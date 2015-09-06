Многие мечтают иметь красивые сады. В данной статье мы расскажем о том, как это можно воплотить в жизнь.
Красивые сады должны хорошо подсвечиваться. Поэтому отличным вариантом будет использование прожекторов. Они просты по дизайну, с их помощью создают яркие декоративные эффекты, которыми подсвечивают деревья, кусты, клумбы. Даже возможно использовать различные светофильтры, чтобы не ограничиваться холодным или теплым белым цветом.
Красивые сады не являются чем-то нереальным и недостижимым. Чтобы их создать, достаточно знать и применять некоторые дизайнерские приемы. Даже своими руками можно сделать уютный и яркий сад, который будет радовать всех окружающих своим видом. Для этого достаточно использовать все преимущества природного рельефа участка.
Прежде чем начать проектирование ландшафта, следует немного пройтись по участку, ознакомиться с ним. Важно определить, какие места наиболее солнечные, какие имеют много тени, с какого уголочка открывается прекрасный пейзаж. Мысленно представьте, как лучше проложить дорожки, пройдитесь по ним, подумайте, где ощущается больший комфорт, чтобы там можно было поставить скамейки или даже соорудить беседку.
Чтобы будущий сад можно было спроектировать как можно детальнее, лучше всего нарисовать его план. На плане нужно отметить постройки, площадки, дорожки, декоративные элементы и другие возможные объекты.
Дизайнеры не рекомендуют оставлять в саду старые деревья. Полученные коряги и пенечки очень подойдут для декора сада. Красивые сады невозможны без места, где будет собираться вся семья. Поэтому нужно обязательно построить уютные беседки, поставить стол и скамейки. При работе над проектом ландшафтного дизайна, стоит учесть, что сад должен выглядеть красиво и привлекательно не только весной и летом, но и в холодное время года. Для этого нужно правильно подобрать растения для сада. Лучше всего посадить позднецветущие сухоцветы и деревья, например, клен или голубую ель.
Красивые сады подразумевают и наличие аккуратного, приятного газона. Но перед тем как приступить к его выращиванию, лучше проверить заболоченность почвы. Если почва имеется именно такая, то нужен дренаж, чтобы в местах скопления влаги не гнил газон и чтобы эта проблема не охватила здоровые участки. Для тех, кто сомневается в плодородности земли, лучше завезти совсем новый грунт. Некоторые на начальном этапе создания проекта садового дизайна допускают такую ошибку – начинают сажать растения как можно гуще. Но нужно помнить, что расстояние между деревьями в будущем определит их рост. Конечно, может показаться, что сад так выглядит пустым и безликим. Для этого тоже имеется решение. Следует посадить полынь, папоротники и различные временные быстрорастущие кусты.
На фоне изгороди отлично будут смотреться клумбы и миксбордеры. При их посадке нужно помнить, что низкие растения сажают на передний план. Чтобы создать красивые сады используйте все, что дала вам природа на участке, например, валуны, воду, различные растения. Не спешите от всего избавляться, оставьте своему саду его индивидуальность и особенности.
Сады обычно оформляют в одном из двух стилей – либо в регулярном, то есть геометрическом, либо в ландшафтном, то есть естественном. Если выбирается регулярная планировка, то все посадки высаживаются строго в соответствии с геометрическим порядком, то есть к главной оси композиции все должно быть расположено симметрично. Посадки и дорожки имеют прямолинейный вид. Схема посадок растений и деревьев обычно квадратная или прямоугольная. Если длина и ширина участка имеют примерно одинаковый размер, то больше подойдет квадратная схема. При вытянутой конфигурации используйте прямоугольную. Ландшафтный стиль означает свободное размещение растений и деревьев. Широко используются декоративные элементы, особенно для обыгрывания встречающихся неровностей. Например, на возвышенной части возводят альпийскую горку, а при наличии оврага можно сделать в нем пруд.
Долгое время ландшафтное освещение не имело столь пристального внимания, как интерьерное. Если хорошо спланировать освещение, то и в темное время суток сад может выглядеть эффектно. Освещение выбирают либо декоративное, либо функциональное. Декоративное освещение обладает лишь одной функцией – эстетической. С его помощью создают световые композиции и эффекты, он помогает правильно расставить акценты, подчеркнуть преимущества ландшафта и скрыть его недостатки. Ко второму типу относят освещение дорожек, беседки, крыльца, различных въездов. Эти два вида освещения обычно пересекаются и дополняют друг друга. Давайте рассмотрим основные типы используемых светильников.
Такие светильники встраивают в грунт, в пол беседки, в ступеньки лестницы и в другие поверхности. Они не должны иметь большую мощность и яркость, так как служат в основном для ориентации в пространстве. Встраиваемое освещение используется и для подсветки фасада, поэтому может исполнять и декоративную функцию.
Данные светильники имеют длину от 50 см до 150 см. Они бывают разных форм, цветов и стилей. В основном такие типы светильников предназначаются для подсветки разных ландшафтных объектов и дорожек, так как светят не сильно ярко. Светильники-столбики не ограничены по дизайну, их можно найти от классического стиля до самых необычных и причудливых форм. А болларды (светильники в виде столбиков, выдвигающиеся из земли) имеют в основном стиль хай-тек или минимализм.
Фонари освещают все, что находится в непосредственной близости (деревья, дорожки сада). Такой светильник подходит для тех садов, которые имеют небольшой размер. Высокие столбы и индиректы освещают конкретное место. Но они необходимы в основном для больших территорий, на маленьких участках они не будут столь функциональны.
Часто в садах имеются фонтаны, бассейны и различные водоемы. Они также нуждаются в подсветке в темное время суток. Освещение таких участков нужно и для безопасности, даже если вы знаете расположение всех объектов очень хорошо. Поэтому этот вид ландшафтного освещения сочетает в себе и декоративную, и практическую функцию. Водоемы не подсвечиваются с верхней части. Цвет освещения можно выбрать традиционный белый или же цветной. Самым подходящим вариантом считаются светодиодные светильники. Они могут работать от низкого напряжения, не чувствительны к перепаду температуры, не нагреваются.
Таким образом, если вы не уверены в том, сможете ли создать красивые сады или нет, то можно просто следовать предоставленным советам. В итоге вы получите уютный уголок, который будет радовать вас своими красотами. Также не важен размер сада, на любой площади можно создать что-то поистине оригинальное и эффектное. Главное – не стоит торопиться, все тщательно продумывайте, воплощайте. Только тогда вас будет ждать награда – красивый сад.