Спальня для мальчика

Создать дизайн спальной комнаты – задача не из легких. А если там предстоит постоянно находится ребенку, то она многократно усложняется.

Все дело в том, что учитывая главное предназначение названной комнаты – полноценный отдых и восстановление сил, каждая деталь в ней должна быть продуманной до мелочей и соответствовать характеру вашего мальчика. Кроме того, помимо дизайна, нужно с осторожностью и ответственностью подбирать отделочные материалы, отдавая предпочтение гипоаллергенным и натуральным. Это предотвратит развитие аллергических реакций и излишнюю раздражительность.

Вне зависимости от выбранной вами стилистики спальни для мальчика, основными ее атрибутами должны быть удобная кровать, функциональная мебель, продуманная рабочая зона и место для активности. Вы думаете, это реально воплотить в жизнь только с огромным метражом? Совсем нет. При грамотном подходе можно соорудить отличную детскую комнату в квартире стандартных размеров.

Предлагаем рассмотреть некоторые примеры удачной организации спальни для мальчиков.