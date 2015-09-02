Дом для перфекциониста

Крупномасштабный проект этого особняка поразит вас своей многофункциональностью и традиционной роскошью. Архитектор Владимир Калашников постарался создать на участке целый комплекс строений, которые объединены вместе для жизни по высшему классу.

Познакомившись с этим проектом, вы наверняка впечатлитесь размахом замысла и увидите, что у частной архитектуры с любовью к традиционным стилям есть свое собственное, неподдельное очарование.