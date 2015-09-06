Крымская квартира в стиле Малибу

Амбициозность, предельная стильность и просто роскошь этой квартиры заставят вас усомниться в ее местоположении. Но действительно, дизайн студия COOL-DESIGN Алексея Щербачёва разработала этот проект для квартиры в Бухте Ласпи (Крым), которая будет использоваться для семейного отдыха только в летнее время.

Всего 150 квадратных метров пропитаны пляжным минимализмом. Интерьер, который полностью приспособлен для отдыха и разработан в соответствии с нашими идиллическими представлениями о море, не может не вдохновлять!