До и После: Переделка дома в Московской области

Сегодня вы увидите удивительное превращение одной комнаты. В итоге она стала семейной гостиной, обзавелась собственным балконом и даже площадкой для телескопа.
Проект студии Eugene Design поражает своей непосредственностью и лаконизмом. Казалось бы, простые решения заставляют дизайн работать на воплощение мечты о необычном доме по эксклюзивному проекту.
Вы увидите, как воплощается конкретная мечта одной семьи о доме, где они смогли бы растить детей в идеальной обстановке уюта и тепла.
С самого начала комната выглядела перспективно, так как имела очень высокие потолки и мансардные окна. Тем не менее, чтобы создать здесь организованное пространство и комфортные условия для жизни, дизайнерам пришлось проделать огромную работу.
Кроме того, что был выбран определенный стиль в дизайне интерьера, цветовая гамма и все материалы отделки, профессионалам также пришлось решать вопросы по организации лестницы, расстановке мебели в столь нестандартном помещении и учесть все нюансы планировки при моделировании реального использования помещения по его назначению.
В итоге в плане дизайна выбор пал на стиль минимализм, дающий возможность оставить помещение максимально светлым и просторным на вид. Так, основным цветом для интерьера стал белый, а добавление бордовых акцентов и натуральной древесины позволили создать эксклюзивный проект на основе общего образа идеальной гостиной для большой семьи.
Сама комната находится на втором и третьем этажах здания, используется как игровая, домашний кинотеатр, холл и даже как площадка для наблюдения за звездами через телескоп.
Светлый, просторный и при этом уютный интерьер, готовый служить всем членам семьи. Опорные конструкции для кровли успешно были преобразованы в декоративные колонны, которые особенно нравятся детям, любящим играть вокруг них в догонялки. Как видите, профессионалы всегда найдут выход и сделают недостатки главными достоинствами и оригинальными изюминками интерьера.
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Дополнительным интересным моментом в этом проекте стала организация комнаты для телескопа. Благодаря мансардным окнам, глава семейства с сыновьями может здесь проводить досуг с большим комфортом.
А еще эта комната становится связующим звеном между несколькими спальнями в доме и является аналогом американской домашней гостиной, в противовес парадной, где детям зачастую сложно чувствовать себя полностью свободными.
Создание такой дополнительной комнаты только для вас, вашей семьи и детей может быть очень хорошей идеей. Здесь вы будете максимально естественны в своем семейном окружении и насладитесь вечерами, выходными и отпуском по полной программе. Парадная гостиная в данном случае тоже имеет право на существование, но скорее используется для принятия гостей.
Семейная же гостиная остается вашим оазисом, сбывшейся мечтой о загородной жизни на просторе и свежем воздухе. А проект именно с двусветной гостиной позволяет довести такую задумку до совершенства. Только представьте, вы можете, сидя на диване, любоваться облаками, а ваши дети будут видеть птичек за окном и слушать их пение. Разве не этого мы все хотим от загородного дома — уюта, спокойствия, комфорта и тепла?