Чудеса эргономики в открытой планировке

Как уместить гостиную, кухню, полноценную столовую и спальню в одной комнате? Смотрите этот интересный проект в футуристическом стиле и у вас не останется больше вопросов.
Он создан для ТВ-проекта «Квартирный вопрос» и основан на игре выразительных текстур и интересной подсветке. Сам дизайнер определяет данный стиль как минимализм и уделяет особенное внимание главой «фишке» — интерактивному столу со встроенным планшетом в зоне гостиной.
MNdesign — дизайн-студия Михаила Новинского выполнила этот проект на площади примерно 30 квадратных метров и смогла сделать практически невозможное — объединить функциональность, простоту и эстетику в маленькой комнате.
Брутальный декор и интересные современные дизайнерские приемы создают здесь предельно урбанистическое настроение. Стулья, составленные из треугольников разной величины, глянец, отражающий неоновую подсветку, и строгая отделка стен серым заставляют нас думать о футуристическом подтексте.
И правда, такой интерьер наверняка мог бы стать очень популярным в следующие годы, благодаря точному копированию атмосферы мегаполиса, его как самых лучших и эффектных, так и самых жестких сторон.
Одной из интересных деталей на этой кухне становится оборудование кухонного острова с раковиной на месте бывшей стены (окна и двери на лоджию). А в нише самой лоджии установили еще один модуль гарнитура со встроенной духовкой и микроволновой печью.
Гостиная находится у входа в комнату и представлена простой зоной для просмотра ТВ с диваном и креслом. Здесь мы можем видеть и знаменитый стол-планшет, полюбившийся многим зрителям телепередачи, как интересное дополнение к основному футуристическому антуражу.
Спальня, лаунж-зона или просто дополнение гостиной поместилось на лоджии со стороны гостиной. Здесь можно читать книги, сидеть за ноутбуком, играть с детьми и просто дремать. За спальным местом организована небольшая система хранения для самого необходимого, а окно в гостиную оставлено, но меньше по площади, для освещения последней.
Вместо цветовых акцентов в данном интерьере использовались металлические, с точечной и рассеянной подсветкой для блеска. Ножки столика, кресло, светильники, сантехника и другие элементы особенно заметны благодаря использованию оригинальных форм мебели.
Отделка пола тоже весьма креативна. Посмотрите на неровности, которые на самом деле очень плавные, и серый холодный оттенок. Таким пол может быть только в настоящем урбанистическом мире!
Телевизор встроен в зону хранения в гостиной, отделанную стеновыми панелями. Здесь царит предельный минимализм, лишь одна полочка оставлена открытой.
Эффект натурального камня создается с помощью полумрака и текстуры панелей, а глянцевый телевизор только еще больше усиливает это ощущение тяжеловесности.
Данный проект рассчитан как гостиная в большой квартире, которая имеет дополнительные спальни, но для владельцев типовых однокомнатных квартир с лоджией по всей длине он может быть очень полезен.
Нужно лишь утеплить лоджию, убрать перегородку между ней и кухней, и готово! Правда, для того, чтобы такую перепланировку узаконить, ваша квартира должна быть не газифицирована, а между спальней и жилым пространством обязательно должна быть перегородка. Например, полноценная стеклянная дверь-слайдер. И все же, этот вариант очень заманчив, не правда ли?
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