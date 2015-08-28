Очаровательный дом, полный магии

Мексиканский городок Мерида имеет обширную историю архитектурного наследия. Здесь ваши глаза разбегаются от огромного количества разноцветных домиков, каждый из которых украшен тяжелой ковкой и черепичной крышей, а иногда и декоративными орнаментами, которые были выполнены еще в начале прошлого века.

Сейчас Мерида, что находится в регионе Юкатан на одноименном полуострове, развивается вглубь. Здесь происходит масштабнейшая за все время существования города реконструкция, а цены на жилье постоянно растут. Один из таких проектов, созданный на волне полного обновления города, мы и показываем вам в этой статье.

Студия архитектуры и дизайна Taller Estilo Arquitectura которая, в соответствии с целью спасения и повторного заселения исторических домов и зданий в этом районе, создала уникальный проект, который уже вдохновил многих на собственные проекты по реконструкции.