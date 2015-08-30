Скрытое сокровище

Люберон — один из горных массивов на юге легендарного Прованса — переживает свое архитектурное возрождение. Здесь повсюду, в больших городах на скалах и маленьких селах, каменные виллы реставрируются под мини-отели или загородные особняки.

Когда вы идете по одной из улочек Прованса вы можете и не догадываться, что вас ждет внутри. Благодаря фотографиям, мы сможем открыть шкатулку с драгоценностями и посмотреть, как простые каменные стены почти средневековой постройки украшаются изысканным декором, а каждая мелочь, доска или камешек реставрируются с французской заботливостью.

Архитекторы и дизайнеры из PIXcity постарались сделать все, что было в их силах, чтобы Прованс жил дальше и даже более того — развивался в том же очаровательном ключе.