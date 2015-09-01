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Выбираем материал для внешней отделки балкона

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Балкон, mysoul mysoul Балкон и терраса в стиле минимализм
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Отделка балкона – это эстетическая сторона его облика, которая заключается не только в выборе симпатичной обшивки, но также возведении стен и специальных каркасов. Задумываясь об остеклении, мы сразу понимаем, что придется иметь дело с различными видами стеклопакетов, вес и формат которых предполагает наличие прочного основания в виде каркаса. Что бы ни находилось внутри, снаружи балкон нашей квартиры должен выглядеть аккуратно, опрятно и ухоженно, поэтому и каркас, и утеплитель, прячутся от посторонних глаз при помощи различных облицовочных материалов. Каких? Давайте поговорим об этом…

​Зачем нужна отделка?

Roof apartment, Виталий Юров Виталий Юров Балкон и веранда в стиле лофт
Виталий Юров

Roof apartment

Виталий Юров
Виталий Юров
Виталий Юров

Обшивку балкона обычно проводят и внутри, и снаружи. Наружная отделка выполняет улучшает внешний вид и увеличивает период эксплуатации балкона. Кроме того внешняя отделка балкона защищает наши дома от различных атмосферных «сюрпризов», продувания, а также служит дополнительной теплоизоляцией. Для этих целей специалисты рекомендуют использовать качественные и долговечные материалы, надежные и практичные в уходе. Обычно внешняя отделка происходит еще до остекления лоджии. По всему периметру балкона устанавливаются направляющие, к которым одна за одной крепятся панели сайдинга или другие материалы.

​Пластиковые панели

Балкон в скандинавском стиле Анна Теклюк Балкон в скандинавском стиле
Анна Теклюк

Балкон в скандинавском стиле

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

Один из самых распространенных материалов. Его отличает демократичная цена, хорошая устойчивость к температурным и атмосферным явлениям. К тому же ни в какой дополнительной защитной обработке пластиковые панели не нуждаются. Монтаж производится быстро и легко. Пластиковые панели имеют широкую палитру цветов, однако самые популярные — белый и бежевый. Панели, которые используют для наружной обшивки могут иметь разную ширину. Основным их отличием является то, что при монтаже узких остаются швы, а в местах стыка широких швы настолько незаметны, что визуально создается эффект цельного листа. Среди недостатков панелей можно отметить чувствительность к изгибам, сильным ударам или порывам ветра.

Деревянный сайдинг

Современная квартира, Студия дизайна "New Art" Студия дизайна 'New Art' Балкон и терраса в стиле модерн
Студия дизайна <q>New Art</q>

Современная квартира

Студия дизайна "New Art"
Студия дизайна <q>New Art</q>
Студия дизайна "New Art"

Использование дерева – это уникальная возможность создать атмосферу тепла и уюта. Натуральные материалы обладают привлекательным внешним видом и уникальным ароматом. Во избежание возникновения плесени или среды для размножения древесных паразитов, деревянный сайдинг должен быть хорошо высушен в заводских условиях, либо пропитан антисептиками под высоким давлением. Последний вариант используется только в дачном строительстве. Среди преимуществ этого материала отделки на первом месте – экологичность. Также специалисты рекомендуют его с точки зрения высокого уровня теплоизоляции. Сама фактура дерева в своем роде неповторима, поэтому такой материал является одни из самых востребованных. Среди недостатков выделяются пожароопасность, относительно недолгий срок эксплуатации (зависит от многих внешних факторов) и необходимость в уходе, будь то окрашивание или покрытие специальным лаком.

​Виниловый сайдинг

Стильная однушка 40м2 в Москве, IdeasMarket IdeasMarket Балконы и веранды в эклектичном стиле
IdeasMarket

Стильная однушка 40м2 в Москве

IdeasMarket
IdeasMarket
IdeasMarket

Название материала так и переводится – «наружная обшивка». Он имеет богатую палитру цветов, долгий срок эксплуатации, противостоит ударам,  невосприимчив к грибкам и плесени. Сайдинг устойчив к перепадам температур, не трескается и не тускнеет под воздействием солнечных лучей. Этот материал отличается прочностью, простотой установки и эксплуатации. Материал представляет собой твердые панели из ПВХ, которые легко соединяются между собой с помощью замков-защелок и образуют секции любых размеров. Он успешно имитирует деревянную обшивку, натуральный камень или кирпич. Его можно подобрать практически под любой стиль дома и окружающей территории.

​Металлический сайдинг

Как оформить интерьер кухни на мансарде Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Как оформить интерьер кухни на мансарде

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Металлический сайдинг изготавливают из горячеоцинкованной стали, имеющей напыленное полимерное покрытие. Такая обшивка долговечно и негорюча.

Она подходит практически для любой постройки, защищает от погодного износа, обеспечивает привлекательный внешний вид. Срок эксплуатации составляет примерно 50 лет, легко моется и не нуждается в дополнительной обработке.

Профнастил

Балкон, mysoul mysoul Балкон и терраса в стиле минимализм
mysoul

Балкон

mysoul
mysoul
mysoul

Листовая, оцинкованная или гофрированная жесть – это легкий, прочный, пожаробезопасный материал. Гофрированная жесть может быть любого цвета и размера. Окрашивают ее при высокой температуре методом напыления в термопечи. 

Неровная поверхность профлиста повышает жесткость материала. Он способен надежно защитить балкон от перепадов температур и атмосферных осадков. Материал долговечен и со временем не тускнеет.

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