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Великолепная жемчужина Измира

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Гостиная в стиле модерн
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Эта турецкая вилла, оформленная в современном стиле, напомнит вам об отпуске и покажет, что и южные интерьеры тоже могут быть предельно глянцевыми.

Архитектурное бюро Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. создало этот проект в современном турецком стиле с особым вниманием к креативным элементам отделки.

Виллы в современном стиле становятся все более популярны в Турции, и именно сейчас они стоят на самом пике архитектурной моды страны. Здесь предельная геометричность и строгость фасадов, панорамное остекление и комфортное благоустройство участка для отдыха и интерьеры, которые отражают желание жить в стильном и модном мире.

В этой статье мы представляем чрезвычайно амбициозный проект, который может служить в качестве примера новой турецкой архитектуры.

Комбинированная отделка фасадов

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Балкон и терраса в стиле модерн
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Все больше и больше современных домов используют деревянные панели в качестве отделочного материала для фасада. Иногда дело ограничивается фронтонами, но в стилях минимализм и модерн популярна другая тенденция — комбинированная отделка фасадов из натурального дерева и оштукатуренного бетона.

Черно-белая классика

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Гостиная в стиле модерн
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Дизайнеры из Mimkare выбрали весьма сложную концепцию дизайна для этой виллы. Здесь мы найдем минимализм, футуризм, модерн и даже гламур в одном флаконе. Но именно так зачастую и выглядит современный турецкий интерьер, который, как и сама страна, собирает все лучшее из многих традиций.

Черно-белая цветовая гамма позволяет уравновесить между собой все дизайнерские приемы, пересчитать которые будет достаточно сложно из-за их количества. Одна подсветка, составленная из четырех прожекторов в необычной квадратной структуре над потолком стоит многого, что уж говорить о необычной глянцевой черной стене в нише мини-бара, каменной отделке главной стены с синей неоновой подсветкой или о стеклянном экране между гостиной и лестницей.

Все эти элементы настолько разнообразны и требуют знаний во многих областях, что интерьер становится действительно многослойным. И не с помощью различных текстур, как это бывает в классических интерьерах, но с помощью различных технологий отделки.

Элегантность стекла

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Гостиная в стиле модерн
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

В попытке разграничить зону лестницы и гостиной выбор дизайнеров пал на стеклянный экран с матовым узором. Таким образом лестница получает нужный ей солнечный свет, а гостиная остается при своих функциях и психологически ограждена от проходного места.

Интерьеры в стиле модерн очень часто имеют открытую планировку, но в отличии от стиля лофт пытаются сгладить отсутствие перегородок различными способами.

Кухня в нише

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Гостиная в стиле модерн
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

В последнее время все чаще встречаются проекты, где гостиная, столовая и кухня являются одной комнатой. Здесь мы видим, как роль разделителя выполняет весьма оригинальная барная стойка на двоих. Она не является частью кухонного острова или стены, как обычно бывает, а представляет собой самый эффектный арт-объект этой комнаты. Оригинальная конструкция из самой столешницы и деревянного декоративного каркаса с подсветкой вызывает сюрреалистичное ощущение.

Посмотрите и на цвета отделки стен — нежный лавандовый и фиолетовый цвета в столовой очень аккуратно дополняют черно-белые гостиную и кухню.

Футуристический уголок

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Ванная комната в стиле модерн
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Асимметричная раковина и необычная планировка этой комнаты сразу дают нам понять, что здесь дизайнер вдохновлялся не просто минималистичным, но и футуристическим стилем. Встроенные в стену и колонну сливы позволяют сделать интерьер еще более необычным, а полоска деревянной отделки, что пересекает всю комнату по длине, а потом будто заплывает на стену до потолка, добавляет даже столь небольшому помещению заметную перспективу.

Оригинальное решение для спальни

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Гардеробная в стиле модерн
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Необычная хозяйская спальня выполнена в тех же тонах, что и комната на фотографии выше, но плюс к этому имеет абсолютно непредсказуемую особенность. Дело в том, что в этой спальне нашлось место и ванной комнате, которая была установлена на подиуме (для организации душевого слива) и закрыта стеклянными матовыми перегородками. Необычное решение позволяет сделать дом еще более современным и поставить его в один ряд со многими креативными проектами, о которых мы уже писали ранее.

Читайте также статью «Дом из современной сказки».

До и После: Переделка дома в Московской области
А как вам эта вилла в Турции? Напомнила о чудесном отпуске?

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