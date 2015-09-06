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Крымская квартира в стиле Малибу

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира Бухта Мечты, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Гостиная в стиле модерн
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Амбициозность, предельная стильность и просто роскошь этой квартиры заставят вас усомниться в ее местоположении. Но действительно, дизайн студия COOL-DESIGN Алексея Щербачёва разработала этот проект для квартиры в Бухте Ласпи (Крым), которая будет использоваться для семейного отдыха только в летнее время.

Всего 150 квадратных метров пропитаны пляжным минимализмом. Интерьер, который полностью приспособлен для отдыха и разработан в соответствии с нашими идиллическими представлениями о море, не может не вдохновлять!

В стиле Малибу

Квартира Бухта Мечты, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Гостиная в стиле модерн
INCUBE Алексея Щербачёва

Квартира Бухта Мечты

INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва

Основная идея — максимально раскрыть потенциал интерьера, который находится на побережье Черного Моря. Впустить внутрь окружающую природу, горный воздух, морской бриз, солнце и пляж.

В итоге за основу были взяты английская сдержанность для создания уюта, калифорнийский глянец для блеска и бежевая цветовая гамма в сочетании с потрясающим лазурным оттенком моря.

На момент начала работ квартира была обычной бетонной коробкой, из которой дизайнер создал люксовый вариант летней дачи. Морскую панораму было решено отдать комнате с гостиной, кухней и столовой, а главная спальня имеет не менее прекрасный вид на горы.

Спальня

Квартира Бухта Мечты, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Спальня в стиле модерн
INCUBE Алексея Щербачёва

Квартира Бухта Мечты

INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва

Удалось достигнуть поставленной цели вдохновляющего морского интерьера также и с помощью максимально натуральных фактур. Отделочный материал стен имитирует травертин, плитка в ванной комнате из натурального камня, а дубовый бельгийский паркет имеет цвет пляжного песка.

Вся мебель, которая присутствует в апартаментах, подбиралась из последних коллекций ведущих европейских производителей. Долгие согласования между дизайнером и заказчиком в итоге привели к интересному результату — профессиональный подбор качественных материалов совместился с полным удовлетворением идей заказчика.

Ванная комната

Квартира Бухта Мечты, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Ванная комната в стиле модерн
INCUBE Алексея Щербачёва

Квартира Бухта Мечты

INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва

Ощущение таинственной пещеры с источником вечной молодости не покидает вас при взгляде на эту ванную комнату. А все дело в выборе особенной высококачественной плитки из натурального камня и ее профессиональной подсветке. В таком интерьере создается ощущение чего-то вечного, стоящего и неизменно волшебного, как и все загадки природы.

Гостевая спальня

Квартира Бухта Мечты, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Спальня в стиле модерн
INCUBE Алексея Щербачёва

Квартира Бухта Мечты

INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва

Еще одна спальня выполнена в более традиционном для современного интерьера варианте. Особенно внимание притягивает позолоченный глянцевый модуль под TV, задающий тон всему помещению.

Жизнь на Ривьере

Квартира Бухта Мечты, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Балкон и терраса в стиле модерн
INCUBE Алексея Щербачёва

Квартира Бухта Мечты

INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва

На балконе установлена плетеная пляжная группа из столика и кресел. Отсюда открываются панорамные виды на море практически с трех сторон. Сам балкон является углубленным (по типу лоджии), а не выступающим и полностью закрыт от соседей.

Вид комплекса

Квартира Бухта Мечты, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Дома в стиле модерн
INCUBE Алексея Щербачёва

Квартира Бухта Мечты

INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва

У комплекса — собственный пляж с изумрудной водой и две оригинальные башни по обеим сторонам. Он больше напоминает круизный лайнер, который ненадолго решил остановиться в этом чудном месте в Крыму, завороженный местными красотами.

Мебельный ансамбль, который был использован в проекте, представлен такими брендами, как Calligaris, Valmory, Tonin Casa, Alf. Освещение в интерьерах от Artemide, Vibia, Flos. Сантехника от Flaminia и Laufen.

Если вы захотите узнать больше о данном проекте, вы можете оставить комментарий с вопросом о нем, а профессионалы вам ответят.

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