Великолепная жемчужина Измира

Эта турецкая вилла, оформленная в современном стиле, напомнит вам об отпуске и покажет, что и южные интерьеры тоже могут быть предельно глянцевыми.
Архитектурное бюро Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. создало этот проект в современном турецком стиле с особым вниманием к креативным элементам отделки.
Виллы в современном стиле становятся все более популярны в Турции, и именно сейчас они стоят на самом пике архитектурной моды страны. Здесь предельная геометричность и строгость фасадов, панорамное остекление и комфортное благоустройство участка для отдыха и интерьеры, которые отражают желание жить в стильном и модном мире.
В этой статье мы представляем чрезвычайно амбициозный проект, который может служить в качестве примера новой турецкой архитектуры.
Все больше и больше современных домов используют деревянные панели в качестве отделочного материала для фасада. Иногда дело ограничивается фронтонами, но в стилях минимализм и модерн популярна другая тенденция — комбинированная отделка фасадов из натурального дерева и оштукатуренного бетона.
Дизайнеры из Mimkare выбрали весьма сложную концепцию дизайна для этой виллы. Здесь мы найдем минимализм, футуризм, модерн и даже гламур в одном флаконе. Но именно так зачастую и выглядит современный турецкий интерьер, который, как и сама страна, собирает все лучшее из многих традиций.
Черно-белая цветовая гамма позволяет уравновесить между собой все дизайнерские приемы, пересчитать которые будет достаточно сложно из-за их количества. Одна подсветка, составленная из четырех прожекторов в необычной квадратной структуре над потолком стоит многого, что уж говорить о необычной глянцевой черной стене в нише мини-бара, каменной отделке главной стены с синей неоновой подсветкой или о стеклянном экране между гостиной и лестницей.
Все эти элементы настолько разнообразны и требуют знаний во многих областях, что интерьер становится действительно многослойным. И не с помощью различных текстур, как это бывает в классических интерьерах, но с помощью различных технологий отделки.
В попытке разграничить зону лестницы и гостиной выбор дизайнеров пал на стеклянный экран с матовым узором. Таким образом лестница получает нужный ей солнечный свет, а гостиная остается при своих функциях и психологически ограждена от проходного места.
Интерьеры в стиле модерн очень часто имеют открытую планировку, но в отличии от стиля лофт пытаются сгладить отсутствие перегородок различными способами.
В последнее время все чаще встречаются проекты, где гостиная, столовая и кухня являются одной комнатой. Здесь мы видим, как роль разделителя выполняет весьма оригинальная барная стойка на двоих. Она не является частью кухонного острова или стены, как обычно бывает, а представляет собой самый эффектный арт-объект этой комнаты. Оригинальная конструкция из самой столешницы и деревянного декоративного каркаса с подсветкой вызывает сюрреалистичное ощущение.
Посмотрите и на цвета отделки стен — нежный лавандовый и фиолетовый цвета в столовой очень аккуратно дополняют черно-белые гостиную и кухню.
Асимметричная раковина и необычная планировка этой комнаты сразу дают нам понять, что здесь дизайнер вдохновлялся не просто минималистичным, но и футуристическим стилем. Встроенные в стену и колонну сливы позволяют сделать интерьер еще более необычным, а полоска деревянной отделки, что пересекает всю комнату по длине, а потом будто заплывает на стену до потолка, добавляет даже столь небольшому помещению заметную перспективу.
Необычная хозяйская спальня выполнена в тех же тонах, что и комната на фотографии выше, но плюс к этому имеет абсолютно непредсказуемую особенность. Дело в том, что в этой спальне нашлось место и ванной комнате, которая была установлена на подиуме (для организации душевого слива) и закрыта стеклянными матовыми перегородками. Необычное решение позволяет сделать дом еще более современным и поставить его в один ряд со многими креативными проектами, о которых мы уже писали ранее.
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