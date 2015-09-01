Коттедж с городским характером

Сегодня мы хотим познакомить вас с замечательным домом, который имеет кубическую структуру и построен в стиле модерн. Простые формы, окна разных размеров и комбинированная отделка фасадов делают этот проект интересной смесью урбанистки и идеального семейного гнездышка. Швейцарские архитекторы из бюро Marty Häuser AG создали этот проект, чтобы на деле реализовать весь потенциал смеси бетона и натурального дерева.

Общая площадь дома в 308 квадратных метров представлена в виде трех уровней, последний из которых имеет всего одну «смотровую» комнату и просторную террасу на плоской крыше.