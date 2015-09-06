Дизайнеры не рекомендуют оставлять в саду старые деревья. Полученные коряги и пенечки очень подойдут для декора сада. Красивые сады невозможны без места, где будет собираться вся семья. Поэтому нужно обязательно построить уютные беседки, поставить стол и скамейки. При работе над проектом ландшафтного дизайна, стоит учесть, что сад должен выглядеть красиво и привлекательно не только весной и летом, но и в холодное время года. Для этого нужно правильно подобрать растения для сада. Лучше всего посадить позднецветущие сухоцветы и деревья, например, клен или голубую ель.

Красивые сады подразумевают и наличие аккуратного, приятного газона. Но перед тем как приступить к его выращиванию, лучше проверить заболоченность почвы. Если почва имеется именно такая, то нужен дренаж, чтобы в местах скопления влаги не гнил газон и чтобы эта проблема не охватила здоровые участки. Для тех, кто сомневается в плодородности земли, лучше завезти совсем новый грунт. Некоторые на начальном этапе создания проекта садового дизайна допускают такую ошибку – начинают сажать растения как можно гуще. Но нужно помнить, что расстояние между деревьями в будущем определит их рост. Конечно, может показаться, что сад так выглядит пустым и безликим. Для этого тоже имеется решение. Следует посадить полынь, папоротники и различные временные быстрорастущие кусты.

На фоне изгороди отлично будут смотреться клумбы и миксбордеры. При их посадке нужно помнить, что низкие растения сажают на передний план. Чтобы создать красивые сады используйте все, что дала вам природа на участке, например, валуны, воду, различные растения. Не спешите от всего избавляться, оставьте своему саду его индивидуальность и особенности.