Выбираем материал для внешней отделки балкона

Листовая, оцинкованная или гофрированная жесть – это легкий, прочный, пожаробезопасный материал. Гофрированная жесть может быть любого цвета и размера. Окрашивают ее при высокой температуре методом напыления в термопечи.

Неровная поверхность профлиста повышает жесткость материала. Он способен надежно защитить балкон от перепадов температур и атмосферных осадков. Материал долговечен и со временем не тускнеет.