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Шторы для дачи

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
homify Стены и полКовры и ковровые покрытия
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Интерьер дачного помещения сложно представить без текстиля. Шторы для дачи помогут добавить необходимый уют и комфорт.

Шторы для дачи – и красиво, и уютно

homify Стены и полКовры и ковровые покрытия
homify

homify
homify
homify

Многие люди устают от городской активной жизни и устремляются на отдых в загородный дом или дачу. Некоторые на даче больше трудятся, другие же больше отдыхают. Но в любом случае дача должна иметь уютный интерьер и дизайн. Чтобы вы могли обрести душевное спокойствие, следует подобрать красивые, качественные шторы. Шторы для дачи преобразят помещение и привнесут желаемую гармонию.

Какие шторы лучше?

Coleccion Esprit 9, Disbar Papeles Pintados Disbar Papeles Pintados Стены и полОбои
Disbar Papeles Pintados

Disbar Papeles Pintados
Disbar Papeles Pintados
Disbar Papeles Pintados

Так как близость с природой создает особую атмосферу, то лучше всего выбрать шторы для дачи из натуральных материалов. Для этого больше подойдет лен, ситец, хлопок. Шторы с такой тканью должны иметь незатейливый орнамент. Для дачи даже подойдут коротенькие занавесочки, имеющие рисунок в мелкий цветочек. Они не очень смотрятся в современной квартире, но в этом помещении будут как раз кстати. Такие шторы в стиле кантри придадут даче совершенно новый вид.

Функции штор на даче

Esstisch in Eiche, Helm Design by Helm Einrichtung GmbH Helm Design by Helm Einrichtung GmbH Столовая комнатаСтолы
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

Если в дачном домике невозможно установить кондиционер, то определенную нагрузку могут взять на себя шторы, так как они не только являются украшением в интерьере, но и обладают немалым функционалом. В зависимости от того, на какую сторону выходят окна, шторы могут создать хороший микроклимат. Например, для окон, выходящих на юг, лучше подобрать шторы из темного и плотного материала. Так можно защититься от жары, солнечных лучей, сохранить тем самым прохладу. Для окон северной стороны подойдут легкие занавески теплых оттенков.

Требования к материалу штор

CIACCI KREATY, Ciacci Ciacci Столовая комнатаСтулья и скамьи
Ciacci

CIACCI KREATY

Ciacci
Ciacci
Ciacci

В обязательном порядке ткань должна иметь устойчивость к различного рода загрязнениям. В связи с этим шторы должны обладать пыле- и грязеотталкивающими свойствами. К таким материалам относят органзу и вуаль. Нужно позаботиться о том, чтобы шторы для дачи не выгорали на солнце. Для этого возьмите текстиль, при изготовлении которого использовали полиэстер или вискозу. Для обеспечения оптимальной светоизоляции лучше всего сочетать более плотные шторы с легкими занавесками. Это предотвратит выгорание обоев, обивки и других предметов интерьера и мебели. Ситец и хлопок не так притягивают грязь, к тому же они отлично пропускают воздух, легко стираются и отлично вписываются в деревенский стиль интерьера. В общем, ткань должна быть максимально практичной и легкой в уходе. Для такого интерьера однозначно не подходят шторы из бархата или шелка, они подразумевают наличие роскошного дизайна. Занавески можно сшить самостоятельно из двух кусков ткани разного оттенка. Также можно добавить аппликацию на светлую ткань в виде васильков или подсолнухов.

Фасон и орнамент

Skorpio Wood, Versat Versat Столовая комнатаСтолы
Versat

Versat
Versat
Versat

Что касается фасона, то он не должен быть сложным и замысловатым. Пышные оборки, воланы и ламбрекены не подходят для дачного интерьера. Они нужны больше для роскошного коттеджа. При выборе модели текстиля ориентируйтесь на практичность и простоту. Предпочтительны такие стили штор, как кантри и прованс. Но кантри в особенности является бесспорным лидером в дизайне интерьера. Он специально создан для жизни за городом, в его основе лежат принципы уюта и практичности, поэтому шторы такой тематики смотрятся на даче наиболее органично.

Подойдут и старомодные шторки длиной до подоконника. Для придания изделию незатейливости следует остановиться на рисунках в виде мелкого цветочка или клеточки. Длинные шторы в основном являются неудачным и непрактичным выбором. Это связано с тем, что возле пола они быстро испачкаются, а стирать длинные полотна сложно, да и гладить тоже тяжело, особенно находясь на даче.

