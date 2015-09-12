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Практичные раздвижные столы на кухню – идеальный выбор

Shunny_Star Shunny_Star
Дом, Sergey Makhno Architect Sergey Makhno Architect Столовая комната в азиатском стиле
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Многие психологи говорят, что отношения в семьях остывают из-за отсутствия общения. Так как в нашем современном мире, люди хоть и живут под одной крышей, но, как правило, очень мало разговаривают друг с другом по душам. Это может происходить из-за отсутствия времени, желания или же подходящего места для этого. Остановимся на последнем.

Идеальной площадкой для таких душевных бесед может стать терраса или же беседка в саду. Не расстраивайтесь если у вас таких нет. Так как даже в самой маленькой квартире можно отыскать уютное местечко. Зачастую им служит кухня. После вкусного ужина, когда все члены семьи расслабились, главное, не спешить расходиться. Такое домашнее общение помогает скрепить семейные узы и предотвратить многие конфликты. Конечно, небольшому семейству из двух-трех человек для этого совсем ненужен громоздкий стол, так как все спокойно поместятся и за небольшим. Но что делать, если придут гости? Сегодня речь пойдет о практичных раздвижных столах на кухню. А узнать другие секреты экономии пространства вы можете в книге идей ’Советы по обустройству маленькой кухни’.

Существует огромное множество столов: маленькие и большие, стационарные и мобильные, выполненные в разных цветовых гаммах и из различных материалов. Пожалуй, нелегко подобрать нужный стол для кухни, но еще сложней будет выбрать его для маленькой кухни. В таких случаях, лучше всего остановить на практичных раздвижных столах на кухню. Конечно же, его необходимо подобрать в тон остальной мебели и он должен подходить по основному стилю кухни. Выбор стола напрямую также зависит от предпочтений хозяев и цели его использования.

Квадратный раздвижной стол

Двухкомнатная квартира в ЖК "Микрогород в лесу" «Студия 3.14» Гостиная в скандинавском стиле
«Студия 3.14»

Двухкомнатная квартира в ЖК Микрогород в лесу

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Практичные раздвижные столы на кухню – это лучший способ сохранения пространства. Отлично подойдут тем семьям, в которых нет ежедневной необходимости в большом столе. Семья, например, из двух человек, прекрасно поместиться за таким квадратным столом. А когда друзья или родственники придут в гости компактный стол-трансформер будет как нельзя кстати. В собранном состоянии он не занимает слишком много места, зато если его раздвинуть, он сможет легко разместить пять – семь человек. Это очень удобно как для сохранения пространства на кухне, так и для уютных посиделок с гостями.

Как мы уже говорили выше, стол следует подбирать в одном стилевом оформлении со всем кухонным гарнитуром. Этот раздвижной стол имеет коричневую столешницу и белые ножки, что позволит ему гармонично сочетаться с тоном всей кухни. Но, главное, он сэкономит место, а в нужный момент разместит всех гостей.

Для любителей ярких впечатлений

Яркая кухня-трансформер площадью 6 кв.м., Сделано со вкусом на ТНТ Сделано со вкусом на ТНТ Кухни в эклектичном стиле
Сделано со вкусом на ТНТ

Яркая кухня-трансформер площадью 6 кв.м.

Сделано со вкусом на ТНТ
Сделано со вкусом на ТНТ
Сделано со вкусом на ТНТ

Молодым духом хозяевам, любителем ярких впечатлений и веселых тусовок по вкусу придется пестрый дизайн кухни. Безусловно, это смотрится очень стильно и модно. А барная стойка, вполне может заменить кухонный стол. Такое смелое решение не только станет изюминкой интерьера, а и сбережением ценного пространства. Конечно, за такой поверхностью всех гостей не разместить. Однако, в этой барной стойке предусмотрены такие важные детали. Когда будет в этом необходимость в игру легко может вступить практичный раздвижной стол на кухню, закрепленный на специальном релинге. Такой стол легко скрыть под барной стойкой, а удобные релинги позволят ему беспрепятственно передвигаться вдоль стены. Все это вместе делает его еще более практичным и комфортным. При желании на стол и барную стойку можно разместить яркую разноцветную подсветку, что создаст ощущение нахождения в клубе. Мебель и декоративные акценты лучше всего выбирать яркие, сочные и насыщенные.

Столы-трансформеры в восточном стиле

Дом, Sergey Makhno Architect Sergey Makhno Architect Столовая комната в азиатском стиле
Sergey Makhno Architect

Дом

Sergey Makhno Architect
Sergey Makhno Architect
Sergey Makhno Architect

Если комната выполнена в восточном стиле, можно спокойно выбрать для себя стол с низкими ножками. В таком случае сидеть можно будет прямо на полу, устроившись на мягких подушках. Практичные раздвижные столы на кухню можно исполнить в виде досок правильной формы: круг, квадрат, прямоугольник. Такие поверхности можно размещать в любой последовательности на деревяных подставках, которые лучше всего заказать из другой породы дерева. Так, они будут отличаться от основной поверхности столов, создавая контрастность. Плюсами такого приема, конечно же, станет оригинальный внешний декор, идеально подходящий кухне в азиатском стиле. 

