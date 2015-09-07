До и После: Переделка дома в Московской области

Сегодня вы увидите удивительное превращение одной комнаты. В итоге она стала семейной гостиной, обзавелась собственным балконом и даже площадкой для телескопа.

Проект студии Eugene Design поражает своей непосредственностью и лаконизмом. Казалось бы, простые решения заставляют дизайн работать на воплощение мечты о необычном доме по эксклюзивному проекту.

Вы увидите, как воплощается конкретная мечта одной семьи о доме, где они смогли бы растить детей в идеальной обстановке уюта и тепла.