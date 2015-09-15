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Как подобрать идеальный декор для небольших комнат?

Shunny_Star Shunny_Star
Новогорск 2, Roomsbyme Roomsbyme Медиа комнаты в эклектичном стиле
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Процесс выбора интерьера для комнат – это занятие творческое и непростое. Но оно усложняется в несколько раз, если необходимо создать декор для небольших комнат, ведь место в них ограничено. 

Увеличение пространства

Гостиная Студия Павла Полынова Гостиная в классическом стиле
Студия Павла Полынова

Гостиная

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Когда речь идет о декоре для небольших комнат в первую очередь стоит задуматься о том, как сделать ее визуально большей. Дизайнеры советуют решить этот вопрос посредством игры цвета. Как известно, белый цвет создает эффект увеличения пространства. А это означает, что владельцам маленьких комнат желательно выбрать дизайн в светлых тонах. Например, покрасив стены или поклеив обои в помещении в светлой цветовой гамме, оно будет выглядеть значительно больше. То же самое касается потолка и даже пола, который также можно сделать при желании белым. 

Больше света

Гостиная в квартире на Ленинском проспекте «Студия 3.14» Гостиные в эклектичном стиле
«Студия 3.14»

Гостиная в квартире на Ленинском проспекте

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Выбрав белоснежные шторы на окна можно добиться того, что в комнате будет гораздо светлее. А белая мебель в таком интерьере, вдобавок, подчеркнет общий антураж и визуально расширит помещение. Такой зрительный эффект часто используется в качестве декора для небольших комнат. Но, главное – не переборщить, разбавив белый цвет каким-нибудь контрастным тоном. 

Каждой книжке свое место

Яркая индивидуальность в типовой квартире Anna Clark Interiors Гостиная в скандинавском стиле
Anna Clark Interiors

Яркая индивидуальность в типовой квартире

Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors

Если речь идет о декоре комнаты школьника или студента, лучше всего подойдут навесные полки. Книг, учебников и прочей литературы у таких людей, как правило, очень много, а в отсутствии места это становится настоящей проблемой. Книги могут лежать на столе или под диваном, в шкафу или на телевизоре, что весьма затрудняет их поиск. Если повесить в такую комнату небольшие полки на уровне головы, проблема будет решена. Книги ровными рядами будут радовать глаз, к тому же их будет легко найти, ведь все находится на своих местах. А стол и остальная мебель будут всегда сверкать чистотой. Такой декор для небольших комнат станет по душе любителям литературы.

Больше полок – больше пространства

комната отдыха Roomsbyme Медиа комнаты в эклектичном стиле
Roomsbyme

комната отдыха

Roomsbyme
Roomsbyme
Roomsbyme

В первую очередь владельцам небольших комнат рекомендуется обзавестись высокими, но узкими шкафами. Это даст возможность значительно сэкономить место, при этом обеспечит максимальную вместительность. Высокие шкафы смогут вмещать в себя много разных вещей и мелочей, которые освободят такое нужное пространство комнаты. На полках можно разместить не только самые необходимые изделия, но и приятные безделушки, которые будут радовать глаз и создавать свой неповторимый дизайн.

Огромное окно

Квартира в Баку "Yeni Hayat", ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Столовая комната в стиле минимализм
ILKIN GURBANOV Studio

Квартира в Баку Yeni Hayat

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

Чем больше окно в маленькой комнате, тем просторней она будет казаться. Окно создает ощущение свободы и свежего воздуха, прохлады и невесомости. И если есть возможность сделать окно больше – ею нужно воспользоваться. Декор для небольшой комнаты с широким окном подарит не только прекрасный вид на окрестности, создаст ощущение шика и комфорта, а и, безусловно, визуально расширит даже самую маленькую комнату.

Если в доме есть спортсмены

homify Столовая комната в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Помимо любимой книги, красивой вазы и кресла в комнате спортсмена нужно разместить еще и спортивные атрибуты: лыжи, боксерские перчатки или роликовые коньки. А тем более, если есть велосипед: все это лучше повесить на стену. В таком положении столь нужные вещи вряд ли отнимут много пространства, но при этом будут оригинальными элементами декора для небольших комнат, которые подчеркнут характер хозяина и придадут комнате свой индивидуальный стиль. Таким образом, желание сэкономить место станет еще и визитной карточкой владельца.

