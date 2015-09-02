Квартира цвета дыни

Посмотрев проект этой двухкомнатной квартиры, вам наверняка захочется добавить этот прекрасный оттенок в список своих любимых. Липецкий дизайнер Олег Куркин сделал так, что в желтом цвете неоклассика заиграла новыми красками и стала прекрасным решением для интерьера даже небольшой квартиры.
Весь проект пронизан легкой атмосферой и создавался для женщины, которая ценит искусство и позитивный подход к жизни. Практически вся мебель относится к стилю неоклассика, но некоторые элементы декора ведут нас гораздо дальше — во времена средневековой Европы.
Очень интересным является и решение отделки всех стен квартиры только в двух цветах — белом, желтом и их ближайших оттенках. Так, белоснежный соседствует с дынным, благодаря акцентной стене в гостиной, а спальня оформлена в нежных ванильных тонах.
Солнечное расположение этой комнаты еще больше подчеркнуто цветовой гаммой самого интерьера. Изысканное сочетание цвета слоновой кости, дынного на стенах и желтого сорбета на шторах создает ощущение вечного праздника.
Классическая мебель с металлическими элементами под серебро настолько характерно отражает замысел дизайнера, что отделка гостиной представлена максимально просто и является фоном для великолепного дивана, кресла и буфета.
Вся мебель здесь имеет тонкие изогнутые ножки, что делает интерьер более аристократичным и изысканным, а люстра, по традиции стиля, притягивает внимание к сверкающему хрусталю и металлу.
Светлая кухня пышет роскошью и имеет множество отражающих поверхностей. Здесь небольшая площадь помещения использована на все 100%. Гарнитур вытянулся по одной стене, оставляя достаточно свободного места для организации столовой зоны напротив стеклянной стены. Интересное дополнение почти полностью белоснежного интерьера брутальной для такого образа люстрой и черной печью делает облик комнаты более глубоким.
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В главной спальне вы найдете потрясающую кровать с металлическим изголовьем, которая задает тон всей комнате. В ней классика сливается с провансом, тогда как остальной декор вторит ее предельной романтичности.
Интересно, что столь роскошная вещь имеет и практичное нестандартное дополнение — металлический поручень в зоне ног используется как вешалка, например, для легкого шелкового халата.
Ванная комната декорирована панно с изображениями европейских городов. Здесь причалы, рынки, церкви и башни дают напомнить о средневековом прошлом. Выбранная для данного интерьера цветовая гамма подчеркивает атмосферу старины, создавая ощущение каменной постройки.
В прихожей расположился вместительный шкаф, отдельное зеркало в пол и вешалка с полноценной кушеткой. Простой, но очень практичный ансамбль значительно повышает удобство этого помещения и полностью соответствует образу всей квартиры.
Отдельная лоджия, выход на которую вы найдете в спальне, является персональным уголком для отдыха и раздумий. Здесь можно спокойно провести вечер, почитать книгу или увидеть воскресное утро в первых лучах солнца.
Данный проект является в первую очередь отражением характера живущей в нем женщины и полностью соответствует тому стилю жизни, который ей хочется вести. Городской вариант неоклассики всегда будет максимально точно отражать персону, что хочет в абсолютно любых обстоятельствах оставаться чуткой к красотам этого мира.
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