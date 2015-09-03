Как расширить дом?

Если вы столкнулись с проблемой нехватки площади в своем загородном доме или же просто решили его дополнить, то эта статья будет вам интересна. В ней мы как раз рассмотрим примеры того, каким образом можно расширить пространство дома.
Прежде чем приступить к увеличению площади вашего дома необходимо определиться с количеством, назначением и площадью новых пристроек. Расширение дома можно произвести за счет изменения конфигурации стен или возведения еще одного этажа.
Один из наименее затратных вариантов-расширение загородного дома за счет террасы. При выборе местоположения террасы учитывают вид из окна. Это должен быть вид на красивый сад, цветники или садовые деревья.
Назначение террасы может быть самым разнообразным. Она может служить гостиной, столовой, кабинетом. Можно на террасе поставить барбекю или декоративный очаг, тогда она превратится в прекрасную зону для отдыха и встречи гостей. Отличным вариантом так же может стать небольшая джакузи под открытым небом встроенная в террасу. Все зависит от ваших желаний.
Если у вас достаточно комнат, но они недостаточной площади, то можно увеличить их за счет вот такого архитектурного объема. Вместе с увеличением площади вы получите еще и новый фасад. Этот вариант подойдет только в том случае, если помещения, которые вы хотите увеличеть, расположены у наружной стены.
Не стоит заниматься проектированием самостоятельно. Обратитесь к архитекторам, которые проектировали ваш дом изначально, либо к другим квалифицированным специалистам.
Если же в вашем доме просто катострофически не хватает пространства, то оптимальным решением будет строительство еще одного или нескольких этажей. Отличным стильным вариантом станет второй этаж из дерева в альпийском стиле, при условии, что первый этаж из другого материала.
В настоящее время очень популярны фахверковые конструкции, родом которые из Германии. С их помошь можно придать вашему дому образ альпийского шале.
Небольшой отдельно стоящий домик на территории участка подойдет тем, кто любит уединение. Это может быть летняя кухня, мастерская или дополнительная гостиная. Такой домик подойдет и семьям с детьми. Для них он станет дополнительной игровой площадкой, а вам подарит покой и тишину (хотя бы на время) в основном доме.
Для тех, у кого в доме есть все, но не хватает изюминки, оригинальным решением может быть строительство винного погреба. Он станет гордостью и достоянием вашей семьи на многие годы.
Винный погреб можно построить и своими руками в подземном гараже или подвале. Главная задача, которая станет перед вами – это соблюдение правил хранения. Сегодня существует масса оборудования для винных погребов, которое поможет поддерживать необходимый климатический режим. Если вы обратитесь к специалистам, они не только помогут спроектировать дизайн винного погреба, но и обустроить его таким оборудованием, подскажут, как сделать правильный выбор.
Следует еще учесть и специфику освещения. Оно должно быть искусственным–вино может испортиться, если на него будут попадать прямые лучи ультрафиолета. Также вино не переносит вибрацию. Железная дорога или шоссе возле дома могут подпортить его вкус. Отделка стен, потолка и пола в винном погребе может быть разнообразной. В зависимости от особенностей дизайна интерьера винного погреба, вы можете использовать натуральный или искусственный камень, кирпич, декоративную плитку. Главное чтобы выбранный материал был термо- и звукоизоляционным.
В этом помещении можно не только хранить вино, но и организовать уютную дегустационную комнату.
Любители спа и бассейна смогут расширить свой дом за счет пристройки именно такого комплекса. Его совсем не обязательно «прилеплять» к стене дома. Если участок позволяет, можно сделать пристрой на расстоянии от главного жилого строения и оборудовать теплый переход.
При отделке специалисты советуют учитывать тот факт, что купающиеся могут забрызгать
водой стены и пол вокруг бассейна. Соответственно, стены чаще всего облицовываются плиткой или мозаикой, реже их отделывают деревом или покрывают влагостойкой краской. Пол помещения желательно сделать с подогревом и застелить керамогранитом, а потолок лучше всего сделать
натяжной. Если же вы хотите отделать потолок деревом, как это сделал архитектор Ченцов Михаил, то обязательно обработайте его специальными
водоотталкивающими биопропитками, которые защищают дерево от
воздействия влаги и гниения.
Самым уютным уголком в доме может стать зимний сад. Обычно это стеклянная пристройка к дому. Она похожа на веранду, но преследует другие цели. В зимнем саду вы можете отдохнуть, насладиться ароматом цветов, журчанием искусственного родничка и даже пением птиц. Здесь можно почитать книгу, можно и поработать. Например, заняться посадкой новых растений.
Чаще всего зимний сад пристраивают к одной из стен южной стороны дома. В этом случае растения получают больше солнечных лучей, что способствует их лучшему росту. Форма помещения для зимнего сада зависит от планировки загородного дома.
Утеплите крышу и вашем распоряжении появится еще один полноценный мансардный этаж. Его можно использовать под любую комнату, в том числе организовать медиа пространство с биллиардным столом.
В любом случае расширение дома самостоятельно лучше не производить, так как эта работа требует детального изучения. Необходимо учитывать все мельчайшие подробности касательно дома. В некоторых случаях требуется возведение нового фундамента, замена несущих стен. Такими вопросами должны заниматься профессионалы.