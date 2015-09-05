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Дом-бумеранг

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Бумеранг, Ai-architects Ai-architects
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Экстравагантный экстерьер, созданный в лучших традициях минимализма и искусно спрятанный в ландшафте. Что еще может поднять настроение команде homify?

Новый проект от студии AI-ARCHITECTS представляет собой большой особняк с нестандартной планировкой, расположенный прямо в лесу. Выдающиеся линии фасадов смягчаются зеленью, привнося в это дикое место современную динамику.

Экстерьер дома

Бумеранг Ai-architects
Ai-architects

Бумеранг

Ai-architects
Ai-architects
Ai-architects

Площадь непосредственно вокруг дома засажена ярким зеленым газоном, чтобы создать эффект сказочной опушки. Все подъезды оформлены кустами, которые хорошо чувствуют себя в тени. Новый коттедж выглядит так, будто он стоит здесь уже долгое время, а его современный облик заметно сглаживается из-за зеленого оформления.

Сам дом разделен на несколько корпусов, каждый из которых имеет разные функции. Внутри мы найдем интерьеры в стиле минимализм, двусветную гостиную, светильники в виде капель, разноцветные потолки и еще много других приятных сюрпризов.

Парадное крыльцо

Бумеранг Ai-architects
Ai-architects

Бумеранг

Ai-architects
Ai-architects
Ai-architects

Вход в дом чаще всего осуществляется через главное крыльцо. Кроме стандартной мощеной площадки есть терраса с местом для отдыха и пандус для детской коляски. Оформленный в строгих линиях и темных тонах парадный вход максимально комфортен в повседневной жизни.

На участке

Бумеранг Ai-architects
Ai-architects

Бумеранг

Ai-architects
Ai-architects
Ai-architects

Смешение каменных дорожек и лесных тропинок, полувековой лес и небольшие новые клумбы вокруг деревьев делают рощу приятной для прогулок и проведения семейного досуга.

Экстерьер дома с этой стороны оформлен в коричневых тонах, что делает визуальный фон спокойным и располагающим к отдыху.

Двусветная гостиная

Бумеранг Ai-architects
Ai-architects

Бумеранг

Ai-architects
Ai-architects
Ai-architects

Яркий проект этой гостиной имеет несколько интересных моментов. Например, панорамные окна освещают комнату с трех различных мест. Нижний уровень остеклен с двух противоположных сторон, да еще и балкон может похвастаться своими источниками света. Там, наверху, царит совершенно особенная, поднебесная атмосфера, ведь даже когда весь дом уже погружается в вечерний полумрак, на верхнем уровне гостиной закат играет всеми своими красками.

Открытая планировка

Бумеранг Ai-architects
Ai-architects

Бумеранг

Ai-architects
Ai-architects
Ai-architects

В данном проекте используется принцип открытой планировки, но с визуальным зонированием. Лестница разделяет гостиную и столовую на две разные комнаты, что позволяет использовать обе с максимальным удобством для всех членов семьи.

Детская в два этажа

Бумеранг Ai-architects
Ai-architects

Бумеранг

Ai-architects
Ai-architects
Ai-architects

Интересная детская в практичном азиатском стиле полностью соответствует стилю минимализм. Здесь все выстроено по линеечке и может быть легко использовано самостоятельно даже маленьким ребенком. Небольшие шкафчики и полочки созданы специально под его рост, узкая лестница максимально безопасна для малыша, а чердак имеет достаточно высокие перила и даже собственное окно, чтобы делать уроки в своем кабинете.

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Ванная комната

Бумеранг Ai-architects
Ai-architects

Бумеранг

Ai-architects
Ai-architects
Ai-architects

Минималистичная ванная с легким налетом футуристики выполнена в белом цвете. Большие окна освещают нишу с ванной чашей и делают ее похожей на стеклянный бассейн, а солнечный свет отражается от зеркала и обратно, принося еще больше света.

Патио на свежем воздухе

Бумеранг Ai-architects
Ai-architects

Бумеранг

Ai-architects
Ai-architects
Ai-architects

Патио с деревянной мебелью прямо возле дома дает возможность проводить семейные летние вечера с большим удовольствием. Организация такого местечка также позволяет приглашать друзей на барбекю в современном загородном стиле.

Бассейн с окнами в небо

Бумеранг Ai-architects
Ai-architects

Бумеранг

Ai-architects
Ai-architects
Ai-architects

Гостевые апартаменты состоят из спальни и ванной комнаты. А рядом — интересный бассейн с окнами в кровле. Представьте, плавая на спине, вы можете любоваться голубым небом, а в остальное время — зеленой лужайкой газона и лесом.

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