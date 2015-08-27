Как сельский дом стал городским

Перестройка старых ферм и конюшен является последним писком моды в Европе. Неудивительно, что результаты капитального ремонта и реконструкции многих так поражают. Ведь другой бы на месте владельца этого здания просто снес бы его, построив что-либо более современное. Но в таком случае теряется главное, за что мы любим такие проекты — атмосфера старины и былого времени, которую лишь единицам удается сохранить в проектах по реконструкции.
Одни из таких профессионалов — специалисты из Tim Versteegh Architect создают на основе старых зданий уникальные дома с особым характером, которые сочетают в себе модные тренды и изысканные традиции.
Этот проект глава фирмы голландец Тим Вёрстиг выполнил полностью за свой счет, отремонтировав небольшой фермерский комплекс с маленьким участком.
Эта фотография показывает старую ферму перед началом ремонтных работ. Проект представляет собой типичный для данного региона сельский дом с кирпичным фасадом, небольшими окнами и красной двускатной крышей. Комплекс состоит из двух зданий, главного дома и небольшого сарая.
По проекту Тима дом должен был стать гораздо более светлым, поэтому фасады были оштукатурены в песочный цвет. Красный кирпич уступил место лаконичному минимализму, а маленькие окна были заменены на панорамные, еще больше меняя облик здания.
Теперь все комнаты дома залиты светом, а часть мощеной площадки перед домом переоборудована в террасу и зеленый газон. Сарай на фоне справа был снесен и на его месте образовался зеленый забор-шпалера. На мансарде три маленьких окна превратились в одно большое в пол с красивыми ставнями из натурального дерева.
Небольшой кирпичный сарай, который находится слева от главного строения, когда-то служил как кладовая или маленькое домашнее зернохранилище. Теперь здесь гостевая комната со встроенным душем и прямым доступом на террасу. Из этой спальни есть доступ и в деревянной коридор, который ведет в главное здание. Таким образом, если гости останавливаются летом, то получают комнату с легким выходом на солнечную террасу с шезлонгами, а зимой используют коридор для перехода в кухню и гостиную.
Эта фотография как раз сделана в этом новом пристроенном коридоре, который выполнен полностью из дерева и имеет почти религиозную драматичную атмосферу. В конце прохода мы видим винтовую лестницу из железа, которая соединяет два уровня гостиной в этом доме.
А вот, что нас ждет на первом этаже главного дома — открытая, светлая и просторная гостиная комната, оформленная в нейтральных тонах. Сразу с нескольких сторон она имеет панорамное остекление и даже выход на маленький задний дворик. Отсюда также виден интерьер и даже экстерьер того деревянного коридора — изюминки всего проекта.
Полюбоваться другими интерьерами в стиле минимализм можно и в нашей фото-коллекции.
Кухня была создана на месте бывшей конюшни в дальнем крыле главного дома. Здесь ворота были заменены на очень большое окно, а планировка была выбрана вполне современная. Центром всей композиции является мультифункциональный остров посередине комнаты.
В другой части бывшей конюшни разместилась столовая комната в стиле рустик. Интересное сочетание теплых и холодных древесных оттенков задает здесь нейтральный тон, который подойдет как для завтрака, так и для ужина.
Хотите узнать больше о том, как сделать свои дом экологичным? Читайте нашу статью об альтернативных экологичных домах.