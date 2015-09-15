Как подобрать идеальный декор для небольших комнат?

Еще одним интересным способом экономии пространства в декоре для небольших комнат является приобретение двухъярусной кровати. Например, первый ярус может использоваться как диван – на нем можно смотреть телевизор или встречать гостей, также это будет запасным местом для отдыха в случае необходимости. Второй ярус – это спальное место, куда можно добраться с помощью нескольких ступеней, которые таят в себе секрет. Это специальные вместительные ящики для хранения вещей. В них можно будет хранить не только спальные принадлежности, но и другие предметы.

Особенно такой вариант приемлем для оформления детской. Если в семье двое малышей, то задействовано будет сразу обе кровати. А если один, то родители могут не волноваться – место для второго ребенка уже есть. Декор для небольших комнат оформленный в таком варианте непросто экономит место в квартире, но и является ярким, индивидуальным решением по оформлению помещения.