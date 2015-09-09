Южная вилла в Краснодаре

Полностью оборудованный оазис для отдыха и развлечений представляет нам архитектурная студия NK design studio. Здесь на сравнительно небольшом участке расположилась сама вилла с панорамными видами и террасой, гараж, бассейн, большая поляна и модное патио. Ландшафтный дизайн представлен зелеными насаждениями, где большое внимание уделяется эффективности каждого элемента. Например, кипарисы служат для создания зеленого забора, ароматные хвойные можно увидеть в прогулочной зоне, а пышные зеленые деревья психологически и визуально отделяют саму виллу от улицы.
В основу проекта легло современное представление об идеальной вилле на юге. Для дизайна экстерьера был выбран стиль модерн с сочетанием различных конструкций и двух материалов отделки — натуральной древесины и белой штукатурки по бетону. Интерьеры же оформлены в стиле минимализма (в светлых и темных красках в зависимости от типа помещения) и идеально подходят к общей концепции виллы.
В основном данный стиль распространен в последнее время на берегах Средиземноморья — в Испании, Франции и Италии, где спрос на второе летнее жилье очень велик. Лаконичность выбранного образа отлично сочетается с выбранной концепцией отпускного жилья, где каждая деталь направлена на максимальное расслабление.
Кроме поляны и прогулочной дорожки на участке мы видим две главные зоны отдыха. Терраса возле бассейна может похвастаться кожаными шезлонгами, а патио имеет над собой конструкцию по типу навеса из бетона. А еще патио обрамлено зелеными клумбами, что очень приятно ощущается отдыхающими. Кажется, что ты окружен пышной зеленью, даже если находишься на сухом жарком юге.
Интересным элементом в ландшафтном дизайне стало использование белоснежной гальки для обрамления дорожек и подсветка к ней. Сами же дорожки представлены плитами, которые выложены на небольшом отдалении (5 см) друг от друга, что делает дизайн еще более современным и геометричным.
Панорамные окна в гостиной со стеклянной лестницей сразу дают понять, что мы находимся в доме, где ценят эстетику символизма. Низкие, но очень широкие диваны и пуфы, равно как и модное кожаное кресло, обеспечивают здесь максимальный комфорт. Стоит отметить, что такой «приземленный» тип гостиной как раз и подходит больше всего для южного климата, где в этой комнате в основном спасаются от летней жары.
На стене весит модуль для хранения и картины, которые сливаются друг с другом и стеной и визуально практически не занимают места.
Когда на дом опускается ночь, гостиная с помощью штор становится домашним кинотеатром. Теперь бело-серая гамма играет совсем другую роль в создании нейтральной, вечерней атмосферы. Стена напротив мягкой мебели используется для встроенных ТВ и камина, стеклянное оформление которого еще больше увеличивает удовольствие от наблюдения за огнем.
Столовая и кухня расположены в том же помещении, что и гостиная, по другую сторону от лестницы. Игра на контрасте белого и черного, которая начинается на уровне барных стульев, заметно зонирует пространство двух комнат. А модные светильники вносят драматизм в вечерний интерьер, благодаря использованию красного цвета.
Небольшая комната с ТВ-зоной и столовой примыкает к сауне и может использоваться как хозяевами, так и гостями.
Очень интересное комбинирование натуральной древесины двух видов и камня выглядит еще более эффектно, благодаря дизайнерской задумке этой столовой, как маленького и прохладного грота посреди знойного лета.
Для семьи такой проект подойдет как нельзя лучше — здесь собрано все лучшее от виллы на море и родового гнезда. Большая поляна и бассейн могут использоваться детьми для игр, тогда как патио и балкон на втором этаже будут принимать взрослых гостей.
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