Отличные варианты вазонов для входной группы вашего дома

Уличные цветочные вазоны и горшки не только помогают садоводам в культивировании особо чувствительных растений, давая возможность подбирать для каждого зеленого питомца оптимальный почвенный состав, но и являются одним из лучших способов расставить яркие акценты в экстерьере дома, подчеркнув все великолепие фасада и входной группы.
Уличные вазоны для цветов могут иметь разнообразные формы, а их декор дополнит садово-парковую композицию. Давайте рассмотрим некоторые варианты.
Но не стоит чрезмерно увлекаться ярким декором. Оформление вазонов не должно быть ярче цветочной композиции, высаженной в нем. Наиболее популярными в ландшафтном дизайне являются горшки и вазоны светлых спокойных оттенков: белого,бежевого, кремового, коричневого, терракотового.
Вазон как раз таких оттенков можно сделать своими руками из глины. Для лепки подойдет как природная глина, так и декоративная белая. Декоративная глина имеет множество преимуществ – она не поддается обязательному обжигу, лепку можно проводить без заготовок и скорость ее застывания очень высока. Также она легко поддается декорированию.
Наиболее популярными являются каменные, бетонные и пластиковые уличные вазоны для цветов. Также нередко используется такой природный материал, как глина. Пластичность глины позволяет создавать уникальные формы и фактуры, но обязательно они должны быть покрыты специальной глазурью — для сохранения влаги и повышения устойчивости к низким температурам.
Бетонные уличные вазоны для цветов из-за внушительного размера и большого веса подойдут, в основном, для украшения больших участков.
Выполняются бетонные уличные вазоны в виде крупных ваз, что является достаточно эстетичным и практичным способом высадки цветов, по сравнению с обычными клумбами. Нередко бетонные уличные вазоны для цветов представляют собой модульные емкости. Их конструкция состоит из бетонного основания и вазы для цветов из бетона или каменной крошки.
Такие вазоны имеют достаточно долгий срок службы, не растрескиваются от перепадов температуры и не подвержены воздействию воды. Также бетонные уличные вазоны изготавливаются с применением армирующей сетки, что усиливает прочность изделий.
Наиболее экономичным вариантом украшения садового участка являются пластиковые уличные вазоны для цветов. Яркая композиция из нескольких цветных вазонов с цветами украсит входную зону любого дома.
Они нередко выполнены в ярких, сочных цветах, и сами по себе являются самодостаточным элементом декора. Стоимость пластиковых вазонов достаточно невысока. Одним из неоспоримых достоинств пластиковых уличных вазонов для цветов является их мобильность за счет малого веса. А благодаря новейшим технологиям пластиковые изделия способны имитировать различные поверхности – глиняную, каменную и т.д. Вазоны,кашпо и горшки из пластика способны прекрасно удерживать влагу, не давая растениям пересыхать.
Фасад дома или крыльцо будут удачно смотреться, декорированные деревянными вазонами с цветами по обеим сторонам от входа. Небольшие цветочницы можно смело поставить вдоль ступенек на лестнице дома или крыльца.
Преимущества деревянных кадок и вазонов:
- Безопасность. Дерево — экологически чистый, гипоаллергенный и безопасный материал как для здоровья человека, так и для растений.
- Качество и надежность. Прочные деревянные цветочницы способны выдерживать суровые погодные условия, прежде всего, за счет особой обработки древесины.
- Легкость и мобильность. Деревянные кадки достаточно легки для переноски, что, бесспорно, плюс, ведь никогда не знаешь, когда могут понадобится неожиданные перестановки.
Вазоны из природного или искусственного камня часто помещают на специальных каменных тумбах и подставках, и нередко украшаются затейливыми рельефными узорами. Их главные достоинства – долговечность и особая декоративность. Каменные вазоны и горшки для сада прекрасно удерживают влагу, что не дает пересыхать грунту.
И наконец, кашпо настенные и подвесные. Их можно найти в магазинах (интернет магазинах) в большом ассортименте: от самых маленьких настенных, до элегантных бамбуковых на цепочке. Также представлены модели разных форм и видов, поэтому найти то, которое украсит именно ваш вход, не составит особого труда.
Кашпо настенные и подвесные рекомендуется подбирать для вьющихся растений. Они помогут им удержать равновесие, дадут возможность не втыкать их в землю и не повреждать корни.