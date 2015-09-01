Эклектика в шоколаде

В этой статье мы имеем честь представить вам весьма сложный и многослойный проект от дизайнера Ирины Татарниковой. Гуляя по комнатам этой квартиры, постарайтесь не думать об интеллектуальной составляющей любого дизайна интерьера, но прочувствуйте, насколько важна эмоциональная окраска.

Аппетитные и глубокие оттенки, такие как шоколадный, кремовый, кофе с молоком и красный сорбет создают на площади этой квартиры интересные переходы между таинственностью и экстравагантностью, роскошью традиций и современным минимализмом. Интригующее сочетание…