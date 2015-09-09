Южная вилла в Краснодаре

Кроме поляны и прогулочной дорожки на участке мы видим две главные зоны отдыха. Терраса возле бассейна может похвастаться кожаными шезлонгами, а патио имеет над собой конструкцию по типу навеса из бетона. А еще патио обрамлено зелеными клумбами, что очень приятно ощущается отдыхающими. Кажется, что ты окружен пышной зеленью, даже если находишься на сухом жарком юге.

Интересным элементом в ландшафтном дизайне стало использование белоснежной гальки для обрамления дорожек и подсветка к ней. Сами же дорожки представлены плитами, которые выложены на небольшом отдалении (5 см) друг от друга, что делает дизайн еще более современным и геометричным.