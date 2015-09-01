Коттедж с городским характером

Сегодня мы хотим познакомить вас с замечательным домом, который имеет кубическую структуру и построен в стиле модерн. Простые формы, окна разных размеров и комбинированная отделка фасадов делают этот проект интересной смесью урбанистки и идеального семейного гнездышка. Швейцарские архитекторы из бюро Marty Häuser AG создали этот проект, чтобы на деле реализовать весь потенциал смеси бетона и натурального дерева.
Общая площадь дома в 308 квадратных метров представлена в виде трех уровней, последний из которых имеет всего одну «смотровую» комнату и просторную террасу на плоской крыше.
Проект был разработан архитекторами в соответствии со сторонами света, а все главные окна в доме обращены на юг, с обратной стороны проезжей части. Наличие балкона на втором этаже и третьего дополнительного мини-уровня позволяет увеличить количество окон.
Сам проект начинался как один простой двухэтажный куб. Далее архитектор старался разнообразить экстерьер и добавил навес для автомобиля и крыльца и третий уровень. В итоге различные конструкции были тоже отделаны натуральным деревом, тогда как основной объем остался оштукатуренным.
Войдя в дом, вы попадете в настоящее царство бетона. Благодаря миксу с сосновой древесиной и приятной подсветке он кажется гораздо менее холодным. Бетонные поверхности, которые простираются от стен до потолка, выглядят очень урбанистически.
Для смягчения эффекта в комнате присутствуют большие панорамные окна и мебель из массива, а лестница оформлена деревянными ступенями.
В ванной комнате дома вас ждет небольшой оздоровительный оазис. Круглая, отдельно стоящая ванная стоит прямо по центру, на ярко-оранжевом полу. Стеновые бетонные панели выглядят индустриально, а черный глянец отделки зоны душевой кабины, наоборот — очень роскошно. В качестве защиты от брызг использовалось стекло, выглядящее очень хрупко по сравнению с бетонным потолком и стеной.
Столь креативное сочетание материалов и цветов в ванной комнате подойдет тому, кто хочет создать что-то оригинальное и разнообразить жизнь за счет различных приемов в дизайне интерьера.
Минималистичная столовая имеет самое большое окно в доме, которое буквально встроено во всю стену. Весной и летом, зимой во время снегопада и осенью, когда листва принимает золотые и рыжие краски, в этом окне показывают самое интересное кино о погоде.
Интересное решение для гостиной — максимум простора, высоты потолков и света — создает ощущение настоящего интерьера в стиле лофт, разве что в бежевой цветовой гамме. Здесь есть все присущие такому стилю аксессуары — виниловые пластинки, низкие широкие диваны, современное искусство и высокие стеллажи, набитые любимыми книгами.
На переднем плане мы видим деревянный светильник в стиле оригами, который является очень модным дополнением современной гостиной.
Пропуская спальни на втором этаже, мы поднимаемся еще выше. На самом верхнем уровне находится небольшое помещение, которое может быть использовано как кабинет, игровая, творческая мастерская или гостевая комната.
В целом проект получился городской и семейный одновременно. Если вы действительно любите стиль лофт и не можете представить себя и свою семью, живущими в классике, вам наверняка понравятся многие идеи этого проекта.
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