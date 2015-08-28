Маленькое сокровище

Мы часто говорим о мечтах и идеалах. Кто не хотел бросить все и улететь на необитаемый остров? Сегодня, в условиях экономического кризиса и перенаселенности городов такие желания могут стать очень практичными. Ведь что, в принципе, нам нужно для счастья? Приятный климат, семья и домик в красивом месте!

В этом статье мы поговорим о проекте очень элегантной виллы. Она теплая, уютная, гостеприимная и полна индивидуальности. Несмотря на то, что она основана на традиционном итальянском стиле, внутри вас ожидает очень современный интерьер.

Команда специалистов из студии LORMET, которая базируется в городке Тревисо, что в 20 км к северу от легендарной Венеции, поделилась с нами фотографиями данного проекта, за что мы ей очень благодарны.