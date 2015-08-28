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Маленькое сокровище

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Lormet: Villa, Lormet Lormet Дома в классическом стиле
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Мы часто говорим о мечтах и идеалах. Кто не хотел бросить все и улететь на необитаемый остров? Сегодня, в условиях экономического кризиса и перенаселенности городов такие желания могут стать очень практичными. Ведь что, в принципе, нам нужно для счастья? Приятный климат, семья и домик в красивом месте!

В этом статье мы поговорим о проекте очень элегантной виллы. Она теплая, уютная, гостеприимная и полна индивидуальности. Несмотря на то, что она основана на традиционном итальянском стиле, внутри вас ожидает очень современный интерьер.

Команда специалистов из студии LORMET, которая базируется в городке Тревисо, что в 20 км к северу от легендарной Венеции, поделилась с нами фотографиями данного проекта, за что мы ей очень благодарны.

Мечта итальянца

Lormet: Villa, Lormet Lormet Дома в классическом стиле
Lormet

Lormet
Lormet
Lormet

Итальянский дизайн всегда выделяла некая утонченность, легкость линий и изысканность. Традиционные итальянские виллы действительно могут стать идеальным прототипом для вашего образа «Дома мечты», ведь в них есть и очарование юга, и предусмотрительность севера, ведь многие из них находятся в предгорных районах и имеют отопление, как в наших обычных коттеджах.

С другой стороны, их простота выглядит просто обезоруживающе. Белый домик, построенный на зеленом газоне в окружении деревьев и цветов — что может быть проще, скажете вы? Но для создания идеального дома порой стоит отказаться от чего-то слишком показного и остановиться на самом необходимом в его самом позитивном варианте.

Терраса

Lormet: Villa, Lormet Lormet Дома в колониальном стиле
Lormet

Lormet
Lormet
Lormet

Небольшая крытая терраса имеет металлический навес и может подарить радость полуденной ривьеры на открытом воздухе сразу дюжине человек. Отсюда легко наблюдать за детьми, гуляющими по саду и участку, и дойти до кухни за добавкой к обеду.

Легкий интерьер

Lormet: Villa, Lormet Lormet
Lormet

Lormet
Lormet
Lormet

Итальянская элегантность сохраняются в этом интерьере даже в современном обличии минимализма. К белоснежному интерьеру всей виллы отлично подобраны контрасты. Древесина используется, когда нужно добавить уюта, яркий томатный цвет, чтобы развеселить гостей, а желтый — настроить на творческий лад.

Гостиная-сюрприз

Lormet: Villa, Lormet Lormet
Lormet

Lormet
Lormet
Lormet

Томатный оттенок мебели в этой комнате выглядит очень аппетитно! Гостиная с традиционной ТВ-зоной и камином имеет выход на террасу и второй уровень.

Гостиная

Lormet: Villa, Lormet Lormet
Lormet

Lormet
Lormet
Lormet

С этого ракурса мы увидим и другую часть гостиной, более традиционную. Этот интерьер даже имеет легкий уклон в итальянское ретро, только посмотрите на барные стеллажи за диваном и столик для ноутбука под лестницей!

Лестница из стали и дерева выглядит очень элегантным и современным дополнением старого дома, который нуждается в первую очередь в таких, максимально практичных инновациях.

Вторая гостиная

Lormet: Villa, Lormet Lormet Гостиная в стиле модерн
Lormet

Lormet
Lormet
Lormet

Внутренний балкон в доме используется как вторая гостиная или кабинет. Здесь есть дополнительное окно и далее проход к спальням и ванным комнатам приватной зоны.

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Чердачный вариант

Lormet: Villa, Lormet Lormet
Lormet

Lormet
Lormet
Lormet

По сути вторая гостиная имеет ширину всего лишь в 2 метра, но иногда и такая маленькая комната может стать самой любимой в доме как раз за счет уюта и персонализации.

Ванная комната

Lormet: Villa, Lormet Lormet
Lormet

Lormet
Lormet
Lormet

Простая ванная комната оформлена в современном итальянском стиле с использованием традиционного морковного оттенка.

Вечерний антураж

Lormet: Villa, Lormet Lormet Дома в классическом стиле
Lormet

Lormet
Lormet
Lormet

На этой фотографии мы можем увидеть часть гостиной с яркими томатными креслами и кухню во втором окне слева, прямо под украшенным розовыми цветами большим деревом. Такая вилла, или легкие ее вариации, может стать настоящей мечтой для любой семьи! Ведь кто не хочет жить в 20 км от Венеции, иметь собственный апельсиновый сад и наслаждаться предгорными пейзажами северной Италии?

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