Отличные варианты вазонов для входной группы вашего дома

Наиболее популярными являются каменные, бетонные и пластиковые уличные вазоны для цветов. Также нередко используется такой природный материал, как глина. Пластичность глины позволяет создавать уникальные формы и фактуры, но обязательно они должны быть покрыты специальной глазурью — для сохранения влаги и повышения устойчивости к низким температурам.

Бетонные уличные вазоны для цветов из-за внушительного размера и большого веса подойдут, в основном, для украшения больших участков.

Выполняются бетонные уличные вазоны в виде крупных ваз, что является достаточно эстетичным и практичным способом высадки цветов, по сравнению с обычными клумбами. Нередко бетонные уличные вазоны для цветов представляют собой модульные емкости. Их конструкция состоит из бетонного основания и вазы для цветов из бетона или каменной крошки.

Такие вазоны имеют достаточно долгий срок службы, не растрескиваются от перепадов температуры и не подвержены воздействию воды. Также бетонные уличные вазоны изготавливаются с применением армирующей сетки, что усиливает прочность изделий.