Виды креплений штор

Scandinavian eating 99chairs Столовая комнатаСтолы
99chairs

Scandinavian eating

99chairs
99chairs
99chairs

Как лучше всего крепить шторы? Желательно их прикреплять на кольца или прищепки. Есть возможность шторы сшить своими руками и сделать их на люверсах или на петлях. Все данные варианты крепления позволяют быстро одевать и снимать полотна, с легкостью их двигать по карнизу, тем самым регулируя поступления солнечного света в помещение. 

Если вы выбрали шторки стиля “кафе”, то возможно создание крепления на кулиске. Для такого способа крепления даже не нужен будет карниз. Все, что нужно, это веревочка и пара гвоздей, которые вбивают в края оконного проема. Чтобы такой вариант смотрелся интересно, можно выбрать для этого красивые гвозди или сделать необычные шляпки. Но минусом такого метода является то, что шторы становятся статичными, поэтому задвигаются и раздвигаются с трудом.

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Шторы для дачной беседки

Уличные шторы для беседки DECOR OUTDOOR Сад Беседки и теплицы
DECOR OUTDOOR

Уличные шторы для беседки

DECOR OUTDOOR
DECOR OUTDOOR
DECOR OUTDOOR

Для большинства людей любимым местом отдыха на даче являются уютные беседки. Для беседки на даче лучше всего подойдет материал, обладающий непромокаемостью. Когда пойдет дождь, сидящие в беседке смогут защититься от дождя, брызг, а ткань потом легко и быстро высушится на солнце. Хорошо смотрятся тканевые шторы, они придают беседке уют и комфорт. Но они подходят только при наличии благоприятных погодных условий, такие шторы служат больше в качестве декоративного элемента. Для праздничного мероприятия лучше выбрать полупрозрачные шторки. Для повседневной жизни подойдут не маркие варианты, такие как льняной текстиль или акриловый. Они отлично защищают от солнечного света, почти не грязнятся, не промокают.

Для сада или террасы на даче желательно подбирать натуральные ткани (лен, хлопок). Цвета подойдут светлые и пастельные, например, такие же, как выбрали для этой беседки дизайнеры. Если вы выбираете искусственные ткани, то их цветовая гамма не ограничена, а также имеется устойчивость к выгоранию.

Шторы, сделанные своими руками

Дачный авангард, Bureau GN Bureau GN Столовая комнатаСтолы
Bureau GN

Дачный авангард

Bureau GN
Bureau GN
Bureau GN

Для их шитья нужно немного терпения и усердия. Не обойтись и без начальных навыков в шитье, швейной машинки и выкройки выбранной модели. Перед пошивом произведите замеры окна, определитесь с густотой сборки штор. Готовые шторы обычно украшают подхватами или ленточкой. Занавески можно сшить самостоятельно из двух кусков ткани разного оттенка. Также можно добавить аппликацию на светлую ткань в виде васильков или подсолнухов.

Оригинальные идеи для создания штор

Espacio Knoll, Moises Showroom Moises Showroom Столовая комнатаАксессуары и декор
Moises Showroom

Moises Showroom
Moises Showroom
Moises Showroom

Одним из необычных вариантов создания штор являются шторы-пэчворк. Для этого нужны различные лоскутки. Следует подобрать ткани с одинаковой текстурой, выстирать их и прогладить. Затем соберите из них занавеску необходимого размера. Сострочите кусочки в одно полотно. Края можно обработать косой бейкой. Затем пришейте шторную ленту и соберите складки. Готовую штору можно вешать на карниз.

Шторы для дачи – обязательный элемент интерьера

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Столовая комнатаАксессуары и декор
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Таким образом, шторы для дачи являются важным элементом, так как они нужны не только для правильного теплового и воздушного обмена, но и для создания уюта в интерьере. Материал можно выбрать как натуральный, так и искусственный, в зависимости от условий эксплуатации, предпочтений, желаемого функционала. Уже прошли те времена, когда на дачу относили все отслужившие вещи с квартиры. На сегодняшний день на даче также создают оригинальные и интересные дизайнерские решения. Поэтому шторы для дачи подбирают с не меньшей тщательностью, чем для городской квартиры.

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