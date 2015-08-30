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Скрытое сокровище

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
L'envers du décor, Pixcity Pixcity Дома в эклектичном стиле
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Люберон — один из горных массивов на юге легендарного Прованса — переживает свое архитектурное возрождение. Здесь повсюду, в больших городах на скалах и маленьких селах, каменные виллы реставрируются под мини-отели или загородные особняки.

Когда вы идете по одной из улочек Прованса вы можете и не догадываться, что вас ждет внутри. Благодаря фотографиям, мы сможем открыть шкатулку с драгоценностями и посмотреть, как простые каменные стены почти средневековой постройки украшаются изысканным декором, а каждая мелочь, доска или камешек реставрируются с французской заботливостью.

Архитекторы и дизайнеры из PIXcity постарались сделать все, что было в их силах, чтобы Прованс жил дальше и даже более того — развивался в том же очаровательном ключе.

Исторический фасад

L'envers du décor, Pixcity Pixcity Дома в эклектичном стиле
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

С этой небольшой улицы города совершенно невозможно представить себе то невероятное богатство, что ждет нас внутри. Сдержанный исторический фасад в старом центре выглядит, как обычный сельский дом, но на самом деле это — лишь маска великолепного дома с аутентичной архитектурой, являющейся символом региона.

Реставрация в стиле старой-доброй Франции

L'envers du décor, Pixcity Pixcity Столовая комната в эклектичном стиле
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

На пороге дома мы попадаем в большую комнату, которая образована из нескольких маленьких и является главном жилой зоной первого этажа. Здесь расположилась столовая с выходом на патио и гостиная возле камина. Богатство и разнообразие материалов не сразу бросается в глаза из-за сотни оттенков бежевого цвета, перекликающихся между собой.

В ходе реконструкции удалось сохранить все оригинальные каменные стены и даже потолочные перекрытия. В интерьере была использована мебель местных ремесленников, современная и винтажная. Все окна была расширены для увеличения солнечного света в помещениях, а в столовой теперь даже есть огромные стеклянные двери в сад и на патио.

Узнайте больше о мебели в деревенском стиле из другой нашей статьи.

В ванной комнате

L'envers du décor, Pixcity Pixcity Ванная в средиземноморском стиле
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

Ванная комната в деревенском стиле получила новые паркетные полы и оштукатуренные белым оригинальные каменные стены. Здесь царит трепетная атмосфера старины, а нежные кремовые оттенки выглядят еще лучше, благодаря красивому освещению.

Красочный уголок с печью

L'envers du décor, Pixcity Pixcity Терраса в средиземноморском стиле
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

В том месте, где была старая печь для выпечки хлеба, теперь располагается часть обновленной кухни. Печь, как и дымоход, сохранили, что сделало интерьер по-настоящему потрясающим, а вот полы заменили на новую плитку-мозаику в средиземноморском стиле. Под ее цвет окрашены и потолочные балки в этой яркой комнате, которая до сих пор используется по назначению, но теперь с современной техникой.

Больше интерьеров в стиле рустик и интересных решений вы найдете в нашей коллекции.

Лазурный бассейн и окрестный пейзаж

L'envers du décor, Pixcity Pixcity Бассейны в эклектичном стиле
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

Еще одним плюсом именно этого дома является расположение на холме, что дает возможность иметь хороший вид на окрестные пейзажи. В ходе реконструкции на заднем дворике был создан бассейн, тогда как старые каменные заборы остались прежними, хотя в некоторых местах были отремонтированы с помощью того же самого местного камня.

Наконец, кульминацией всей этой реконструкции становится ощущение предотвращения потери. Ведь у всех домов есть точка невозврата, дойдя до которой, их уже нельзя восстановить. Данный проект доказывает, что все мы еще можем успеть сохранить былое величие, если действительно того хотим.

Откройте для себя другой столь же впечатляющий, но уже по футуристическим меркам, проект, в статье «Дом из иной Галактики».

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