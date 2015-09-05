Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Все об изделиях художественной ковки для дома

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Дом в Песочном, Privilege Design Privilege Design Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Loading admin actions …

Горн, наковальня, кувалда, ручник, зубила, обжимки, чеканки и резцы… Знакомы ли вам эти инструменты? Они и многие другие применяются в художественных мастерских, которые аналогичны обычным кузницам. Хозяева таких мастерских изготавливают изящные предметы быта из металлов методом ковки. Также художественная ковка используется в архитектуре для создания грандиозности зданий. Изделиями художественной ковки могут быть ворота, калитки, заборы, вывески, козырьки, садовые качели, беседки, флюгеры, решетки, кованые лестницы и перила, люстры, подсвечники и даже кованые кровати и столики. Возникший еще во времена кельтов, этот вид украшения и обработки металлов остается одним из самых популярных в наши дни.

Плавные линии: от лестницы к камину и люстре

Общая гостиная зона Интерьеры от Марии Абрамовой Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле
Интерьеры от Марии Абрамовой

Общая гостиная зона

Интерьеры от Марии Абрамовой
Интерьеры от Марии Абрамовой
Интерьеры от Марии Абрамовой

Красивая лестница с ажурным кованым ограждением безоговорочно станет центром внимания в доме. Узоры с витражными вставками и ручной патиной способны создать неповторимый, индивидуальный и оригинальный характер интерьера с элементами стиля модерн. В этом проекте кованые узоры лестничных ограждений нашли поддержку в оформлении камина и массивной чугунной люстры с витиеватыми плетениями. Благодаря такому решению, во всех плавно перетекающих друг в друга помещениях первого этажа преобладают изящные плавные линии. 

Добро пожаловать!

Широково, ПЯТЫЙ РАДИУС ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

Широково

ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС
ПЯТЫЙ РАДИУС

Такие ворота роскошной ковки изготавливаются по специальным эскизам. Качественная работа профессиональных ковщиков видна на большом расстоянии. Воздушные и ажурные, изысканные произведения искусства подчеркивают убранство фасадов домов и завяляют о хорошем вкусе их хозяев.

Игра света и теней

Винтовая лестница. Чугун SAVAS
SAVAS

Винтовая лестница. Чугун

SAVAS
SAVAS
SAVAS

Винтовая лестница из чугуна может стать нестандартным конструктивным решением и одним из главных достояний вашего дома. Украшенная витиеватыми узорами, перед нами полностью завершенная с конструктивной точки зрения композиция. Такие лестницы отличаются от других легким и изящным дизайном, они занимают не так много места и органично вписываются в любой интерьер. 

Роскошная классика

Дом в Песочном, Privilege Design Privilege Design Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Privilege Design

Дом в Песочном

Privilege Design
Privilege Design
Privilege Design

Ампирная классика не менее остальных стилей достойна быть украшенной художественной ковкой. Покрытая слоем золотой краски, она способна заиграть новыми чертами в помещениях, где в формообразовании используются традиционно натуральные материалы: камень, дерево, золото, бархат, шелк. 

Венский столик

Столик декоративный. NICE CATCH ГостинаяАксессуары и декорации
NICE CATCH

Столик декоративный.

NICE CATCH
NICE CATCH
NICE CATCH

Подобные премиальные винтажные столики чаще всего востребованы в сегменте садовой мебели. Они используются как чайные или под вазоны. Цветовая палитра обычно ограничена классическими вариантами – черным и белым, однако возможна дополнительная покраска в цвет заказчика. Такие столики в своем роде являются уникальными и практически неповторимыми. Этот предмет экстерьера может стать визитной карточкой любого сада.

Скамейки из прошлых веков

Садовая мебель. NICE CATCH Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
NICE CATCH

Садовая мебель.

NICE CATCH
NICE CATCH
NICE CATCH

В дополнение к садовым столикам идут красивейшие скамейки из чугунна. Добротные, тяжелые, красивые и вечные – вот те свойства, которые делают их столь любимыми и популярными. Такая художественная работа прослужит украшением сада на протяжении многих десятилетий.

Комната для мальчика: идеи интерьера
Нравятся ли вам работы современных мастеров?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо