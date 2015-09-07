Великолепная жемчужина Измира

Эта турецкая вилла, оформленная в современном стиле, напомнит вам об отпуске и покажет, что и южные интерьеры тоже могут быть предельно глянцевыми.

Архитектурное бюро Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. создало этот проект в современном турецком стиле с особым вниманием к креативным элементам отделки.

Виллы в современном стиле становятся все более популярны в Турции, и именно сейчас они стоят на самом пике архитектурной моды страны. Здесь предельная геометричность и строгость фасадов, панорамное остекление и комфортное благоустройство участка для отдыха и интерьеры, которые отражают желание жить в стильном и модном мире.

В этой статье мы представляем чрезвычайно амбициозный проект, который может служить в качестве примера новой турецкой архитектуры.