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Маленькие коврики

Алиса Алиса
PROJECT WAS DELETED! LORENA CANALS Стены и полКовры и ковровые покрытия
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Частенько мы забываем о такой важной житейской мелочи, как коврик. Эта деталь стала настолько привычной в нашей жизни, что мы просто-напросто перестали ее замечать. Но значение ковров сильно преуменьшено, они выполняют множество функций, которые делают нашу жизнь проще, удобнее и комфортнее.

Надоела скучная обстановка в гостиной? Хотите что-то поменять, но сильно ограничены в средствах? Добавьте в интерьер комнаты пару новых подушек, коврик и шторы в одном стиле – и комната заиграет новыми красками. Эти незаметные для обычного глаза мелочи полностью преобразят внешний вид вашей гостиной, создадут нужное настроение и заставят взглянуть на мир по-новому.

Выходя из душа Вы постоянно делаете огромную лужу прямо перед душевой кабинкой? Полотенце висит далеко, и нет абсолютно никакой возможности вытереться прямо там? Постелите перед душем маленький пушистый коврик и эта проблема уйдет сама собой. Длинный ворс прекрасно высушит ноги и спасет Ваш кафель на полу, а яркое цветовое решение коврика украсит любой интерьер.

Возле входной двери постоянно образуется огромное количество песка и грязи? У Вас уже нет никаких сил каждый день мыть пол в прихожей? Постелите перед входной дверью небольшой коврик с жестким ворсом. Вся грязь останется в нем, а ворс отлично почистит подошву Вашей обуви. А правильно подобранная стильная расцветка дополнит интерьер прихожей и станет отличным акцентом.

К тому же необязательно покупать коврики, их можно сделать самому из невообразимого количества подручных материалов. Можно связать коврик, при чем использовать можно как нитки, так и полоски ткани (например, так можно избавляться от ненужной одежды), а можно выложить коврик из толстого каната, мастерицам будет несложно создать пушистый коврик, используя ковровую технику, а терпеливым и усидчивым людям мы рекомендуем попробовать сделать коврики из маленьких пушистых помпонов. И это только малая часть материалов, которые можно применить. Подойдет все, что только Вы сможете придумать. Все зависит только от Вашего воображения.

Морские нотки

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Ванная комната в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Как говорилось ранее, маленький коврик перед душевой кабиной очень полезная вещь. Он одновременно и убирает с ног лишнюю влагу, и этим самым спасает покрытие ванной от огромных скользких луж, и служит отличным предметом декора для интерьера. В данной ванной комнате в рустикальном стиле коврик отлично разбавляет классический вид русской бани бирюзовым цветом, привнося в интерьер морские нотки. Полотенца выполнены в том же цвете, таким образом бирюзовые цветовые пятна не слишком бросаются в глаза и сочетаются между собой.

Холодная строгость классики

homify Ванная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

А эта ванная комната выполнена в классическом стиле и строгой цветовой гамме. Коврик здесь незаметно вписывается в интерьер и не выделяется. Таким образом здесь он выполняет свою единственную и основную функцию: вытирает ноги от лишней влаги.

Входное приветствие

Маленькая квартира в стиле Лофт, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
INCUBE Алексея Щербачёва

Маленькая квартира в стиле Лофт

INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва

Когда Вы приходите домой после работы, устав и проголодавшись, Вам необходимо зарядиться позитивом, получить немного приятных впечатлений. Дизайнеры создали интересный вариант входных ковриков, которые приветствуют хозяев прямо с порога, даря хорошее настроение на весь вечер. Можно написать на них просто приветствие, а можно какую-нибудь шутку. В любом случае, Вам будет приятно, и вечер после работы будет спасен от плохого настроения.

Геометрия

KEFIR HOME IK-architects Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
IK-architects

KEFIR HOME

IK-architects
IK-architects
IK-architects

А вот здесь коврик в прихожей служит отличным акцентом в стильном интерьере. Тут он является главным предметом, который притягивает всеобщее внимание. Геометрический узор делает коврик очень ярким и создает визуальный обман зрения – кажется, что линии движутся. Выглядит очень завораживающе и необычно. Настоящая находка!

