Как подобрать идеальный декор для небольших комнат?

Процесс выбора интерьера для комнат – это занятие творческое и непростое. Но оно усложняется в несколько раз, если необходимо создать декор для небольших комнат, ведь место в них ограничено.
Когда речь идет о декоре для небольших комнат в первую очередь стоит задуматься о том, как сделать ее визуально большей. Дизайнеры советуют решить этот вопрос посредством игры цвета. Как известно, белый цвет создает эффект увеличения пространства. А это означает, что владельцам маленьких комнат желательно выбрать дизайн в светлых тонах. Например, покрасив стены или поклеив обои в помещении в светлой цветовой гамме, оно будет выглядеть значительно больше. То же самое касается потолка и даже пола, который также можно сделать при желании белым.
Выбрав белоснежные шторы на окна можно добиться того, что в комнате будет гораздо светлее. А белая мебель в таком интерьере, вдобавок, подчеркнет общий антураж и визуально расширит помещение. Такой зрительный эффект часто используется в качестве декора для небольших комнат. Но, главное – не переборщить, разбавив белый цвет каким-нибудь контрастным тоном.
Если речь идет о декоре комнаты школьника или студента, лучше всего подойдут навесные полки. Книг, учебников и прочей литературы у таких людей, как правило, очень много, а в отсутствии места это становится настоящей проблемой. Книги могут лежать на столе или под диваном, в шкафу или на телевизоре, что весьма затрудняет их поиск. Если повесить в такую комнату небольшие полки на уровне головы, проблема будет решена. Книги ровными рядами будут радовать глаз, к тому же их будет легко найти, ведь все находится на своих местах. А стол и остальная мебель будут всегда сверкать чистотой. Такой декор для небольших комнат станет по душе любителям литературы.
В первую очередь владельцам небольших комнат рекомендуется обзавестись высокими, но узкими шкафами. Это даст возможность значительно сэкономить место, при этом обеспечит максимальную вместительность. Высокие шкафы смогут вмещать в себя много разных вещей и мелочей, которые освободят такое нужное пространство комнаты. На полках можно разместить не только самые необходимые изделия, но и приятные безделушки, которые будут радовать глаз и создавать свой неповторимый дизайн.
Yeni Hayat
Чем больше окно в маленькой комнате, тем просторней она будет казаться. Окно создает ощущение свободы и свежего воздуха, прохлады и невесомости. И если есть возможность сделать окно больше – ею нужно воспользоваться. Декор для небольшой комнаты с широким окном подарит не только прекрасный вид на окрестности, создаст ощущение шика и комфорта, а и, безусловно, визуально расширит даже самую маленькую комнату.
Помимо любимой книги, красивой вазы и кресла в комнате спортсмена нужно разместить еще и спортивные атрибуты: лыжи, боксерские перчатки или роликовые коньки. А тем более, если есть велосипед: все это лучше повесить на стену. В таком положении столь нужные вещи вряд ли отнимут много пространства, но при этом будут оригинальными элементами декора для небольших комнат, которые подчеркнут характер хозяина и придадут комнате свой индивидуальный стиль. Таким образом, желание сэкономить место станет еще и визитной карточкой владельца.
Еще одним интересным способом экономии пространства в декоре для небольших комнат является приобретение двухъярусной кровати. Например, первый ярус может использоваться как диван – на нем можно смотреть телевизор или встречать гостей, также это будет запасным местом для отдыха в случае необходимости. Второй ярус – это спальное место, куда можно добраться с помощью нескольких ступеней, которые таят в себе секрет. Это специальные вместительные ящики для хранения вещей. В них можно будет хранить не только спальные принадлежности, но и другие предметы.
Особенно такой вариант приемлем для оформления детской. Если в семье двое малышей, то задействовано будет сразу обе кровати. А если один, то родители могут не волноваться – место для второго ребенка уже есть. Декор для небольших комнат оформленный в таком варианте непросто экономит место в квартире, но и является ярким, индивидуальным решением по оформлению помещения.
Еще одним уникальным способом экономии пространства в квартире является расположение спальни на балконе. Во-первых, гораздо приятней спать на свежем воздухе, особенно в летнее время. Во-вторых, в такой спальне не будет ничего лишнего – только кровать и, по желанию телевизор на противоположной стороне. А в-третьих, комната, которая осталась без кровати станет гораздо больше и ее можно будет использовать намного эффективней. Единственное, о чем стоит позаботиться заранее – это о проведении теплых полов и дополнительного отопления на балкон, чтобы в холодное время было также приятно спать, как летом. Как еще можно использовать балкон?
В том случае, когда речь пойдет о собственном доме, прекрасным дизайнерским решением будет вынос спальни на чердак. Оформить ее можно очень просто: кровать и несколько любимых книг у изголовья. Особенно приятно будет окно над кроватью, которое даст возможность засыпающим любоваться красотами звездного неба, а открытые створки будут доносить пение птиц по утрам. Интерьер, выполненный в стиле кантри еще больше приблизит к природе. А светлая кровать и сопутствующие элементы мебели придадут комнате свежий, не загроможденный внешний вид. К тому же скошенная крыша станет изюминкой спальной комнаты.
Маленькие ванные комнаты – явление нередкое, поэтому вопрос их декора стоит достаточно остро. Цветовую гамму декора для небольших комнат, как уже описано высше, лучше всего выбирать в светлых тоннах, иначе темные оттенки будут еще больше уменьшать их размеры. На стенах ванн дизайнеры не рекомендуют использовать рисунки – это также может зрительно уменьшать пространство. При желании все же разбавить однотонное оформление такой комнаты чем-то веселым и ярким, стоит обратиться к специалистам, они грамотно подскажут какие изображения и куда можно разместить, чтобы не уменьшить комнату.
Кроме этого, для экономии места также желательно не устанавливать большую ванную, а то и вовсе ограничиться душевой кабинкой. Но если желание иметь ванную слишком велико, стоит задуматься о приобретении сидячей ванной. Она не так комфортна, как ее более продолговатые товарищи, но, в то же время ее можно использовать и как ванную, и как душ. Последним советом декора для небольших комнат будет установка зеркала во всю стену, это также визуально расширит узкое помещение. Другие идеи для маленьких ванн.
Какого маленького размера не была бы комната, главное, при выборе декора – это создание индивидуального стиля, который будет дарить своим хозяевам ощущение тепла и уюта. Дизайнерских решений может быть невероятное количество, важно найти то, что будет по душе и сможет радовать глаз долгое и долгое время. Не стоит забывать, что элементы декора, как и элементы одежда – это отражение душевного мира человека и подходить к их выбору нужно со всей серьезностью.