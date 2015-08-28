Очаровательный дом, полный магии

Мексиканский городок Мерида имеет обширную историю архитектурного наследия. Здесь ваши глаза разбегаются от огромного количества разноцветных домиков, каждый из которых украшен тяжелой ковкой и черепичной крышей, а иногда и декоративными орнаментами, которые были выполнены еще в начале прошлого века.
Сейчас Мерида, что находится в регионе Юкатан на одноименном полуострове, развивается вглубь. Здесь происходит масштабнейшая за все время существования города реконструкция, а цены на жилье постоянно растут. Один из таких проектов, созданный на волне полного обновления города, мы и показываем вам в этой статье.
Студия архитектуры и дизайна Taller Estilo Arquitectura которая, в соответствии с целью спасения и повторного заселения исторических домов и зданий в этом районе, создала уникальный проект, который уже вдохновил многих на собственные проекты по реконструкции.
Здание было построено в 20-х годах и уже переживало капитальный ремонт в конце прошлого века. Но тогда вся работа была сконцентрирована на интерьерах и инженерных коммуникациях, а тот проект, что мы представляем вашему взору, касается организации сразу четырех мест отдыха на заднем дворике. Ранее здесь был просто газон с несколькими кустами и деревьями.
Самая главная задача, что стояла перед архитекторами и дизайнерами — это создать современный, максимально комфортный интерьер в соответствии с местными традициями. Мексиканская эстетика такова, что без глубоких тонов красного и оранжевого, чарующей подсветки и таких декоративных эффектов, как контрастное сочетание двух ярких цветов было просто не обойтись.
Наравне с этим, очень хотелось сделать дом приватным оазисом, где есть все для того, чтобы отдохнуть и перевести дух. Сам город Мерида является очень туристическим — сюда приезжают полюбоваться архитектурой, попробовать местную кухню, посетить католические соборы и покататься в карете по мощеным улочкам вокруг главных площадей.
Средиземноморское очарование этого проекта обязано своему появлению далекой Испании, но именно в Мексике оно приобрело более глубокие и драматические краски. Здесь до сих пор царит дух средневековья, хотя во времена колонизации общий испанский стиль в архитектуре разошелся на две ветви — европейскую и Нового Света. Последняя осталась трагичной, более темной и тяжелой, тогда как европейская уже потеряла свой вес и стала очень легкой и более светлой.
Теперь только в Мексике и еще нескольких странах Центральной и Южной Америки вы можете найти настоящий испанский стиль, родившийся несколько столетий назад и с тех пор практически не изменявшийся по своей атмосфере. В то же время современные технологии и материалы позволяют построить на основе стиля полноценный коттедж, не отходя от истории страны и ее традиций.
Со стороны летней кухни мы можем видеть, какие именно цвета используются в дизайне участка этого дома. Насыщенный оранжевый и бордовый, темно-коричневый и темно-синий вкупе с более легкими песочным и желтым цветом подсветки заставляют вас окунуться в новый, неизведанный ранее мир красок.
В строительстве всех зон отдыха использовались те же материалы, что и при сооружении главного здания. Дерево, каменная кладка и бетон позволили связать пространство воедино, одновременно сохраняя характер традиционной архитектуры 20-х годов.
Лучший способ начать день в выходные дни — выйти на собственное патио, заварить себе кофе или чай и немного покупаться в бассейне. Внутренний дворик связывает дом с зонами отдыха и имеет собственную зеленую клумбу прямо возле двери.
Главный недостаток данного участка — это его очень узкая форма. По сути, будь она хоть на полметра меньше, над дизайном проекта пришлось бы работать настоящему гению планировок. Да и этот проект — чудо, которое родилось только с помощью волшебства таланта дизайнера.
Поднимаясь по кованой лестнице, которая предусмотрительно расположена на фоне синей контрастной стены цвета неба, мы попадаем на еще одну террасу, которая имеет вид на бассейн.
Здесь, наверху, есть место для большой компании, что вкупе со столовой и диваном внизу позволяет организовать праздник на свежем воздухе минимум на 20 человек. Если подключить сюда домашние гостиную и столовую, то вечеринка может получиться отменной.
В ванной комнате гостевого домика у бассейна стены покрыты краской и штукатуркой под бетон. Окно от пола до потолка выходит на бетонную стену и мини-садик, сохраняя приватность данной зоны.
Еще один интересный проект «Дом в мексиканском стиле» вы найдете в другой нашей статье.