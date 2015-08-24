И снова чудеса открытой планировки! Чтобы попасть из спальни в ванную, нужно всего лишь сделать один шаг от кровати и приоткрыть тонкую дверцу из прозрачного стекла. Вот, где рай для тех, кто испытывает регулярные сложности с пробуждением. Еще не успел толком открыть глаза, и ты уже в ванной, умываешься холодной водой, постепенно приходишь в себя и готовишься начать новый день. Нам очень понравилось такое решение, да и сам интерьер спальни выглядит немного светлее и гостеприимнее консервативной столовой.