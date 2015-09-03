Коттедж, в котором царит любовь

Представьте, что у вас уже есть красивый дом в хорошем районе. Но в вашей семье настало время перемен и вы хотите уехать в другое место?

В этой статье мы расскажем о доме, владельцы которого захотели с минимумом затрат, но в максимально короткие сроки обновить интерьер и сделать его более привлекательным для продажи. За дело взялась дизайн-студия из польского города Краков под названием Sceny Domowe.

Раскрывая потенциал уже не нового коттеджа, они показали нам, что до совершенства, или по крайней мере до прекрасного уровня комфорта и стиля, рукой подать!