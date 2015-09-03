Коттедж, в котором царит любовь

Представьте, что у вас уже есть красивый дом в хорошем районе. Но в вашей семье настало время перемен и вы хотите уехать в другое место?
В этой статье мы расскажем о доме, владельцы которого захотели с минимумом затрат, но в максимально короткие сроки обновить интерьер и сделать его более привлекательным для продажи. За дело взялась дизайн-студия из польского города Краков под названием Sceny Domowe.
Раскрывая потенциал уже не нового коттеджа, они показали нам, что до совершенства, или по крайней мере до прекрасного уровня комфорта и стиля, рукой подать!
Очень традиционный и уютный экстерьер, оформленный в натуральных красках и с красивым ландшафтным дизайном на участке, не может не вызывать теплые чувства!
Но продажа собственного дома — это искусство. Мы привыкли к нему, не замечаем многие его недостатки и сразу же превозносим достоинства. Потенциальный же покупатель видит его впервые, и для того, чтобы понять, куда именно он смотрит, вам придется постараться.
Некоторые дизайнеры в Европе специализируются именно на поверхностном декоре и минимальной перестановке, которая может быть сделана как для продажи, так и для хозяев. И при минимальных затратах получают очень большой КПД.
Синий ореол этой гостиной не только выглядит холодным, но и визуально уменьшает пространство и без того маленькой комнаты. Сливочный цвет мебели лишь усугубляет положение, становясь голубым при искусственном освещении.
После редизайна гостиная приобрела новые подушки и кофейный столик, а фотография была сделана в солнечный день с идеального ракурса при правильном освещении. Такого эффекта сможет достичь лишь профессиональный фотограф, чья работа действительно очень важна в деле продажи недвижимости.
Меланхолия витает в этой комнате. В глаза бросается неопрятная кровать, которая выглядит неустойчивой и неудобной, а унылый цвет стен становится еще грустнее из-за мансардного скоса стен.
Все недостатки этого помещения превратились в стилистические достоинства, и теперь комната похожа на персональный спортивный лофт для мальчика, а не сырое чердачное помещение. Желтый цвет добавил солнечной энергетики, а дневное освещение помогло скрасить общую атмосферу.
Интересная задумка с акцентными стенами в виде орнамента шеврон потерпела фиаско из-за несовместимости с другими элементами декора. Кроме того, комната с этого ракурса выглядит очень маленькой, а наличие окна и вовсе незаметно.
Теперь эта спальня выглядит стильной, оформленной в лучших традициях эклектики. Новое постельное белье, уборка, правильный ракурс и небольшая ваза с цветами сделали свое дело!
Кажется, чтобы сделать эту комнату яркой, веселой и выглядящей как на картинке брошюры об «идеальной загородной жизни», придется постараться. На самом же деле все, что изменил дизайнер — это ракурс съемки! А еще со стола была убрана посуда и поставлен букет цветов. На этом его работа закончилась, но посмотрите, как потрясающе получилось!
Вы не можете поверить? Но посмотрите на каждый предмет — необычные занавески, старые буфет с хрустальной посудой, стулья, стол, ковер… Все осталось прежним! Вот, насколько сильно впечатления зависят от ракурса съемки. Теперь даже кажется, что столовая в два раза просторнее, а ее панорамные окна в пол привлекают внимание, а не устрашают, как на первой фотографии.
Также была проведена съемка ландшафтного дизайна по всему участку, террасы с местом для отдыха и даже хозяйской собаки, олицетворяющей безопасность в новом доме.
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