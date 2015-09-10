Шторы для дачи

Что касается фасона, то он не должен быть сложным и замысловатым. Пышные оборки, воланы и ламбрекены не подходят для дачного интерьера. Они нужны больше для роскошного коттеджа. При выборе модели текстиля ориентируйтесь на практичность и простоту. Предпочтительны такие стили штор, как кантри и прованс. Но кантри в особенности является бесспорным лидером в дизайне интерьера. Он специально создан для жизни за городом, в его основе лежат принципы уюта и практичности, поэтому шторы такой тематики смотрятся на даче наиболее органично.

Подойдут и старомодные шторки длиной до подоконника. Для придания изделию незатейливости следует остановиться на рисунках в виде мелкого цветочка или клеточки. Длинные шторы в основном являются неудачным и непрактичным выбором. Это связано с тем, что возле пола они быстро испачкаются, а стирать длинные полотна сложно, да и гладить тоже тяжело, особенно находясь на даче.