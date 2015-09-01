Эклектика в шоколаде

В этой статье мы имеем честь представить вам весьма сложный и многослойный проект от дизайнера Ирины Татарниковой. Гуляя по комнатам этой квартиры, постарайтесь не думать об интеллектуальной составляющей любого дизайна интерьера, но прочувствуйте, насколько важна эмоциональная окраска.
Аппетитные и глубокие оттенки, такие как шоколадный, кремовый, кофе с молоком и красный сорбет создают на площади этой квартиры интересные переходы между таинственностью и экстравагантностью, роскошью традиций и современным минимализмом. Интригующее сочетание…
Классическая гостиная, полная бархата, позолоты и мягкой мебели вызывает ощущение богатого лондонского особняка. Оформление акцентной стены под кирпич и создание небольшой ниши для использования свечей по типу камина позволяет еще больше углубить данный эффект.
Современность в этом доме почти незаметна — телевизор приютился на стене и практически скрыт обилием декора, а потолок отливает всеми цветами интерьера так, что не кажется чем-то нестандартным для такой атмосферы.
Кухня в этом доме создана в первую очередь для комфортного использования. Большая изумрудная каменная столешница имеет стильные бортики по периметру стены.
Правильная организация всех рабочих зон дает возможность использовать каждый модуль с максимальной эффективностью, а побелка на кирпичной стене и древесина под орех связывает этот интерьер с предыдущим.
Хозяйская спальня выполнена в эклектичном стиле. Наравне с английскими традициями мы видим арабские узоры пейсли, римские шторы и по-восточному высокое бархатное изголовье. Цветовая гамма, составленная из оттенков кофе с молоком и голубой ели, выглядит очень изысканно в таком варианте.
Декоративная часть представлена здесь текстилем. Большое покрывало, три вида подушек, изголовье из ткани и два вида штор делают городскую квартиру гораздо более уютной.
С другой стороны этой комнаты организована система хранения во всю длину стены. Здесь есть специальные модули для шляп, украшений и мелочей, а также стандартные распашные дверцы с зеркалами на традиционный французский манер.
В коридоре особенно заметно, что прямые и округлые формы, равно как теплота дерева и прохладность камня, сочетаются, чтобы создать образ интерьера с историей, который образовался не в одночасье, а с течением различных вех истории.
Так с помощью эклектики можно вобрать в интерьер все самое лучшее, придуманное за несколько веков в Европе для декора своей квартиры, а на выходе все равно получить классику. Разве не удивительно?
Ванная цвета красного сорбета выглядит еще более оригинально, благодаря зеркалу с расстекловкой и черному экрану, отделяющего мокрую зону и раковину. Такая ванная больше напоминает о лучших отелях Лондона, с их амбициозными дорогостоящими интерьерами, любовью к эпатажу и роскоши в принципе, чем о квартире на Можайском шоссе.
Здесь и вызов быть непохожим на других, следованию своему собственному вкусу, и дань стилю, который когда-то положил начало многим другим веяниями в искусстве и дизайне интерьера в частности.
Этот проект вдохновляет нас на поиски своего собственного идеала в дизайне интерьера, ведь показывает, что найти его более, чем реально.
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