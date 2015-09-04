Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Уютный модерн на опушке леса

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Коттедж на опушке леса, Контент-ВА Контент-ВА Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Привлекательный проект от студии КОНТЕНТ-ВА выглядит, как европейский коттедж, расположенный где-нибудь в модном и современном пригороде Берлина или Женевы. Посмотрим, что наш ждет за этими стенами и почему выбор архитектора пал именно на стиль модерн?

Длинный, прямоугольной формы участок с великолепными елями и соснами, открывающийся непосредственно в лес, определил архитектуру и дизайн этого коттеджа. Прижавшись к границе соседнего участка, дом максимально освобождает лесистую часть и создает приятное пространство для жизни.

Вид с заднего дворика

Коттедж на опушке леса, Контент-ВА Контент-ВА Дома в стиле модерн
Контент-ВА

Коттедж на опушке леса

Контент-ВА
Контент-ВА
Контент-ВА

В экстерьере дома мы находим модное комбинирование вертикальное древесной отделки и оштукатуренных бетонных элементов. Деревянная облицовка дома будто сливается с окружающей средой, делая его практически незаметным для постороннего глаза. И только контрастные белые обрамления, выполненные из оштукатуренного бетона, напоминают о структуре и функциональном назначении здания.

Нестандартная планировка

Коттедж на опушке леса, Контент-ВА Контент-ВА Дома в стиле модерн
Контент-ВА

Коттедж на опушке леса

Контент-ВА
Контент-ВА
Контент-ВА

В деле планировки все жилые и общественные помещения обращены в сторону лесистого сада и только технические — в сторону соседнего застроенного участка. Таким образом, природа становится неотъемлемой частью повседневной жизни хозяев, как они всегда мечтали.

В процессе планирования выделилась и совершенно особенная зона. Одно огромное панорамное окно, принадлежащее жилой зоне первого этажа, существенно затемнено деревьями и самой конструкцией, что изнутри выглядит абсолютно фантастически.

Столовая

Коттедж на опушке леса, Контент-ВА Контент-ВА Гостиная в стиле модерн
Контент-ВА

Коттедж на опушке леса

Контент-ВА
Контент-ВА
Контент-ВА

Отсюда мы видим, какой перспективный вид открывается из этого окна. Кажется, что ты смотришь фильм о дикой природе, а не просто выглядываешь в свой сад. В интерьере эта комната расположена на подиуме, что еще больше усиливает ощущение фокусирования на пейзаже.

Гостиная

Коттедж на опушке леса, Контент-ВА Контент-ВА Гостиная в стиле модерн
Контент-ВА

Коттедж на опушке леса

Контент-ВА
Контент-ВА
Контент-ВА

Гостиная с красным бархатным диваном расположилась прямо возле столовой. Здесь — семейный очаг спокойствия и дружеского общения. На английский манер для декора были выбраны приятные оттенки марсала, коричневого и ореховой древесины. Белые стены позволяют сделать такой интерьер более современным и просторным на вид.

А еще в гостиной мы можем заметить оригинальный стеллаж для книг и мелочей, заменяющий традиционную библиотеку. Оформленный в нише он отлично дополняет эту комнату как функциональностью, так и антуражем английского дома.

Зимний сад

Коттедж на опушке леса, Контент-ВА Контент-ВА Гостиная в стиле модерн
Контент-ВА

Коттедж на опушке леса

Контент-ВА
Контент-ВА
Контент-ВА

Стиль модерн особенно заметен в этой комнате, которая является зимним садом и, по совместительству, комнатой кошки. Разве не потрясающе иметь место, чтобы поставить кошачий домик именно там, где любимица того заслуживает?

Теоретически, здесь также может быть создана гостиная, игровая, кабинет или даже творческая мастерская. Но хозяева решили сделать нестандартный ход и оставили помещение почти пустым. Теперь здесь можно любоваться природой, заниматься йогой или медитацией в единении с миром вокруг.

На втором этаже в холле

Коттедж на опушке леса, Контент-ВА Контент-ВА Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Контент-ВА

Коттедж на опушке леса

Контент-ВА
Контент-ВА
Контент-ВА

На втором этаже прослеживается тенденция использования панорамных окон в максимальном объеме.

На этой фотографии особенно отчетливо видно, какого эффекта добивается архитектор. Зелень и деревья буквально обступают весь дом, защищая его как от яркого солнца, так и от посторонних глаз.

Еще раз о фасаде

Коттедж на опушке леса, Контент-ВА Контент-ВА Дома в стиле модерн
Контент-ВА

Коттедж на опушке леса

Контент-ВА
Контент-ВА
Контент-ВА

Белые оштукатуренные элементы заметно подчеркивают своей геометрией деревянную отделку дома, привнося в нее динамику и современное изящество. Подобный прием отлично подойдет для тех, кто мечтает о доме в стиле модерн, а не просто о деревянном коттедже.

Читаем по теме:

Коллекция идей дизайна интерьера в стиле модерн;

Экстравагантный особняк посреди леса.

Бюджетный интерьер квартиры
А вам нравится стиль модерн?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо