Дом в стиле релакс

Мир настолько велик, что мы за всю свою жизнь не сможем побывать и в миллионной доле всех частных домов, построенных в мире. Поэтому наши экскурсии за границу, например, в этот раз на север Германии, весьма познавательны и очень сильно изменяют наш взгляд на современную архитектуру.
Стиль, в котором бюро Architekturbüro Griebel построило этот проект, очень похож на скандинавский, но имеет чисто немецкую функциональность и оригинальность, присущую лишь самым модным веяниям в дизайне. Интересно также и то, что воплотить столь интересный проект получилось из самых традиционных для этой местности материалов, которые в иных конфигурациях выглядят вполне обычно.
В целом проект выполнен в минималистичном стиле и, несмотря на обилие белого цвета и предельную простоту, он не выглядит холодным. В этом доме явно присутствует ощущение простора, наполненность свежим воздухом и солнечным светом.
Аккуратный домик расположился в тихом пригороде, окруженный луговыми травами и деревьями. Приятная деревянная отделка фасадов горизонтальными брусками выглядит современно и при этом по-деревенски. Небольшая терраса приглашает отдохнуть на свежем воздухе, а ландшафтный дизайн дает возможность гулять по собственному саду, наслаждаясь цветами и фруктовыми деревьями.
Дом в настоящее время используется в качестве летней резиденции. Он сдается в аренду семьям на период отпуска. Архитектор пытался спроектировать дом так, чтобы он был удобен для маленьких детей и даже для людей с ограниченными возможностями в целях обеспечения широкого спектра клиентов.
Поэтому в этом проекте большое внимание уделено нейтральным цветам и линиям, экологичным натуральным материалам и простым решениям. Все здесь создавалось, чтобы получить легкую атмосферу отпуска, которая не помешает каждому из нас и в стандартном коттедже.
В интерьере дизайнер использовал всего три цвета — белый, коричневый и светло-серый. Они идеально подходят для комнат, оформленных в стиле эко-минимализма. Открытая планировка — именно то, что нужно для такого типа жилья, ведь на отпуске так не хочется расставаться с родными даже на минуту.
Деревянный пол, терраса и рамы, плетеные кресла в столовой и даже само ощущение легкости минимализма в этом доме позволяют назвать его провинциальным, в самом лучшем смысле этого слова. Коттедж остается очень современным, но имеет в своей сердцевине тепло и душевную простоту. Что еще можно желать от семейного домика на природе?
Душевой поддон, сделанный из природного камня, очень приятен на ощупь и быстро сохнет даже при частом использовании. Большое зеркало отражает солнечный свет, проходящий через окна, и визуально расширяет небольшую комнату.
Та же цветовая гамма присутствует и здесь. Пол оформлен серой плиткой, стены — белой, а маленькая деревянная полочка добавляет теплых оттенков и уюта. Обратите внимание и на выступающую стену под этой полочкой, в которой спрятан слива унитаза и раковины. Очень простое и практичное решение для маленького санузла.
С легкой подачи архитектора и дизайнера, которые в первую очередь ценят экологичность и позитивный психологический настрой в своей работе, маленький коттедж становится домом в стиле релакс. Здесь нет места негативным эмоциям, а начинаешь отдыхать, едва переступив порог.
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