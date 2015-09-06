Крымская квартира в стиле Малибу

Амбициозность, предельная стильность и просто роскошь этой квартиры заставят вас усомниться в ее местоположении. Но действительно, дизайн студия COOL-DESIGN Алексея Щербачёва разработала этот проект для квартиры в Бухте Ласпи (Крым), которая будет использоваться для семейного отдыха только в летнее время.
Всего 150 квадратных метров пропитаны пляжным минимализмом. Интерьер, который полностью приспособлен для отдыха и разработан в соответствии с нашими идиллическими представлениями о море, не может не вдохновлять!
Основная идея — максимально раскрыть потенциал интерьера, который находится на побережье Черного Моря. Впустить внутрь окружающую природу, горный воздух, морской бриз, солнце и пляж.
В итоге за основу были взяты английская сдержанность для создания уюта, калифорнийский глянец для блеска и бежевая цветовая гамма в сочетании с потрясающим лазурным оттенком моря.
На момент начала работ квартира была обычной бетонной коробкой, из которой дизайнер создал люксовый вариант летней дачи. Морскую панораму было решено отдать комнате с гостиной, кухней и столовой, а главная спальня имеет не менее прекрасный вид на горы.
Удалось достигнуть поставленной цели вдохновляющего морского интерьера также и с помощью максимально натуральных фактур. Отделочный материал стен имитирует травертин, плитка в ванной комнате из натурального камня, а дубовый бельгийский паркет имеет цвет пляжного песка.
Вся мебель, которая присутствует в апартаментах, подбиралась из последних коллекций ведущих европейских производителей. Долгие согласования между дизайнером и заказчиком в итоге привели к интересному результату — профессиональный подбор качественных материалов совместился с полным удовлетворением идей заказчика.
Ощущение таинственной пещеры с источником вечной молодости не покидает вас при взгляде на эту ванную комнату. А все дело в выборе особенной высококачественной плитки из натурального камня и ее профессиональной подсветке. В таком интерьере создается ощущение чего-то вечного, стоящего и неизменно волшебного, как и все загадки природы.
Еще одна спальня выполнена в более традиционном для современного интерьера варианте. Особенно внимание притягивает позолоченный глянцевый модуль под TV, задающий тон всему помещению.
На балконе установлена плетеная пляжная группа из столика и кресел. Отсюда открываются панорамные виды на море практически с трех сторон. Сам балкон является углубленным (по типу лоджии), а не выступающим и полностью закрыт от соседей.
У комплекса — собственный пляж с изумрудной водой и две оригинальные башни по обеим сторонам. Он больше напоминает круизный лайнер, который ненадолго решил остановиться в этом чудном месте в Крыму, завороженный местными красотами.
Мебельный ансамбль, который был использован в проекте, представлен такими брендами, как Calligaris, Valmory, Tonin Casa, Alf. Освещение в интерьерах от Artemide, Vibia, Flos. Сантехника от Flaminia и Laufen.
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