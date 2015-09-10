Интерьер дачного помещения сложно представить без текстиля. Шторы для дачи помогут добавить необходимый уют и комфорт.
Многие люди устают от городской активной жизни и устремляются на отдых в загородный дом или дачу. Некоторые на даче больше трудятся, другие же больше отдыхают. Но в любом случае дача должна иметь уютный интерьер и дизайн. Чтобы вы могли обрести душевное спокойствие, следует подобрать красивые, качественные шторы. Шторы для дачи преобразят помещение и привнесут желаемую гармонию.
Так как близость с природой создает особую атмосферу, то лучше всего выбрать шторы для дачи из натуральных материалов. Для этого больше подойдет лен, ситец, хлопок. Шторы с такой тканью должны иметь незатейливый орнамент. Для дачи даже подойдут коротенькие занавесочки, имеющие рисунок в мелкий цветочек. Они не очень смотрятся в современной квартире, но в этом помещении будут как раз кстати. Такие шторы в стиле кантри придадут даче совершенно новый вид.
Если в дачном домике невозможно установить кондиционер, то определенную нагрузку могут взять на себя шторы, так как они не только являются украшением в интерьере, но и обладают немалым функционалом. В зависимости от того, на какую сторону выходят окна, шторы могут создать хороший микроклимат. Например, для окон, выходящих на юг, лучше подобрать шторы из темного и плотного материала. Так можно защититься от жары, солнечных лучей, сохранить тем самым прохладу. Для окон северной стороны подойдут легкие занавески теплых оттенков.
В обязательном порядке ткань должна иметь устойчивость к различного рода загрязнениям. В связи с этим шторы должны обладать пыле- и грязеотталкивающими свойствами. К таким материалам относят органзу и вуаль. Нужно позаботиться о том, чтобы шторы для дачи не выгорали на солнце. Для этого возьмите текстиль, при изготовлении которого использовали полиэстер или вискозу. Для обеспечения оптимальной светоизоляции лучше всего сочетать более плотные шторы с легкими занавесками. Это предотвратит выгорание обоев, обивки и других предметов интерьера и мебели. Ситец и хлопок не так притягивают грязь, к тому же они отлично пропускают воздух, легко стираются и отлично вписываются в деревенский стиль интерьера. В общем, ткань должна быть максимально практичной и легкой в уходе. Для такого интерьера однозначно не подходят шторы из бархата или шелка, они подразумевают наличие роскошного дизайна. Занавески можно сшить самостоятельно из двух кусков ткани разного оттенка. Также можно добавить аппликацию на светлую ткань в виде васильков или подсолнухов.
Что касается фасона, то он не должен быть сложным и замысловатым. Пышные оборки, воланы и ламбрекены не подходят для дачного интерьера. Они нужны больше для роскошного коттеджа. При выборе модели текстиля ориентируйтесь на практичность и простоту. Предпочтительны такие стили штор, как кантри и прованс. Но кантри в особенности является бесспорным лидером в дизайне интерьера. Он специально создан для жизни за городом, в его основе лежат принципы уюта и практичности, поэтому шторы такой тематики смотрятся на даче наиболее органично.
Подойдут и старомодные шторки длиной до подоконника. Для придания изделию незатейливости следует остановиться на рисунках в виде мелкого цветочка или клеточки. Длинные шторы в основном являются неудачным и непрактичным выбором. Это связано с тем, что возле пола они быстро испачкаются, а стирать длинные полотна сложно, да и гладить тоже тяжело, особенно находясь на даче.
Как лучше всего крепить шторы? Желательно их прикреплять на кольца или прищепки. Есть возможность шторы сшить своими руками и сделать их на люверсах или на петлях. Все данные варианты крепления позволяют быстро одевать и снимать полотна, с легкостью их двигать по карнизу, тем самым регулируя поступления солнечного света в помещение.
Если вы выбрали шторки стиля “кафе”, то возможно создание крепления на кулиске. Для такого способа крепления даже не нужен будет карниз. Все, что нужно, это веревочка и пара гвоздей, которые вбивают в края оконного проема. Чтобы такой вариант смотрелся интересно, можно выбрать для этого красивые гвозди или сделать необычные шляпки. Но минусом такого метода является то, что шторы становятся статичными, поэтому задвигаются и раздвигаются с трудом.
Для большинства людей любимым местом отдыха на даче являются уютные беседки. Для беседки на даче лучше всего подойдет материал, обладающий непромокаемостью. Когда пойдет дождь, сидящие в беседке смогут защититься от дождя, брызг, а ткань потом легко и быстро высушится на солнце. Хорошо смотрятся тканевые шторы, они придают беседке уют и комфорт. Но они подходят только при наличии благоприятных погодных условий, такие шторы служат больше в качестве декоративного элемента. Для праздничного мероприятия лучше выбрать полупрозрачные шторки. Для повседневной жизни подойдут не маркие варианты, такие как льняной текстиль или акриловый. Они отлично защищают от солнечного света, почти не грязнятся, не промокают.
Для сада или террасы на даче желательно подбирать натуральные ткани (лен, хлопок). Цвета подойдут светлые и пастельные, например, такие же, как выбрали для этой беседки дизайнеры. Если вы выбираете искусственные ткани, то их цветовая гамма не ограничена, а также имеется устойчивость к выгоранию.
Для их шитья нужно немного терпения и усердия. Не обойтись и без начальных навыков в шитье, швейной машинки и выкройки выбранной модели. Перед пошивом произведите замеры окна, определитесь с густотой сборки штор. Готовые шторы обычно украшают подхватами или ленточкой. Занавески можно сшить самостоятельно из двух кусков ткани разного оттенка. Также можно добавить аппликацию на светлую ткань в виде васильков или подсолнухов.
Одним из необычных вариантов создания штор являются шторы-пэчворк. Для этого нужны различные лоскутки. Следует подобрать ткани с одинаковой текстурой, выстирать их и прогладить. Затем соберите из них занавеску необходимого размера. Сострочите кусочки в одно полотно. Края можно обработать косой бейкой. Затем пришейте шторную ленту и соберите складки. Готовую штору можно вешать на карниз.
Таким образом, шторы для дачи являются важным элементом, так как они нужны не только для правильного теплового и воздушного обмена, но и для создания уюта в интерьере. Материал можно выбрать как натуральный, так и искусственный, в зависимости от условий эксплуатации, предпочтений, желаемого функционала. Уже прошли те времена, когда на дачу относили все отслужившие вещи с квартиры. На сегодняшний день на даче также создают оригинальные и интересные дизайнерские решения. Поэтому шторы для дачи подбирают с не меньшей тщательностью, чем для городской квартиры.