Как сельский дом стал городским

Перестройка старых ферм и конюшен является последним писком моды в Европе. Неудивительно, что результаты капитального ремонта и реконструкции многих так поражают. Ведь другой бы на месте владельца этого здания просто снес бы его, построив что-либо более современное. Но в таком случае теряется главное, за что мы любим такие проекты — атмосфера старины и былого времени, которую лишь единицам удается сохранить в проектах по реконструкции.

Одни из таких профессионалов — специалисты из Tim Versteegh Architect создают на основе старых зданий уникальные дома с особым характером, которые сочетают в себе модные тренды и изысканные традиции.

Этот проект глава фирмы голландец Тим Вёрстиг выполнил полностью за свой счет, отремонтировав небольшой фермерский комплекс с маленьким участком.