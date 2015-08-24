Какие черты характера первыми приходят на ум, если речь заходит о немцах? Практичность, бережливость, умение рационально распределять ресурсы и планировать наперед. Так вот, эти и не только особенности национального немецкого характера как нельзя лучше отразились в проекте дома, который вы видите перед собой. Построен он был несколько лет назад специалистами архитектурного бюро Viethen, и сейчас в нем проживает небольшая, но дружная семья, любезно предоставившая нам возможность не только рассмотреть добротный дом со всех сторон, но и проникнуть вовнутрь.
На сей раз мы изменим традиции и начнем разглядывать дом не с его передней стороны, а с пристройки и спрятавшимся за ней бассейном. Какой хозяин загородной недвижимости не мечтает о том, чтобы к ней прилагался еще и бассейн? У владельцев
белого дома есть потрясающая возможность каждый день после напряженного рабочего дня отвлечься от будничных забот и вдоволь поплескаться в кристально чистой воде.
Эта сторона нарушает безоговорочное доминирование комбинации белого и антрацитного цветов. В палитре
белого дома неожиданно появляется ярко-красный цвет, в который выкрашена одна из стен. Несмотря на большие окна, дом выглядит строго и неприступно. Нам искренне любопытно узнать, как дизайнеры оформили интерьер второго этажа, сгладив неудобства, которые неизменно привносит в оформление комнат скошенная крыша.
Отдельной похвалы достоен подъезд к гаражу – широкий и удобный для автомобилей любых габаритов. От жилой части дома он был огорожен забором, состоящим из габионных конструкций и живой изгороди. Поверх металлочерепицы стройными рядами расположились мощные солнечные батареи. Кстати, для тех, кто сомневается в солнечных панелях, как эффективных источниках альтернативной энергии, предлагаем посмотреть Книгу идей ’Альтернативные экологичные дома’, в которой подробно описано, на что способны так называемые пассивные дома.
Сразу за входной дверью нашему взору предстал большой и просторный вестибюль. Мощные стены и минималистичный декор уже в самом начале прогулки словно сообщают о том, что перед нами – крепкая, надежная и очень рационально спроектированная констукция.
Кухня и столовая комнаты имеют здесь весьма условное разделение в виде глянцевого фасада кухонного острова. Признаться честно, сочетание крупной плитки темно-коричневого цвета и бирюзы, в которую выкрашена часть стены, показалось нам несколько странным, тем не менее, некоторая мрачность интерьера с лихвой компенсируется яркими солнечными лучами, проникающими сквозь панорамные окна.
И снова чудеса открытой планировки! Чтобы попасть из спальни в ванную, нужно всего лишь сделать один шаг от кровати и приоткрыть тонкую дверцу из прозрачного стекла. Вот, где рай для тех, кто испытывает регулярные сложности с пробуждением. Еще не успел толком открыть глаза, и ты уже в ванной, умываешься холодной водой, постепенно приходишь в себя и готовишься начать новый день. Нам очень понравилось такое решение, да и сам интерьер спальни выглядит немного светлее и гостеприимнее консервативной столовой.