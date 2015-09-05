Дом-бумеранг

Экстравагантный экстерьер, созданный в лучших традициях минимализма и искусно спрятанный в ландшафте. Что еще может поднять настроение команде homify?

Новый проект от студии AI-ARCHITECTS представляет собой большой особняк с нестандартной планировкой, расположенный прямо в лесу. Выдающиеся линии фасадов смягчаются зеленью, привнося в это дикое место современную динамику.