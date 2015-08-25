Маленькие коврики

Частенько мы забываем о такой важной житейской мелочи, как коврик. Эта деталь стала настолько привычной в нашей жизни, что мы просто-напросто перестали ее замечать. Но значение ковров сильно преуменьшено, они выполняют множество функций, которые делают нашу жизнь проще, удобнее и комфортнее.
Надоела скучная обстановка в гостиной? Хотите что-то поменять, но сильно ограничены в средствах? Добавьте в интерьер комнаты пару новых подушек, коврик и шторы в одном стиле – и комната заиграет новыми красками. Эти незаметные для обычного глаза мелочи полностью преобразят внешний вид вашей гостиной, создадут нужное настроение и заставят взглянуть на мир по-новому.
Выходя из душа Вы постоянно делаете огромную лужу прямо перед душевой кабинкой? Полотенце висит далеко, и нет абсолютно никакой возможности вытереться прямо там? Постелите перед душем маленький пушистый коврик и эта проблема уйдет сама собой. Длинный ворс прекрасно высушит ноги и спасет Ваш кафель на полу, а яркое цветовое решение коврика украсит любой интерьер.
Возле входной двери постоянно образуется огромное количество песка и грязи? У Вас уже нет никаких сил каждый день мыть пол в прихожей? Постелите перед входной дверью небольшой коврик с жестким ворсом. Вся грязь останется в нем, а ворс отлично почистит подошву Вашей обуви. А правильно подобранная стильная расцветка дополнит интерьер прихожей и станет отличным акцентом.
К тому же необязательно покупать коврики, их можно сделать самому из невообразимого количества подручных материалов. Можно связать коврик, при чем использовать можно как нитки, так и полоски ткани (например, так можно избавляться от ненужной одежды), а можно выложить коврик из толстого каната, мастерицам будет несложно создать пушистый коврик, используя ковровую технику, а терпеливым и усидчивым людям мы рекомендуем попробовать сделать коврики из маленьких пушистых помпонов. И это только малая часть материалов, которые можно применить. Подойдет все, что только Вы сможете придумать. Все зависит только от Вашего воображения.
Как говорилось ранее, маленький коврик перед душевой кабиной очень полезная вещь. Он одновременно и убирает с ног лишнюю влагу, и этим самым спасает покрытие ванной от огромных скользких луж, и служит отличным предметом декора для интерьера. В данной ванной комнате в рустикальном стиле коврик отлично разбавляет классический вид русской бани бирюзовым цветом, привнося в интерьер морские нотки. Полотенца выполнены в том же цвете, таким образом бирюзовые цветовые пятна не слишком бросаются в глаза и сочетаются между собой.
А эта ванная комната выполнена в классическом стиле и строгой цветовой гамме. Коврик здесь незаметно вписывается в интерьер и не выделяется. Таким образом здесь он выполняет свою единственную и основную функцию: вытирает ноги от лишней влаги.
Когда Вы приходите домой после работы, устав и проголодавшись, Вам необходимо зарядиться позитивом, получить немного приятных впечатлений. Дизайнеры создали интересный вариант входных ковриков, которые приветствуют хозяев прямо с порога, даря хорошее настроение на весь вечер. Можно написать на них просто приветствие, а можно какую-нибудь шутку. В любом случае, Вам будет приятно, и вечер после работы будет спасен от плохого настроения.
А вот здесь коврик в прихожей служит отличным акцентом в стильном интерьере. Тут он является главным предметом, который притягивает всеобщее внимание. Геометрический узор делает коврик очень ярким и создает визуальный обман зрения – кажется, что линии движутся. Выглядит очень завораживающе и необычно. Настоящая находка!
Обустраивая свой кабинет, Вы делаете его максимально комфортным, еще бы, ведь именно здесь будет проводиться колоссальное количество времени. Большие окна, уютный интерьер, удобный стол и стул, и конечно ковер. Пушистый и мягкий ковер как нельзя лучше подойдет для рабочего кабинета, даря его обитателям ощущение уюта и комфорта. В целом интерьер, изображенный на картинке, создает состояние уединения и покоя, располагает к спокойной работе в тишине.
Вашему малышу после первого похода в зоопарк очень понравились львы? Теперь просит себе шкуру льва в комнату и слышать ничего не желает? Попробуйте выйти из сложившейся ситуации победителем – постелите в комнате ребенка вот такой коврик. Мягкая текстура сделает комнату более уютной, а внешний вид будет напоминать малышу о его предпочтениях. Ваш ребенок будет с гордостью демонстрировать коврик своим друзьям, чувствуя себя настоящим охотником.
А подробнее ознакомиться с ассортиментом детских ковриков можно, прочитав эту статью.
Коврик в виде крыльев ангела придаст интерьеру нежности и легкости. Он, как ангел-хранитель, будет мягко оберегать вашего малыша от твердой поверхности пола. Может быть, он даже будет мотивировать ребенка быть маленьким ангелочком, послушным и счастливым.
В дизайне интерьера этой детской были использованы оттенки исключительно пастельные и нежные. Комната получилась воздушной, и ковер здесь сыграл не последнюю роль. Он лежит в центре комнаты и создает нужную атмосферу уюта и спокойствия, являясь мягким и пушистым дополнением интерьера. Дизайном интерьера этой комнаты занималась Ольга Зелинская.
Если Вам по душе необычные смелые идеи, можете попробовать создать у себя дома вот такое целое созвездие маленьких ковриков. Особенно, если Вы занимаетесь рукоделием и делаете коврик сами. Можно связать крючком круглые коврики и потом сшить их между собой в определенном порядке, создавая из разных цветных кругов какую-то определенную комбинацию. Такой коврик несомненно будет ярким украшением для вашей гостиной или детской.
Основной цвет этой комнаты – белый. Удивительно, правда? Он абсолютно незаметен за невообразимым количеством декора и ярких акцентов, которые заостряют внимание на себе. Стена из кирпичной кладки, пестрые подушки, яркое кресло и конечно же сочный и насыщенный ковер. В этом интерьере коврик выглядит эффектно, стильно и подчеркивает дизайн комнаты. На нем будет интересно играть и ребенку, и взрослому. А структура коврика из клеточек позволит придумать множество интересных и захватывающих игр для всей семьи.
В этом дизайн-проекте гостиной в стиле лофт без коврика было бы очень холодно и неуютно. Весь интерьер выполнен в белом цвете, за исключением стен – они кирпичные, как в классическом лофте. Разбавить эту комнату удалось синим, как море, ковром. Синий цвет – холодный, как и вся комната, но в этом случает он не только вносит разнообразие в холодность интерьера, но и придает комнате некие теплые морские нотки. На картинке ковер еще и лежит неровно, удивительно точно копируя неровную гладь моря, покрытую рябью от теплого бриза.