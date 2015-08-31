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Сруб вашей мечты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Гостиная в рустикальном стиле
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Современный деревянный дом далеко ушел от традиционных шале или изб, но для многих так и остается идеальным вариантом для загородной жизни. Любовь к дереву — что это? Память предков, естественная тяга к природе или просто рациональный подход, который говорит о том, что здоровье своей семьи гораздо важнее разницы в цене по сравнению с другими материалами?

AMAZING STUDIO Светланы Панариной представляет нашему вниманию очень позитивный и солнечный коттедж, выполненный в стили кантри. Он имеет двусветное освещение в гостиной с высокими окнами, как и шале, а внутри копирует многие другие стили, даже азиатский! Посмотрим вместе?

Экстерьер дома

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Дома в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Первое, что бросается в глаза при взгляде на этот дом — качественная работа профессионалов и материалы. Ощущение добротности присутствуют как в самом срубе, так и в таких мелочах, как отделка цокольного этажа и обустройство полянки с газоном.

Для окон выбрали практичный пластиковый вариант, но декоративно украсили их снаружи острыми наличниками под стиль кантри.

Кухня-гостиная

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Гостиная в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Внутри нас ждет домашняя атмосфера, ароматы национальной кухни и теплый оттенок сруба. В экстерьере из-за прямых солнечных лучшей он смотрится более рыжим, внутри же, при искусственном, принимает пряные оттенки корицы.

Гостиная расположена по центру здания, за ней находится лестница на второй этаж. Кухне и столовой досталось помещение с выходом на собственный балкон, через арку от гостиной.

Столовая

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Кухня в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Интерьеры оформлены в уютном стиле кантри. В первую очередь здесь используются различные сорта древесины и декоративные орнаменты, а во вторую — интерьер обогащается модным зеленым оттенком. У кухни есть собственное окно, а у столовой — даже два, что делает в целом эту комнату очень светлой и в пасмурный зимний день.

Гостиная

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Гостиная в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Уютная гостиная оформлена с использованием главного козыря кантри-стиля — разнообразного текстиля. Несколько видов подушек и шторы делают даже столь нестандартную комнату с высокими потолками очень домашней.

А дизайнерский светильник в футуристическом стиле мы можем увидеть под потолком, рядом с дымоходом от стильного камина. При его растопке используются настоящие поленья, а небольшая площадь под ним отделана плиткой для безопасности и практичности.

Кабинет в морском стиле

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Гостиная в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Английский колониальный шарм, смешанный с антуражем морских экспедиций, присутствует в рабочем кабинете. Здесь есть немного и от ковбойских традиций — шкура коровы на полу и кожаные вставки в обивке мягкой мебели.

Темное рыжее дерево, из которого сделана мебель письменного стола, сундука и стеллажа, делает интерьер более классическим и серьезным.

Спальня в стиле «Игры Престолов»

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Спальня в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Почти средневековая, немного мрачная и оттого еще более роскошная спальня с балдахином и башенками выглядит очаровательно! Расположение на мансарде только добавляет ей особого шарма. Эту комнату так и хочется назвать «покоями» или «кельей», взамен стандартной «спальни».

Кстати, в этом интерьере был использован самый модный оттенок 2015 года по версии Pantone — винный марсала, пришедший к нам из далекой Сицилии и названный по имени местного сорта вина. VOGUE и ELLE согласились с данной оценкой и рекомендовали его к использованию в создании стиля жизни нового времени.

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Спальня в стиле самураев

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Спальня в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Вторая спальня в этом доме имеет совершенно другую направленность. В противовес тяжелому средневековью здесь витает азиатское настроение. Светильники с мечами самураев и иероглифами отлично дополняют шкаф с классическими для Японии большими ручками в виде панелей.

Чтобы не организовывать спальное место прямо на полу (по классическому варианту), но все же сохранить аутентичность стиля, было решено выбрать модную конструкцию из текстильного основания.

Ванная комната с бирюзовыми акцентами

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Ванная комната в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Шикарная, яркая, почти средиземноморская ванная комната выделяется из всего проекта своим колоритом. Здесь очарование дерева вкупе с модными акцентами достигло своего апогея. Интерьер выглядит просто волшебно!

В отделке мокрых зон была использована керамическая плитка и мозаика, но в очень ограниченном количестве.

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