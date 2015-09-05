Все об изделиях художественной ковки для дома

Горн, наковальня, кувалда, ручник, зубила, обжимки, чеканки и резцы… Знакомы ли вам эти инструменты? Они и многие другие применяются в художественных мастерских, которые аналогичны обычным кузницам. Хозяева таких мастерских изготавливают изящные предметы быта из металлов методом ковки. Также художественная ковка используется в архитектуре для создания грандиозности зданий. Изделиями художественной ковки могут быть ворота, калитки, заборы, вывески, козырьки, садовые качели, беседки, флюгеры, решетки, кованые лестницы и перила, люстры, подсвечники и даже кованые кровати и столики. Возникший еще во времена кельтов, этот вид украшения и обработки металлов остается одним из самых популярных в наши дни.
Красивая лестница с ажурным кованым ограждением безоговорочно станет центром внимания в доме. Узоры с витражными вставками и ручной патиной способны создать неповторимый, индивидуальный и оригинальный характер интерьера с элементами стиля модерн. В этом проекте кованые узоры лестничных ограждений нашли поддержку в оформлении камина и массивной чугунной люстры с витиеватыми плетениями. Благодаря такому решению, во всех плавно перетекающих друг в друга помещениях первого этажа преобладают изящные плавные линии.
Такие ворота роскошной ковки изготавливаются по специальным эскизам. Качественная работа профессиональных ковщиков видна на большом расстоянии. Воздушные и ажурные, изысканные произведения искусства подчеркивают убранство фасадов домов и завяляют о хорошем вкусе их хозяев.
Винтовая лестница из чугуна может стать нестандартным конструктивным решением и одним из главных достояний вашего дома. Украшенная витиеватыми узорами, перед нами полностью завершенная с конструктивной точки зрения композиция. Такие лестницы отличаются от других легким и изящным дизайном, они занимают не так много места и органично вписываются в любой интерьер.
Ампирная классика не менее остальных стилей достойна быть украшенной художественной ковкой. Покрытая слоем золотой краски, она способна заиграть новыми чертами в помещениях, где в формообразовании используются традиционно натуральные материалы: камень, дерево, золото, бархат, шелк.
Подобные премиальные винтажные столики чаще всего востребованы в сегменте садовой мебели. Они используются как чайные или под вазоны. Цветовая палитра обычно ограничена классическими вариантами – черным и белым, однако возможна дополнительная покраска в цвет заказчика. Такие столики в своем роде являются уникальными и практически неповторимыми. Этот предмет экстерьера может стать визитной карточкой любого сада.
В дополнение к садовым столикам идут красивейшие скамейки из чугунна. Добротные, тяжелые, красивые и вечные – вот те свойства, которые делают их столь любимыми и популярными. Такая художественная работа прослужит украшением сада на протяжении многих десятилетий.