Сруб вашей мечты

Современный деревянный дом далеко ушел от традиционных шале или изб, но для многих так и остается идеальным вариантом для загородной жизни. Любовь к дереву — что это? Память предков, естественная тяга к природе или просто рациональный подход, который говорит о том, что здоровье своей семьи гораздо важнее разницы в цене по сравнению с другими материалами?

AMAZING STUDIO Светланы Панариной представляет нашему вниманию очень позитивный и солнечный коттедж, выполненный в стили кантри. Он имеет двусветное освещение в гостиной с высокими окнами, как и шале, а внутри копирует многие другие стили, даже азиатский! Посмотрим вместе?