Дом для перфекциониста

Крупномасштабный проект этого особняка поразит вас своей многофункциональностью и традиционной роскошью. Архитектор Владимир Калашников постарался создать на участке целый комплекс строений, которые объединены вместе для жизни по высшему классу.
Познакомившись с этим проектом, вы наверняка впечатлитесь размахом замысла и увидите, что у частной архитектуры с любовью к традиционным стилям есть свое собственное, неподдельное очарование.
Экстерьер загородного дома оформлен песчаным камнем, который отлично подходит к настроению местного леса, окружающего весь участок. Практически из всех окон дома открывается вид на рощу — зеленую, пышную и приносящую умиротворение природы. Сам особняк построен в центре участка и окружен мощеными площадками с местом для беседки, прогулок и детских игр.
На въезде мы сразу замечаем массивный гараж с уникальной отделкой в стиле средневековья. Ворота и окна из натурального дерева привлекают внимание и напоминают о традициях в архитектуре страны басков, где на европейские традиции, как на полотно наносятся черные акценты, привносящие массивность и ощущение старины.
На участке мы можем заметить также и площадь под фонтан, окруженную кирпичной колоннадой. Здесь — идеальное место для прогулок, а летними жаркими днями у фонтана собираются из леса и все местные птицы, за которыми любят наблюдать дети.
Комплекс особняка представляет собой несколько объектов — сам дом, гараж, беседка, бассейн и другие элементы. Все они выполнены в одном стиле и сочетаются между собой. Даже высокие клумбы из кирпича и те выполнены с учетом общего образа.
В согласии с традицией лучших европейских особняков в холле предусмотрен камин, натуральный паркет, лепнина и классическая отделка стен на французский манер. Здесь чувствуется любовь к экстравагантному Парижу, который блистает роскошью и любовью ко всему искусному.
В большом холле есть прихожая с полноценной гардеробной, спрятанной за декоративным экраном. Для любого гостеприимного хозяина такой подход к организации прихожей просто необходим.
Интерьер этой комнаты выполнен в традиционном европейском кантри. Здесь и оливковый оттенок, взятый из Тосканы, и каменная стена, популярная на Средиземноморье, и медная вытяжка, напоминающая нам о стиле Прованс.
Особого внимания заслуживает ниша с буфетом и кофемашиной, предусмотрительно расположенная слегка в отдалении от главного гарнитура. Очень удобно приготовить себе чашечку эспрессо, даже если хозяйка занята приготовления ужина.
Спальни наверху вечером становятся похожи на волшебные кельи в историческом замке. Через большие окна внутрь интерьеров проникает атмосфера густого леса, а паркетные полы заставляют чувствовать себя живущим в другом веке.
В главной ванной комнате воплощена идея современной планировки — две супружеские раковины стоят возле экрана, которые закрывает общую зону от унитаза и биде. Джакузи находится в нише, что добавляет ей уюта и позволяет при принятии ванны видеть всю комнату и наслаждаться интерьером.
Было принято решение построить бассейн в здании, чтобы иметь возможность пользоваться им круглый год. Здесь же — душевые, санузлы и сауна, и даже место для шезлонгов.
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