Маленькие коврики

Частенько мы забываем о такой важной житейской мелочи, как коврик. Эта деталь стала настолько привычной в нашей жизни, что мы просто-напросто перестали ее замечать. Но значение ковров сильно преуменьшено, они выполняют множество функций, которые делают нашу жизнь проще, удобнее и комфортнее.

Надоела скучная обстановка в гостиной? Хотите что-то поменять, но сильно ограничены в средствах? Добавьте в интерьер комнаты пару новых подушек, коврик и шторы в одном стиле – и комната заиграет новыми красками. Эти незаметные для обычного глаза мелочи полностью преобразят внешний вид вашей гостиной, создадут нужное настроение и заставят взглянуть на мир по-новому.

Выходя из душа Вы постоянно делаете огромную лужу прямо перед душевой кабинкой? Полотенце висит далеко, и нет абсолютно никакой возможности вытереться прямо там? Постелите перед душем маленький пушистый коврик и эта проблема уйдет сама собой. Длинный ворс прекрасно высушит ноги и спасет Ваш кафель на полу, а яркое цветовое решение коврика украсит любой интерьер.

Возле входной двери постоянно образуется огромное количество песка и грязи? У Вас уже нет никаких сил каждый день мыть пол в прихожей? Постелите перед входной дверью небольшой коврик с жестким ворсом. Вся грязь останется в нем, а ворс отлично почистит подошву Вашей обуви. А правильно подобранная стильная расцветка дополнит интерьер прихожей и станет отличным акцентом.

К тому же необязательно покупать коврики, их можно сделать самому из невообразимого количества подручных материалов. Можно связать коврик, при чем использовать можно как нитки, так и полоски ткани (например, так можно избавляться от ненужной одежды), а можно выложить коврик из толстого каната, мастерицам будет несложно создать пушистый коврик, используя ковровую технику, а терпеливым и усидчивым людям мы рекомендуем попробовать сделать коврики из маленьких пушистых помпонов. И это только малая часть материалов, которые можно применить. Подойдет все, что только Вы сможете придумать. Все зависит только от Вашего воображения.