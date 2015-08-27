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Как сельский дом стал городским

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Tibbensteeg Hoonhorst, Tim Versteegh Architect Tim Versteegh Architect Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
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Перестройка старых ферм и конюшен является последним писком моды в Европе. Неудивительно, что результаты капитального ремонта и реконструкции многих так поражают. Ведь другой бы на месте владельца этого здания просто снес бы его, построив что-либо более современное. Но в таком случае теряется главное, за что мы любим такие проекты — атмосфера старины и былого времени, которую лишь единицам удается сохранить в проектах по реконструкции.

Одни из таких профессионалов — специалисты из Tim Versteegh Architect создают на основе старых зданий уникальные дома с особым характером, которые сочетают в себе модные тренды и изысканные традиции.

Этот проект глава фирмы голландец Тим Вёрстиг выполнил полностью за свой счет, отремонтировав небольшой фермерский комплекс с маленьким участком.

До: старая ферма

Tibbensteeg Hoonhorst, Tim Versteegh Architect Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

Эта фотография показывает старую ферму перед началом ремонтных работ. Проект представляет собой типичный для данного региона сельский дом с кирпичным фасадом, небольшими окнами и красной двускатной крышей. Комплекс состоит из двух зданий, главного дома и небольшого сарая.

После: обитель минимализма

Tibbensteeg Hoonhorst, Tim Versteegh Architect Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

По проекту Тима дом должен был стать гораздо более светлым, поэтому фасады были оштукатурены в песочный цвет. Красный кирпич уступил место лаконичному минимализму, а маленькие окна были заменены на панорамные, еще больше меняя облик здания.

Теперь все комнаты дома залиты светом, а часть мощеной площадки перед домом переоборудована в террасу и зеленый газон. Сарай на фоне справа был снесен и на его месте образовался зеленый забор-шпалера. На мансарде три маленьких окна превратились в одно большое в пол с красивыми ставнями из натурального дерева.

Реконструкция флигеля

Tibbensteeg Hoonhorst, Tim Versteegh Architect Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

Небольшой кирпичный сарай, который находится слева от главного строения, когда-то служил как кладовая или маленькое домашнее зернохранилище. Теперь здесь гостевая комната со встроенным душем и прямым доступом на террасу. Из этой спальни есть доступ и в деревянной коридор, который ведет в главное здание. Таким образом, если гости останавливаются летом, то получают комнату с легким выходом на солнечную террасу с шезлонгами, а зимой используют коридор для перехода в кухню и гостиную.

Объединение коридором

Tibbensteeg Hoonhorst, Tim Versteegh Architect Tim Versteegh Architect Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Tim Versteegh Architect

Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

Эта фотография как раз сделана в этом новом пристроенном коридоре, который выполнен полностью из дерева и имеет почти религиозную драматичную атмосферу. В конце прохода мы видим винтовую лестницу из железа, которая соединяет два уровня гостиной в этом доме.

Открытая планировка жилой зоны

Tibbensteeg Hoonhorst, Tim Versteegh Architect Tim Versteegh Architect Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Tim Versteegh Architect

Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

А вот, что нас ждет на первом этаже главного дома — открытая, светлая и просторная гостиная комната, оформленная в нейтральных тонах. Сразу с нескольких сторон она имеет панорамное остекление и даже выход на маленький задний дворик. Отсюда также виден интерьер и даже экстерьер того деревянного коридора — изюминки всего проекта.

Полюбоваться другими интерьерами в стиле минимализм можно и в нашей фото-коллекции.

Уютная кухня

Tibbensteeg Hoonhorst, Tim Versteegh Architect Tim Versteegh Architect Кухня в стиле минимализм
Tim Versteegh Architect

Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

Кухня была создана на месте бывшей конюшни в дальнем крыле главного дома. Здесь ворота были заменены на очень большое окно, а планировка была выбрана вполне современная. Центром всей композиции является мультифункциональный остров посередине комнаты.

Столовая с выходом в сад

Tibbensteeg Hoonhorst, Tim Versteegh Architect Tim Versteegh Architect Столовая комната в стиле минимализм
Tim Versteegh Architect

Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect
Tim Versteegh Architect

В другой части бывшей конюшни разместилась столовая комната в стиле рустик. Интересное сочетание теплых и холодных древесных оттенков задает здесь нейтральный тон, который подойдет как для завтрака, так и для ужина.

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