Всем известно, что холодный воздух опускается вниз, а горячий поднимается наверх. Поэтому в Азиатских странах столы принято делать низкими. Так как при покупке такого стола можно быть уверенным, что в жаркую погоду расположение гостей на полу будет весьма комфортным. Более того, это придаст кухне вид настоящего восточного помещения, а гости смогут полностью окунуться в атмосферу Азии. Но это еще не все. Главным преимуществом является то, что собрать и разобрать такой стол будет проще простого – нужно всего лишь снять столешницу и поставить ее в укромное место, например, за дверь. Предлагаем вам также ознакомиться с другими вариантами оформления кухонь в азиатском стиле

Круглый стол

Столовая Rimini Neopolis Casa Столовая комната в классическом стиле
Neopolis Casa

Столовая Rimini

Neopolis Casa
Neopolis Casa
Neopolis Casa

Одним из интересных видов столов являются практичные раздвижные столы на кухню круглой формы. А их геометрическая окружность может меняется прямо на глазах. Ведь такие столы в раздвижном состоянии приобретают форму овала. Круглый стол на кухне смотрится весьма эффектно и необычно, занимает мало места и вмещает не более трех-четырех человек. Но если его раздвинуть, стол из круглого превращается в овальный и становится гораздо более вместительным. А светлые тона зрительно расширяют комнату и увеличивают помещение.

Союз керамики и дерева

MA.RE. Стол CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET Столовая комнатаСтолы
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

MA.RE. Стол

CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

Еще одним из самых популярных видов столов считается тот, который выполнен из керамики и дерева. Во-первых, такие столы очень выгодно будут смотреться на любой кухне за счет использования сразу двух материалов в производстве. Во-вторых, они будут очень удобны, так как имею сразу две поверхности, одна из которых – рабочая и предназначена для приготовления пищи. Хозяйкам таких столов больше не придется ругать мужей за резку хлеба без использования специальной доски – керамическая поверхность не боится физических воздействий и с легкостью перенесет на себе резку любых продуктов. В-третьих, такой стол подарит наслаждение тактильными ощущениями – переход от прохладной гладкой керамики к шероховатому и сухому дереву, что может быть необычней. Ну и что говорить об удобстве, практичные раздвижные столы на кухню прекрасно сэкономят место для рабочего пространства и будут радовать глаз элегантными ножками, выполненными в стиле канатов, спускающихся с корабля.

Стол с изюминкой

обеденный стол ronald schmitt möbel (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Столовая комнатаСтолы
(DZ)M Интеллектуальный Дизайн

обеденный стол ronald schmitt möbel

(DZ)M Интеллектуальный Дизайн
(DZ)M Интеллектуальный Дизайн
(DZ)M Интеллектуальный Дизайн

Если говорить о столах с «изюминкой», нельзя не остановиться на варианте с выставленным напоказ раздвижным механизмом. Большинство моделей раздвижных столов скрывают такую конструкцию. Конечно, таким образом стол выглядит более комфортно и уютно. Но если говорить об оригинальности, «открытый» стол будет смотреться гораздо эффектней. А эта деталь как нечто лучше подчеркнет его особенности и принадлежность к стилю хай тек

Практичные раздвижные столы на кухню следует выбирать в соответствии со стилем и дизайном самого помещения. Но в любой комнате должна быть своя «изюминка». Стол Ronald Schmidt от MUDROGELENKO DESIGN, с выставленным напоказ раздвижным механизмом заворожит любого посетителя квартиры. Сам по себе такой стол выглядит очень эффектно и привлекает к себе недюжинное внимание. А если грамотно оформить его освещение, ему не будет равных, так как за ним легко можно будет провести как деловую встречу, так и романтический ужин. Такой стол подчеркнет изысканность и неповторимость стиля в любую, даже самую простую кухню.

Стол-трансформер – незаменимый помощник для дома

Дом в Новоглаголево, Irina Tatarnikova Irina Tatarnikova КухняСтолы и стулья
Irina Tatarnikova

Дом в Новоглаголево

Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova

Каждый человек хочет, чтобы любой элемент декора его квартиры соединял в себе понятия практичности и красоты. Пожалуй, одним из наиболее подходящим изделием к этим определениям станет стол-трансформер. Независимо от его формы или способа раздвижения, цвета или стиля, такой элемент мебели несет в себе две положительные черты – он занимает мало места и в случае необходимости увеличивается в своих размерах до нескольких раз. Это особенно удобно для хозяев маленьких комнат. В таком помещении трудно представить себе громоздкий стол на десять человек. Но если выбрать практичные раздвижные столы на кухню, ситуация в корне изменится и всегда будет место для душевных разговоров.

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