Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Чудеса эргономики в открытой планировке

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Гостиная для ТВ-проекта "Квартирный вопрос", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Кухня в стиле минимализм
Loading admin actions …

Как уместить гостиную, кухню, полноценную столовую и спальню в одной комнате? Смотрите этот интересный проект в футуристическом стиле и у вас не останется больше вопросов.

Он создан для ТВ-проекта «Квартирный вопрос» и основан на игре выразительных текстур и интересной подсветке. Сам дизайнер определяет данный стиль как минимализм и уделяет особенное внимание главой «фишке» — интерактивному столу со встроенным планшетом в зоне гостиной.

Футуристический дизайн

Гостиная для ТВ-проекта "Квартирный вопрос", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Кухня в стиле минимализм
Михаил Новинский (MNdesign)

Гостиная для ТВ-проекта Квартирный вопрос

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

MNdesign — дизайн-студия Михаила Новинского выполнила этот проект на площади примерно 30 квадратных метров и смогла сделать практически невозможное — объединить функциональность, простоту и эстетику в маленькой комнате.

Кухня

Гостиная для ТВ-проекта "Квартирный вопрос", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Кухня в стиле минимализм
Михаил Новинский (MNdesign)

Гостиная для ТВ-проекта Квартирный вопрос

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Брутальный декор и интересные современные дизайнерские приемы создают здесь предельно урбанистическое настроение. Стулья, составленные из треугольников разной величины, глянец, отражающий неоновую подсветку, и строгая отделка стен серым заставляют нас думать о футуристическом подтексте.

И правда, такой интерьер наверняка мог бы стать очень популярным в следующие годы, благодаря точному копированию атмосферы мегаполиса, его как самых лучших и эффектных, так и самых жестких сторон.

Кухонный остров

Гостиная для ТВ-проекта "Квартирный вопрос", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Кухня в стиле минимализм
Михаил Новинский (MNdesign)

Гостиная для ТВ-проекта Квартирный вопрос

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Одной из интересных деталей на этой кухне становится оборудование кухонного острова с раковиной на месте бывшей стены (окна и двери на лоджию). А в нише самой лоджии установили еще один модуль гарнитура со встроенной духовкой и микроволновой печью.

Гостиная

Гостиная для ТВ-проекта "Квартирный вопрос", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Гостиная в стиле минимализм
Михаил Новинский (MNdesign)

Гостиная для ТВ-проекта Квартирный вопрос

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Гостиная находится у входа в комнату и представлена простой зоной для просмотра ТВ с диваном и креслом. Здесь мы можем видеть и знаменитый стол-планшет, полюбившийся многим зрителям телепередачи, как интересное дополнение к основному футуристическому антуражу.

Спальня

Гостиная для ТВ-проекта "Квартирный вопрос", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Гостиная в стиле минимализм
Михаил Новинский (MNdesign)

Гостиная для ТВ-проекта Квартирный вопрос

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Спальня, лаунж-зона или просто дополнение гостиной поместилось на лоджии со стороны гостиной. Здесь можно читать книги, сидеть за ноутбуком, играть с детьми и просто дремать. За спальным местом организована небольшая система хранения для самого необходимого, а окно в гостиную оставлено, но меньше по площади, для освещения последней.

Металл

Гостиная для ТВ-проекта "Квартирный вопрос", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Гостиная в стиле минимализм
Михаил Новинский (MNdesign)

Гостиная для ТВ-проекта Квартирный вопрос

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Вместо цветовых акцентов в данном интерьере использовались металлические, с точечной и рассеянной подсветкой для блеска. Ножки столика, кресло, светильники, сантехника и другие элементы особенно заметны благодаря использованию оригинальных форм мебели.

Отделка пола тоже весьма креативна. Посмотрите на неровности, которые на самом деле очень плавные, и серый холодный оттенок. Таким пол может быть только в настоящем урбанистическом мире!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Встроенная ТВ-зона

Гостиная для ТВ-проекта "Квартирный вопрос", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Гостиная в стиле минимализм
Михаил Новинский (MNdesign)

Гостиная для ТВ-проекта Квартирный вопрос

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Телевизор встроен в зону хранения в гостиной, отделанную стеновыми панелями. Здесь царит предельный минимализм, лишь одна полочка оставлена открытой.

Эффект натурального камня создается с помощью полумрака и текстуры панелей, а глянцевый телевизор только еще больше усиливает это ощущение тяжеловесности.

Общий план

Гостиная для ТВ-проекта "Квартирный вопрос", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Кухня в стиле минимализм
Михаил Новинский (MNdesign)

Гостиная для ТВ-проекта Квартирный вопрос

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Данный проект рассчитан как гостиная в большой квартире, которая имеет дополнительные спальни, но для владельцев типовых однокомнатных квартир с лоджией по всей длине он может быть очень полезен.

Нужно лишь утеплить лоджию, убрать перегородку между ней и кухней, и готово! Правда, для того, чтобы такую перепланировку узаконить, ваша квартира должна быть не газифицирована, а между спальней и жилым пространством обязательно должна быть перегородка. Например, полноценная стеклянная дверь-слайдер. И все же, этот вариант очень заманчив, не правда ли?

Читаем далее:

Как самостоятельно оформить комнату;

Коллекция интересных идей дизайна интерьера для вашей кухни.

Коттедж из контейнеров с бассейном
А вам нравится идея открытого пространства?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо