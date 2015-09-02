Дом в стиле релакс

Мир настолько велик, что мы за всю свою жизнь не сможем побывать и в миллионной доле всех частных домов, построенных в мире. Поэтому наши экскурсии за границу, например, в этот раз на север Германии, весьма познавательны и очень сильно изменяют наш взгляд на современную архитектуру.

Стиль, в котором бюро Architekturbüro Griebel построило этот проект, очень похож на скандинавский, но имеет чисто немецкую функциональность и оригинальность, присущую лишь самым модным веяниям в дизайне. Интересно также и то, что воплотить столь интересный проект получилось из самых традиционных для этой местности материалов, которые в иных конфигурациях выглядят вполне обычно.

В целом проект выполнен в минималистичном стиле и, несмотря на обилие белого цвета и предельную простоту, он не выглядит холодным. В этом доме явно присутствует ощущение простора, наполненность свежим воздухом и солнечным светом.