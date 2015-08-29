Дом с сюрпризом

Мы с большой гордостью представляем вам проект, который нашли у наших коллег из homify-Португалия. Удивительный дом, полный динамики и чистого архитектурного совершенства полюбился нам с первого взгляда.
Архитекторы из Atelier d’Arquitectura J. A. Lopes da Costa разработали этот проект в 2009 году и строили целых три года — с 2011 по 2014-ый. И теперь, после стольких лет работы настоящих профессионалов вы покажем вам дом, где продумано все до мелочей.
Расположен дом в Анадии и имеет планировку в виде двух зданий с внутренним двориком между ними. За фотографии проекта мы благодарим Мануэля Агилара, позволяющего нам пройтись по комнатам виллы.
Позволить пойти себе на риск создания совершенства, потратив на это большие средства и много времени, было сложно, но где же еще воплощать такой проект, если не в Португалии, всего в 15 минутах езды от огромного пляжа на Атлантическом океане?
Главное здание имеет два этажа и очень интересную планировку, которая подразумевает смещение второго уровня на одну комнату влево. Все фасады обращены на южную сторону. Отсюда также видна и вторая часть здания, находящаяся за основным (на фотографии вверху слева).
Объемные перекрытия, на которых специально акцентировано внимание их выступающими формами и штукатуркой, выглядят настолько современно, что дом начинает напоминать белоснежный люксовый лайнер.
Предельный минимализм в ландшафтном дизайне напоминает гольф-поля и производит потрясающий расслабляющий эффект. Яркая зелень газона позволяет даже в жаркой Португалии в самый разгар сезона почувствовать весеннее дуновение ветерка.
Простое и комфортное разделение зон происходит поэтажно. На цокольном этаже находятся хозяйственные помещения, на первом — общественные, а на втором — приватные.
Кухня, лаконичная и современная, достойна вашего внимания как интерьер, утверждающий, что эстетика и легкость являются синонимами. Белые глянцевые фасады гарнитура практически сливаются с цветом стен и потолка так, что мебель выглядит буквально частью этой комнаты и всего дома, а не тем, что было добавлено впоследствии.
Большой кухонный остров подразумевает как места для готовки, так и барную стойку, которая по желанию может легко превратиться в место для семейных завтраков.
Контрастируя с основной белой цветовой гаммой, черный цвет в гостиной обращает внимание на статус данной недвижимости и выглядит очень основательно. Особенный эффект достигается в комнате, благодаря использованию черного мрамора как настенного покрытия на главной стене.
Небольшой уголок для чтения, разговора с другом или просто любования пейзажем очень органично дополняет традиционную гостиную с мягкой мебелью и ТВ-зоной. За перегородкой, которая служит также и стеллажом с двусторонними местами для хранения, находится игровая зона для ребенка.
10 человек могут уместиться за этим интересным столом в форме прямоугольника. Летом вся комната может стать открыта вечернему летнему аромату из сада, благодаря стеклянными дверям-слайдерам. Вдали мы видим и зону крытого бассейна, которая так же как и столовая, располагается во втором здании. На верхней фотографии слева мы можем заметить, что вдали виднеется как раз те гостиная и игровая, о которой мы говорили ранее.
Бассейн, несомненно, большой сюрприз для тех, кто прогуливался по этой вилле вместе с нами. Его оригинальность в первую очередь заключается в том, что для него была выделена целая комната, а значит, водные процедуры доступны хозяевам и их гостям круглый год. Ведь даже в Португалии теплый сезон все же заканчивается и сменяется зимой.
Больше идей для бассейна вы найдете в нашей фото-коллекции.
Ванная комната во втором здании отделана серым мрамором. Использование этого материала во многих современных домах южных европейских стран говорит о приверженности традициям, несмотря на стилистические изменения.
Благодаря выступающему объему второго этажа образовалось место для встроенной подсветки всей террасы и патио. Прекрасное сочетание белой штукатурки и древесины в отделке фасадов отлично смотрится и при таком, искусственном, освещении.
Еще один современный коттедж, на этот раз с облицовкой фасадов деревом, вы найдете в статье «Ох Ах Дом!»