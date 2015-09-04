Уютный модерн на опушке леса

Привлекательный проект от студии КОНТЕНТ-ВА выглядит, как европейский коттедж, расположенный где-нибудь в модном и современном пригороде Берлина или Женевы. Посмотрим, что наш ждет за этими стенами и почему выбор архитектора пал именно на стиль модерн?
Длинный, прямоугольной формы участок с великолепными елями и соснами, открывающийся непосредственно в лес, определил архитектуру и дизайн этого коттеджа. Прижавшись к границе соседнего участка, дом максимально освобождает лесистую часть и создает приятное пространство для жизни.
В экстерьере дома мы находим модное комбинирование вертикальное древесной отделки и оштукатуренных бетонных элементов. Деревянная облицовка дома будто сливается с окружающей средой, делая его практически незаметным для постороннего глаза. И только контрастные белые обрамления, выполненные из оштукатуренного бетона, напоминают о структуре и функциональном назначении здания.
В деле планировки все жилые и общественные помещения обращены в сторону лесистого сада и только технические — в сторону соседнего застроенного участка. Таким образом, природа становится неотъемлемой частью повседневной жизни хозяев, как они всегда мечтали.
В процессе планирования выделилась и совершенно особенная зона. Одно огромное панорамное окно, принадлежащее жилой зоне первого этажа, существенно затемнено деревьями и самой конструкцией, что изнутри выглядит абсолютно фантастически.
Отсюда мы видим, какой перспективный вид открывается из этого окна. Кажется, что ты смотришь фильм о дикой природе, а не просто выглядываешь в свой сад. В интерьере эта комната расположена на подиуме, что еще больше усиливает ощущение фокусирования на пейзаже.
Гостиная с красным бархатным диваном расположилась прямо возле столовой. Здесь — семейный очаг спокойствия и дружеского общения. На английский манер для декора были выбраны приятные оттенки марсала, коричневого и ореховой древесины. Белые стены позволяют сделать такой интерьер более современным и просторным на вид.
А еще в гостиной мы можем заметить оригинальный стеллаж для книг и мелочей, заменяющий традиционную библиотеку. Оформленный в нише он отлично дополняет эту комнату как функциональностью, так и антуражем английского дома.
Стиль модерн особенно заметен в этой комнате, которая является зимним садом и, по совместительству, комнатой кошки. Разве не потрясающе иметь место, чтобы поставить кошачий домик именно там, где любимица того заслуживает?
Теоретически, здесь также может быть создана гостиная, игровая, кабинет или даже творческая мастерская. Но хозяева решили сделать нестандартный ход и оставили помещение почти пустым. Теперь здесь можно любоваться природой, заниматься йогой или медитацией в единении с миром вокруг.
На втором этаже прослеживается тенденция использования панорамных окон в максимальном объеме.
На этой фотографии особенно отчетливо видно, какого эффекта добивается архитектор. Зелень и деревья буквально обступают весь дом, защищая его как от яркого солнца, так и от посторонних глаз.
Белые оштукатуренные элементы заметно подчеркивают своей геометрией деревянную отделку дома, привнося в нее динамику и современное изящество. Подобный прием отлично подойдет для тех, кто мечтает о доме в стиле модерн, а не просто о деревянном коттедже.
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