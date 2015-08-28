Спальня для мальчика

Создать дизайн спальной комнаты – задача не из легких. А если там предстоит постоянно находится ребенку, то она многократно усложняется.
Все дело в том, что учитывая главное предназначение названной комнаты – полноценный отдых и восстановление сил, каждая деталь в ней должна быть продуманной до мелочей и соответствовать характеру вашего мальчика. Кроме того, помимо дизайна, нужно с осторожностью и ответственностью подбирать отделочные материалы, отдавая предпочтение гипоаллергенным и натуральным. Это предотвратит развитие аллергических реакций и излишнюю раздражительность.
Вне зависимости от выбранной вами стилистики спальни для мальчика, основными ее атрибутами должны быть удобная кровать, функциональная мебель, продуманная рабочая зона и место для активности. Вы думаете, это реально воплотить в жизнь только с огромным метражом? Совсем нет. При грамотном подходе можно соорудить отличную детскую комнату в квартире стандартных размеров.
Предлагаем рассмотреть некоторые примеры удачной организации спальни для мальчиков.
Самый простой и верный способ угодить вашему ребенку – оформить его комнату в
соответствии с увлечениями и хобби. Например, специалисты Лаборатории архитектуры и дизайна «Projecto2» предлагают отличный вариант для любителей авиации и планеров. Их изображение на мебели можно дополнить всевозможными моделями, расположенными на
полках и под потолком. Комбинируя правильное освещение и разные углы подвески
авиамоделей, легко создать иллюзию их полета. Это очень впечатляет и наполняет
спальню динамикой. В аналогичной тематике выполнены картины, которые висят над
комодом. Их будет удобно рассматривать перед сном, находясь в кровати. Контрастные стены
смотрятся очень гармонично, ведь бело-голубые оттенки как нельзя лучше
символизируют бескрайнее небо и полет среди облаков. Много интересных советов по обустройству тематических детских комнат собрано в Книге идей
Комната для маленьких фантазеров.
Если ваш сын увлекается спортом, то обязательно оборудуйте в его комнате место для занятия физическими упражнениями. Для этого лучше всего подойдет многофункциональная спортивная стенка, которая представлена на рынке в разнообразных модификациях. В стандартной комплектации она состоит из лестницы, турника, колец и груши. При монтаже такого сооружения нужно обязательно побеспокоится о безопасности ребенка. Для этого не пожалейте средств на приобретение мягкой обивки для стены и гимнастических матов на пол. Воспользовавшись этим дизайнерским советом, вы обеспечите не только отдых своему чаду в красочной спальне для мальчика, но и поддержку его физической формы.
Ваш ребенок жить не может без фантастических рассказов о космосе, таинственных далеких планетах и всего, что с этим связано? Попробуйте отобразить это в дизайне спальни для мальчика. Сделать это совсем не сложно, достаточно определится с конкретной тематикой. Для комнаты на фото – это планета Марс. Соответственно, отделка и все детали помещения строго подчиняются заданной идее. Это выбор космических цветов в интерьере, объемные надписи, которые кроме эстетических функций служат полками для книг и журналов, необычные светильники. Помимо визуального совершенства, нужно не забывать о функционале комнаты. Для этого уместно использовать места для хранения, удобные столы и стулья для поддержания правильного положения спины. Обратите внимание, что такой оригинальный дизайн детской комнаты реализован на скромной площади. Не бойтесь экспериментировать и прививайте хороший вкус ребенку с детства.
Дизайн спальни для мальчика, возраст которого подразумевает наличие множества игрушек и высокую активность, имеет свои особенности. Прежде всего, следует позаботиться о достаточном количестве мест для хранения личных вещей ребенка. Помимо традиционных комодов, выдвижных конструкций и полок купите самые простые ящики из легкого плетеного материала. Согласитесь – собирать в них разбросанные игрушки куда интереснее и веселее, а еще это вполне может сойти за разновидность игры. Подбирать их расцветку желательно так, чтобы ящики выполняли еще и декоративную роль, украшая комнату. Изюминкой комнаты для мальчика может стать кровать на возвышении. Идти в такое ложе он будет охотнее, ведь всегда интересно вскарабкаться куда-то по лестнице и наблюдать свысока за всем происходящим. Чтобы максимально использовать стены, попробуйте нанести на одну из них специальное покрытие, которое имитирует доску. На нем можно будет рисовать мелками и таким образом развивать фантазию и тренировать художественные навыки ребенка.
Интересные спальни для мальчиков получаются в стиле минимализм. Это создает легкий для детского восприятия дизайн, не отягощенный избытком мебели и прочих вещей. Кроме того, в таких комнатах преобладают светлые оттенки, что положительно влияет на психику и настроение ребенка. Как видно на фото, мебель белого цвета является максимально практичной и, одновременно, довольно простой. Шкафа, стола и настенных полочек вполне достаточно для хранения вещей. Кровать с удобным матрасом гармонирует со всеми остальными элементами, не выбиваясь из контекста. В такой комнате вашему сыну будет комфортно и уютно, независимо от его возраста.
Довольно просто из спальни для мальчика сделать своеобразный шатер. Это достигается с помощью нетипичного оформления потолка и штор на окнах. Освещение прожекторного типа также создаст иллюзию отдыха на открытом воздухе, а мягкая мебель с динамичными характеристиками позволит принимать любую удобную позу. Такая комната больше всего подойдет для мансардных помещений с большими окнами. Здесь детям будет очень комфортно играть с друзьями и просто отдыхать по окончании дня.
Квартирный вопрос
Для неординарных личностей в подростковом возрасте подойдет дизайн в стиле модерн. Он наполнен футуризмом и выглядит очень стильно. Необычная объемная стена, покрытая огромными выпуклостями, мебель и люстра неправильных форм создают новую реальность прямо в спальне для мальчика. Цветовая гамма выбрана так, чтобы комната была яркой, но не агрессивной. Сочетание эклектики и минимализма рождает неповторимый дизайн, который обязательно понравится молодому поколению.
Стремление к знаниям у ребенка нужно всячески поощрять. Спальня для мальчика, которую вы видите на фото, поможет вам в этом. Она достаточно маленькая, но дизайнерам удалось оснастить ее комфортными местами для работы и сна. Особое внимание было уделено оформлению стен. Одна из них разделена на две части. С одной стороны это доска, где ребенку будет удобно делать необходимые записи. А вторая – географическая карта внушительных размеров. С ее помощью он научится ориентироваться в географии, сможет мечтать и планировать интересные путешествия. А главное – это еще и выглядит очень стильно! Также в спальне достаточно источников освещения – настольная лампа, потолочные люстры и прикроватный светильник. Это очень важно, ведь недостаток света может спровоцировать различные заболевания органов зрения. Таким образом, спальня для мальчика получилась особенной и креативной.
Хорошей идеей для оформлении комнаты подростка может стать уютный и лаконичный дизайн в теплых тонах с яркими деталями. Например, рабочая зона и декоративные подушки на кровати могут быть оливкового цвета, а вся остальная комната – в пастельных оттенках. Это сделает пространство нескучным и молодежным. Хорошо смотрится в интерьере спальни для мальчика клетка, натуральный текстиль и дерево. К счастью, все эти элементы отлично сочетаются между собой, поэтому объединить их в один ансамбль достаточно просто. Прислушивайтесь к пожеланиям вашего ребенка и все получится!