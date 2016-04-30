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Дом, идущий в ногу со временем

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
​UITBREIDING EN UPGRADE VRIJSTAANDE WONING, EIKplan architecten BNA EIKplan architecten BNA Столовая комната в стиле модерн
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История голландского города Вельдховен восходит к бронзовому веку. Многие старые здания из разных эпох можно найти, пройдясь по его мощеным улочкам и заглядывая в переулки. Проект, который мы хотим показать вам сегодня, был реализован голландскими архитекторами из фирмы EIKplan architecten BNA. Он включается в себя полную реконструкцию здания и создание комфортного образа жизни для одной семьи.

Новая жизнь кирпичного дома

​UITBREIDING EN UPGRADE VRIJSTAANDE WONING, EIKplan architecten BNA EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

Несмотря на то, насколько большая работа была проделана по изменению существующего старого дома, в постройке до сих пор чувствуется исторический колорит. Именно из-за него хозяева и хотели реконструировать одно из зданий в их любимом районе, а не сносить и строить новый коттедж.

После: гигант архитектурной мысли местного масштаба

​UITBREIDING EN UPGRADE VRIJSTAANDE WONING, EIKplan architecten BNA EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

Значительные структурные изменения позволили добавить новый уровень, а современная форма кровли визуально настолько динамична, что не позволяет отвлекаться ни на что другое. Левый скат крыши создан еще и для создания козырька для террасы, а правый закрывает патио от дождя и солнца.

Первый этаж приобрел более большие панорамные окна в пол, а участок — пруд с карпами. В целом проект стал более массивным и потому смог обзавестись новыми спальными и ванными комнатами.

Если вы захотите повторить такую реконструкцию, главное, что стоит учесть — это ширина и состояние несущих стен первого этажа и перекрытий. Для их оценки вам понадобится консультация специалиста с обязательным выездом на объект.

До: ретро-модерн

​UITBREIDING EN UPGRADE VRIJSTAANDE WONING, EIKplan architecten BNA EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

В прошлом дом с фасада не слишком отличался от нового варианта оформления, разве что был слишком холодным и со временем кирпич приобрел зеленоватый оттенок. Самые же больше изменения вас ждут с обратной стороны, на заднем дворике.

В целом, покупка этого маленького домика была очень выгодной из-за отличного расположения в тихом и привлекательном районе. Несмотря на то, что дом требовал ремонта, он помог создать в его стенах именно то, что хотели от своего жилья новые хозяева.

Интерьер столовой

​UITBREIDING EN UPGRADE VRIJSTAANDE WONING, EIKplan architecten BNA EIKplan architecten BNA Столовая комната в стиле модерн
EIKplan architecten BNA

EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

С террасы мы проходим в общую зону первого этажа, которая начинается для нас со столовой. Здесь двусветные окна имеют большую высоту, а в интерьере доминируют чистые линии и нейтральные оттенки. Белый и серый разбавляются теплом натурального дерева и яркой картиной в стиле современного абстрактного искусства.

Белая кухня

​UITBREIDING EN UPGRADE VRIJSTAANDE WONING, EIKplan architecten BNA EIKplan architecten BNA Кухня в стиле модерн
EIKplan architecten BNA

EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

Очень функциональная кухня имеет собственную мощеную деревом террасу, окруженную зеленым забором. Сам гарнитур представлен лишь двумя объектами — кухонным островом с раковиной и варочной панелью и большим модулем для хранения со встроенными духовыми шкафами. Обратите внимание, что все ящики в данном интерьере без ручек, а черная каменная столешница имеет весомый размер и очень практична.

Прогуливаясь по дому

​UITBREIDING EN UPGRADE VRIJSTAANDE WONING, EIKplan architecten BNA EIKplan architecten BNA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
EIKplan architecten BNA

EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA
EIKplan architecten BNA

В конце нашей прогулки мы хотим показать вам интересную мебель, созданную специально для этого проекта. Эти модули для хранения в гостиной и коридоре спроектированы после консультации с самими хозяевами и детального выяснения их нужд. Размеры каждого ящика определялись реальными вещами, которые нужно будет хранить, и в целом все модули образуют очень естественный переход из коридора в гостиную и другие части дома.

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