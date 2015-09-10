Чудеса эргономики в открытой планировке

Как уместить гостиную, кухню, полноценную столовую и спальню в одной комнате? Смотрите этот интересный проект в футуристическом стиле и у вас не останется больше вопросов.

Он создан для ТВ-проекта «Квартирный вопрос» и основан на игре выразительных текстур и интересной подсветке. Сам дизайнер определяет данный стиль как минимализм и уделяет особенное внимание главой «фишке» — интерактивному столу со встроенным планшетом в зоне гостиной.