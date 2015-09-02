Квартира цвета дыни

Посмотрев проект этой двухкомнатной квартиры, вам наверняка захочется добавить этот прекрасный оттенок в список своих любимых. Липецкий дизайнер Олег Куркин сделал так, что в желтом цвете неоклассика заиграла новыми красками и стала прекрасным решением для интерьера даже небольшой квартиры.

Весь проект пронизан легкой атмосферой и создавался для женщины, которая ценит искусство и позитивный подход к жизни. Практически вся мебель относится к стилю неоклассика, но некоторые элементы декора ведут нас гораздо дальше — во времена средневековой Европы.

Очень интересным является и решение отделки всех стен квартиры только в двух цветах — белом, желтом и их ближайших оттенках. Так, белоснежный соседствует с дынным, благодаря акцентной стене в гостиной, а спальня оформлена в нежных ванильных тонах.