Дом с сюрпризом

Мы с большой гордостью представляем вам проект, который нашли у наших коллег из homify-Португалия. Удивительный дом, полный динамики и чистого архитектурного совершенства полюбился нам с первого взгляда.

Архитекторы из Atelier d’Arquitectura J. A. Lopes da Costa разработали этот проект в 2009 году и строили целых три года — с 2011 по 2014-ый. И теперь, после стольких лет работы настоящих профессионалов вы покажем вам дом, где продумано все до мелочей.

Расположен дом в Анадии и имеет планировку в виде двух зданий с внутренним двориком между ними. За фотографии проекта мы благодарим Мануэля Агилара, позволяющего нам пройтись по комнатам виллы.

Позволить пойти себе на риск создания совершенства, потратив на это большие средства и много времени, было сложно, но где же еще воплощать такой проект, если не в Португалии, всего в 15 минутах езды от огромного пляжа на Атлантическом океане?