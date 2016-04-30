Дом, идущий в ногу со временем

История голландского города Вельдховен восходит к бронзовому веку. Многие старые здания из разных эпох можно найти, пройдясь по его мощеным улочкам и заглядывая в переулки. Проект, который мы хотим показать вам сегодня, был реализован голландскими архитекторами из фирмы EIKplan architecten BNA. Он включается в себя полную реконструкцию здания и создание комфортного образа жизни для одной семьи.
Несмотря на то, насколько большая работа была проделана по изменению существующего старого дома, в постройке до сих пор чувствуется исторический колорит. Именно из-за него хозяева и хотели реконструировать одно из зданий в их любимом районе, а не сносить и строить новый коттедж.
Значительные структурные изменения позволили добавить новый уровень, а современная форма кровли визуально настолько динамична, что не позволяет отвлекаться ни на что другое. Левый скат крыши создан еще и для создания козырька для террасы, а правый закрывает патио от дождя и солнца.
Первый этаж приобрел более большие панорамные окна в пол, а участок — пруд с карпами. В целом проект стал более массивным и потому смог обзавестись новыми спальными и ванными комнатами.
Если вы захотите повторить такую реконструкцию, главное, что стоит учесть — это ширина и состояние несущих стен первого этажа и перекрытий. Для их оценки вам понадобится консультация специалиста с обязательным выездом на объект.
В прошлом дом с фасада не слишком отличался от нового варианта оформления, разве что был слишком холодным и со временем кирпич приобрел зеленоватый оттенок. Самые же больше изменения вас ждут с обратной стороны, на заднем дворике.
В целом, покупка этого маленького домика была очень выгодной из-за отличного расположения в тихом и привлекательном районе. Несмотря на то, что дом требовал ремонта, он помог создать в его стенах именно то, что хотели от своего жилья новые хозяева.
С террасы мы проходим в общую зону первого этажа, которая начинается для нас со столовой. Здесь двусветные окна имеют большую высоту, а в интерьере доминируют чистые линии и нейтральные оттенки. Белый и серый разбавляются теплом натурального дерева и яркой картиной в стиле современного абстрактного искусства.
Очень функциональная кухня имеет собственную мощеную деревом террасу, окруженную зеленым забором. Сам гарнитур представлен лишь двумя объектами — кухонным островом с раковиной и варочной панелью и большим модулем для хранения со встроенными духовыми шкафами. Обратите внимание, что все ящики в данном интерьере без ручек, а черная каменная столешница имеет весомый размер и очень практична.
В конце нашей прогулки мы хотим показать вам интересную мебель, созданную специально для этого проекта. Эти модули для хранения в гостиной и коридоре спроектированы после консультации с самими хозяевами и детального выяснения их нужд. Размеры каждого ящика определялись реальными вещами, которые нужно будет хранить, и в целом все модули образуют очень естественный переход из коридора в гостиную и другие части дома.
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