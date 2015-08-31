Сруб вашей мечты

Современный деревянный дом далеко ушел от традиционных шале или изб, но для многих так и остается идеальным вариантом для загородной жизни. Любовь к дереву — что это? Память предков, естественная тяга к природе или просто рациональный подход, который говорит о том, что здоровье своей семьи гораздо важнее разницы в цене по сравнению с другими материалами?
AMAZING STUDIO Светланы Панариной представляет нашему вниманию очень позитивный и солнечный коттедж, выполненный в стили кантри. Он имеет двусветное освещение в гостиной с высокими окнами, как и шале, а внутри копирует многие другие стили, даже азиатский! Посмотрим вместе?
Первое, что бросается в глаза при взгляде на этот дом — качественная работа профессионалов и материалы. Ощущение добротности присутствуют как в самом срубе, так и в таких мелочах, как отделка цокольного этажа и обустройство полянки с газоном.
Для окон выбрали практичный пластиковый вариант, но декоративно украсили их снаружи острыми наличниками под стиль кантри.
Внутри нас ждет домашняя атмосфера, ароматы национальной кухни и теплый оттенок сруба. В экстерьере из-за прямых солнечных лучшей он смотрится более рыжим, внутри же, при искусственном, принимает пряные оттенки корицы.
Гостиная расположена по центру здания, за ней находится лестница на второй этаж. Кухне и столовой досталось помещение с выходом на собственный балкон, через арку от гостиной.
Интерьеры оформлены в уютном стиле кантри. В первую очередь здесь используются различные сорта древесины и декоративные орнаменты, а во вторую — интерьер обогащается модным зеленым оттенком. У кухни есть собственное окно, а у столовой — даже два, что делает в целом эту комнату очень светлой и в пасмурный зимний день.
Уютная гостиная оформлена с использованием главного козыря кантри-стиля — разнообразного текстиля. Несколько видов подушек и шторы делают даже столь нестандартную комнату с высокими потолками очень домашней.
А дизайнерский светильник в футуристическом стиле мы можем увидеть под потолком, рядом с дымоходом от стильного камина. При его растопке используются настоящие поленья, а небольшая площадь под ним отделана плиткой для безопасности и практичности.
Английский колониальный шарм, смешанный с антуражем морских экспедиций, присутствует в рабочем кабинете. Здесь есть немного и от ковбойских традиций — шкура коровы на полу и кожаные вставки в обивке мягкой мебели.
Темное рыжее дерево, из которого сделана мебель письменного стола, сундука и стеллажа, делает интерьер более классическим и серьезным.
Почти средневековая, немного мрачная и оттого еще более роскошная спальня с балдахином и башенками выглядит очаровательно! Расположение на мансарде только добавляет ей особого шарма. Эту комнату так и хочется назвать «покоями» или «кельей», взамен стандартной «спальни».
Кстати, в этом интерьере был использован самый модный оттенок 2015 года по версии Pantone — винный марсала, пришедший к нам из далекой Сицилии и названный по имени местного сорта вина. VOGUE и ELLE согласились с данной оценкой и рекомендовали его к использованию в создании стиля жизни нового времени.
Вторая спальня в этом доме имеет совершенно другую направленность. В противовес тяжелому средневековью здесь витает азиатское настроение. Светильники с мечами самураев и иероглифами отлично дополняют шкаф с классическими для Японии большими ручками в виде панелей.
Чтобы не организовывать спальное место прямо на полу (по классическому варианту), но все же сохранить аутентичность стиля, было решено выбрать модную конструкцию из текстильного основания.
Шикарная, яркая, почти средиземноморская ванная комната выделяется из всего проекта своим колоритом. Здесь очарование дерева вкупе с модными акцентами достигло своего апогея. Интерьер выглядит просто волшебно!
В отделке мокрых зон была использована керамическая плитка и мозаика, но в очень ограниченном количестве.
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