием усадки, что позволит сразу же провести отделочные работы и заселиться в такой дом. И последнее – каркасные дома очень сейсмоустойчивые и смогут выдержать нагрузку до 9 баллов по шкале Рихтера.
Отличный пример возможностей металлического каркаса для создания причудливых образов сложной конструкции. Как мы уже упоминали выше, технология металлического каркаса идеально подходит для постройки нежилых зданий как этот ресторан на морском побережье. Если ей по плечу такие необычные формы, то как она не справится с обычным частным домом?
Здание представляет собой комбинацию монолитного ж/б каркаса и металлоконструкций и является сложным инженерно-техническим сооружением с самыми современными видами инженерного обеспечения. Ресторан включает в себя три зала: панорамный зал на 50 мест, со стеклянными стенами и полом из закаленного Триплекса, летней площадкой на 110 мест расположенной на высоте 15 метров над уровнем воды и подводный зал на 90 мест с окнами-илюминаторами, расположенный в подземной части, там же расположены все производственные и инженерно-технические помещения ресторана.