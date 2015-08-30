Скрытое сокровище

Люберон — один из горных массивов на юге легендарного Прованса — переживает свое архитектурное возрождение. Здесь повсюду, в больших городах на скалах и маленьких селах, каменные виллы реставрируются под мини-отели или загородные особняки.
Когда вы идете по одной из улочек Прованса вы можете и не догадываться, что вас ждет внутри. Благодаря фотографиям, мы сможем открыть шкатулку с драгоценностями и посмотреть, как простые каменные стены почти средневековой постройки украшаются изысканным декором, а каждая мелочь, доска или камешек реставрируются с французской заботливостью.
Архитекторы и дизайнеры из PIXcity постарались сделать все, что было в их силах, чтобы Прованс жил дальше и даже более того — развивался в том же очаровательном ключе.
С этой небольшой улицы города совершенно невозможно представить себе то невероятное богатство, что ждет нас внутри. Сдержанный исторический фасад в старом центре выглядит, как обычный сельский дом, но на самом деле это — лишь маска великолепного дома с аутентичной архитектурой, являющейся символом региона.
На пороге дома мы попадаем в большую комнату, которая образована из нескольких маленьких и является главном жилой зоной первого этажа. Здесь расположилась столовая с выходом на патио и гостиная возле камина. Богатство и разнообразие материалов не сразу бросается в глаза из-за сотни оттенков бежевого цвета, перекликающихся между собой.
В ходе реконструкции удалось сохранить все оригинальные каменные стены и даже потолочные перекрытия. В интерьере была использована мебель местных ремесленников, современная и винтажная. Все окна была расширены для увеличения солнечного света в помещениях, а в столовой теперь даже есть огромные стеклянные двери в сад и на патио.
Узнайте больше о мебели в деревенском стиле из другой нашей статьи.
Ванная комната в деревенском стиле получила новые паркетные полы и оштукатуренные белым оригинальные каменные стены. Здесь царит трепетная атмосфера старины, а нежные кремовые оттенки выглядят еще лучше, благодаря красивому освещению.
В том месте, где была старая печь для выпечки хлеба, теперь располагается часть обновленной кухни. Печь, как и дымоход, сохранили, что сделало интерьер по-настоящему потрясающим, а вот полы заменили на новую плитку-мозаику в средиземноморском стиле. Под ее цвет окрашены и потолочные балки в этой яркой комнате, которая до сих пор используется по назначению, но теперь с современной техникой.
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Еще одним плюсом именно этого дома является расположение на холме, что дает возможность иметь хороший вид на окрестные пейзажи. В ходе реконструкции на заднем дворике был создан бассейн, тогда как старые каменные заборы остались прежними, хотя в некоторых местах были отремонтированы с помощью того же самого местного камня.
Наконец, кульминацией всей этой реконструкции становится ощущение предотвращения потери. Ведь у всех домов есть точка невозврата, дойдя до которой, их уже нельзя восстановить. Данный проект доказывает, что все мы еще можем успеть сохранить былое величие, если действительно того хотим.
Откройте для себя другой столь же впечатляющий, но уже по футуристическим меркам, проект, в статье «Дом из иной Галактики».