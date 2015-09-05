Все об изделиях художественной ковки для дома

Горн, наковальня, кувалда, ручник, зубила, обжимки, чеканки и резцы… Знакомы ли вам эти инструменты? Они и многие другие применяются в художественных мастерских, которые аналогичны обычным кузницам. Хозяева таких мастерских изготавливают изящные предметы быта из металлов методом ковки. Также художественная ковка используется в архитектуре для создания грандиозности зданий. Изделиями художественной ковки могут быть ворота, калитки, заборы, вывески, козырьки, садовые качели, беседки, флюгеры, решетки, кованые лестницы и перила, люстры, подсвечники и даже кованые кровати и столики. Возникший еще во времена кельтов, этот вид украшения и обработки металлов остается одним из самых популярных в наши дни.