Белый и пушистый

Библиотека в рустикальном стиле kristinavoloshina Рабочий кабинет в рустикальном стиле
kristinavoloshina

Библиотека в рустикальном стиле

kristinavoloshina
kristinavoloshina
kristinavoloshina

Обустраивая свой кабинет, Вы делаете его максимально комфортным, еще бы, ведь именно здесь будет проводиться колоссальное количество времени. Большие окна, уютный интерьер, удобный стол и стул, и конечно ковер. Пушистый и мягкий ковер как нельзя лучше подойдет для рабочего кабинета, даря его обитателям ощущение уюта и комфорта. В целом интерьер, изображенный на картинке, создает состояние уединения и покоя, располагает к спокойной работе в тишине.

В детской

homify Детская комнатa в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Вашему малышу после первого похода в зоопарк очень понравились львы? Теперь просит себе шкуру льва в комнату и слышать ничего не желает? Попробуйте выйти из сложившейся ситуации победителем – постелите в комнате ребенка вот такой коврик. Мягкая текстура сделает комнату более уютной, а внешний вид будет напоминать малышу о его предпочтениях. Ваш ребенок будет с гордостью демонстрировать коврик своим друзьям, чувствуя себя настоящим охотником.

А подробнее ознакомиться с ассортиментом детских ковриков можно, прочитав эту статью

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Крылья ангела

Коврик в виде крыльев ангела придаст интерьеру нежности и легкости. Он, как ангел-хранитель, будет мягко оберегать вашего малыша от твердой поверхности пола. Может быть, он даже будет мотивировать ребенка быть маленьким ангелочком, послушным и счастливым.

Пастельная нежность

Квартира 71м2. в г.Балашиха, для молодой семьи, мамы, папы и дочери., Ольга Зелинская Ольга Зелинская Детская комнатa в классическом стиле
Ольга Зелинская

Квартира 71м2. в г.Балашиха, для молодой семьи, мамы, папы и дочери.

Ольга Зелинская
Ольга Зелинская
Ольга Зелинская

В дизайне интерьера этой детской были использованы оттенки исключительно пастельные и нежные. Комната получилась воздушной, и ковер здесь сыграл не последнюю роль. Он лежит в центре комнаты и создает нужную атмосферу уюта и спокойствия, являясь мягким и пушистым дополнением интерьера. Дизайном интерьера этой комнаты занималась Ольга Зелинская.

Больше ковриков!

Квартира для души, Polovets design studio Polovets design studio Детская комнатa в стиле минимализм
Polovets design studio

Квартира для души

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

Если Вам по душе необычные смелые идеи, можете попробовать создать у себя дома вот такое целое созвездие маленьких ковриков. Особенно, если Вы занимаетесь рукоделием и делаете коврик сами. Можно связать крючком круглые коврики и потом сшить их между собой в определенном порядке, создавая из разных цветных кругов какую-то определенную комбинацию. Такой коврик несомненно будет ярким украшением для вашей гостиной или детской.

Яркие акценты

homify Детская комната в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Основной цвет этой комнаты – белый. Удивительно, правда? Он абсолютно незаметен за невообразимым количеством декора и ярких акцентов, которые заостряют внимание на себе. Стена из кирпичной кладки, пестрые подушки, яркое кресло и конечно же сочный и насыщенный ковер. В этом интерьере коврик выглядит эффектно, стильно и подчеркивает дизайн комнаты. На нем будет интересно играть и ребенку, и взрослому. А структура коврика из клеточек позволит придумать множество интересных и захватывающих игр для всей семьи.

Синее море

LOFT APARTMENT МОСКВА IK-architects Гостиная в стиле лофт
IK-architects

LOFT APARTMENT МОСКВА

IK-architects
IK-architects
IK-architects

В этом дизайн-проекте гостиной в стиле лофт без коврика было бы очень холодно и неуютно. Весь интерьер выполнен в белом цвете, за исключением стен – они кирпичные, как в классическом лофте. Разбавить эту комнату удалось синим, как море, ковром. Синий цвет – холодный, как и вся комната, но в этом случает он не только вносит разнообразие в холодность интерьера, но и придает комнате некие теплые морские нотки. На картинке ковер еще и лежит неровно, удивительно точно копируя неровную гладь моря, покрытую рябью от теплого бриза.

Легкий декор в стиле дзен

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