Дом, идущий в ногу со временем

Значительные структурные изменения позволили добавить новый уровень, а современная форма кровли визуально настолько динамична, что не позволяет отвлекаться ни на что другое. Левый скат крыши создан еще и для создания козырька для террасы, а правый закрывает патио от дождя и солнца.

Первый этаж приобрел более большие панорамные окна в пол, а участок — пруд с карпами. В целом проект стал более массивным и потому смог обзавестись новыми спальными и ванными комнатами.

Если вы захотите повторить такую реконструкцию, главное, что стоит учесть — это ширина и состояние несущих стен первого этажа и перекрытий. Для их оценки вам понадобится консультация специалиста с обязательным выездом на объект.