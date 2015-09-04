Уютный модерн на опушке леса

Привлекательный проект от студии КОНТЕНТ-ВА выглядит, как европейский коттедж, расположенный где-нибудь в модном и современном пригороде Берлина или Женевы. Посмотрим, что наш ждет за этими стенами и почему выбор архитектора пал именно на стиль модерн?

Длинный, прямоугольной формы участок с великолепными елями и соснами, открывающийся непосредственно в лес, определил архитектуру и дизайн этого коттеджа. Прижавшись к границе соседнего участка, дом максимально освобождает лесистую часть и создает приятное пространство для жизни.