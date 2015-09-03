Как расширить дом?

Для тех, у кого в доме есть все, но не хватает изюминки, оригинальным решением может быть строительство винного погреба. Он станет гордостью и достоянием вашей семьи на многие годы.

Винный погреб можно построить и своими руками в подземном гараже или подвале. Главная задача, которая станет перед вами – это соблюдение правил хранения. Сегодня существует масса оборудования для винных погребов, которое поможет поддерживать необходимый климатический режим. Если вы обратитесь к специалистам, они не только помогут спроектировать дизайн винного погреба, но и обустроить его таким оборудованием, подскажут, как сделать правильный выбор.

Следует еще учесть и специфику освещения. Оно должно быть искусственным–вино может испортиться, если на него будут попадать прямые лучи ультрафиолета. Также вино не переносит вибрацию. Железная дорога или шоссе возле дома могут подпортить его вкус. Отделка стен, потолка и пола в винном погребе может быть разнообразной. В зависимости от особенностей дизайна интерьера винного погреба, вы можете использовать натуральный или искусственный камень, кирпич, декоративную плитку. Главное чтобы выбранный материал был термо- и звукоизоляционным.

В этом помещении можно не только хранить вино, но и организовать уютную дегустационную комнату.