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Двуспальная кровать

Квартира в В.Пышме, E_interior E_interior Детская комнатa в скандинавском стиле
E_interior

Квартира в В.Пышме

E_interior
E_interior
E_interior

Еще одним интересным способом экономии пространства в декоре для небольших комнат является приобретение двухъярусной кровати. Например, первый ярус может использоваться как диван – на нем можно смотреть телевизор или встречать гостей, также это будет запасным местом для отдыха в случае необходимости. Второй ярус – это спальное место, куда можно добраться с помощью нескольких ступеней, которые таят в себе секрет. Это специальные вместительные ящики для хранения вещей. В них можно будет хранить не только спальные принадлежности, но и другие предметы. 

Особенно такой вариант приемлем для оформления детской. Если в семье двое малышей, то задействовано будет сразу обе кровати. А если один, то родители могут не волноваться – место для второго ребенка уже есть. Декор для небольших комнат оформленный в таком варианте непросто экономит место в квартире, но и является ярким, индивидуальным решением по оформлению помещения. 

Спальня на балконе

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda Спальня в скандинавском стиле
sreda

дизайн студии в скандинавском стиле

sreda
sreda
sreda

Еще одним уникальным способом экономии пространства в квартире является расположение спальни на балконе. Во-первых, гораздо приятней спать на свежем воздухе, особенно в летнее время. Во-вторых, в такой спальне не будет ничего лишнего – только кровать и, по желанию телевизор на противоположной стороне. А в-третьих, комната, которая осталась без кровати станет гораздо больше и ее можно будет использовать намного эффективней. Единственное, о чем стоит позаботиться заранее – это о проведении теплых полов и дополнительного отопления на балкон, чтобы в холодное время было также приятно спать, как летом. Как еще можно использовать балкон?

Ближе к звездам

Дома, DOMESPACE VOSTOK DOMESPACE VOSTOK Спальня в стиле модерн
DOMESPACE VOSTOK

Дома

DOMESPACE VOSTOK
DOMESPACE VOSTOK
DOMESPACE VOSTOK

В том случае, когда речь пойдет о собственном доме, прекрасным дизайнерским решением будет вынос спальни на чердак. Оформить ее можно очень просто: кровать и несколько любимых книг у изголовья. Особенно приятно будет окно над кроватью, которое даст возможность засыпающим любоваться красотами звездного неба, а открытые створки будут доносить пение птиц по утрам. Интерьер, выполненный в стиле кантри еще больше приблизит к природе. А светлая кровать и сопутствующие элементы мебели придадут комнате свежий, не загроможденный внешний вид. К тому же скошенная крыша станет изюминкой спальной комнаты.

Грамотное использование пространства

Квартира в Воронеже, AFTER SPACE AFTER SPACE Ванная комната в стиле минимализм
AFTER SPACE

Квартира в Воронеже

AFTER SPACE
AFTER SPACE
AFTER SPACE

Маленькие ванные комнаты – явление нередкое, поэтому вопрос их декора стоит достаточно остро. Цветовую гамму декора для небольших комнат, как уже описано высше, лучше всего выбирать в светлых тоннах, иначе темные оттенки будут еще больше уменьшать их размеры. На стенах ванн дизайнеры не рекомендуют использовать рисунки – это также может зрительно уменьшать пространство. При желании все же разбавить однотонное оформление такой комнаты чем-то веселым и ярким, стоит обратиться к специалистам, они грамотно подскажут какие изображения и куда можно разместить, чтобы не уменьшить комнату. 

Кроме этого, для экономии места также желательно не устанавливать большую ванную, а то и вовсе ограничиться душевой кабинкой. Но если желание иметь ванную слишком велико, стоит задуматься о приобретении сидячей ванной. Она не так комфортна, как ее более продолговатые товарищи, но, в то же время ее можно использовать и как ванную, и как душ. Последним советом декора для небольших комнат будет установка зеркала во всю стену, это также визуально расширит узкое помещение. Другие идеи для маленьких ванн.

И на последок…

Минимализм с человеческим лицом, artstyle artstyle Спальня в стиле кантри
artstyle

Минимализм с человеческим лицом

artstyle
artstyle
artstyle

Какого маленького размера не была бы комната, главное, при выборе декора – это создание индивидуального стиля, который будет дарить своим хозяевам ощущение тепла и уюта. Дизайнерских решений может быть невероятное количество, важно найти то, что будет по душе и сможет радовать глаз долгое и долгое время. Не стоит забывать, что элементы декора, как и элементы одежда – это отражение душевного мира человека и подходить к их выбору нужно со всей серьезностью. 

Эко-дом для семьи с детьми
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