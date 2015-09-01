Выбираем материал для внешней отделки балкона

Отделка балкона – это эстетическая сторона его облика, которая заключается не только в выборе симпатичной обшивки, но также возведении стен и специальных каркасов. Задумываясь об остеклении, мы сразу понимаем, что придется иметь дело с различными видами стеклопакетов, вес и формат которых предполагает наличие прочного основания в виде каркаса. Что бы ни находилось внутри, снаружи балкон нашей квартиры должен выглядеть аккуратно, опрятно и ухоженно, поэтому и каркас, и утеплитель, прячутся от посторонних глаз при помощи различных облицовочных материалов. Каких? Давайте поговорим об этом…
Обшивку балкона обычно проводят и внутри, и снаружи. Наружная отделка выполняет улучшает внешний вид и увеличивает период эксплуатации балкона. Кроме того внешняя отделка балкона защищает наши дома от различных атмосферных «сюрпризов», продувания, а также служит дополнительной теплоизоляцией. Для этих целей специалисты рекомендуют использовать качественные и долговечные материалы, надежные и практичные в уходе. Обычно внешняя отделка происходит еще до остекления лоджии. По всему периметру балкона устанавливаются направляющие, к которым одна за одной крепятся панели сайдинга или другие материалы.
Один из самых распространенных материалов. Его отличает демократичная цена, хорошая устойчивость к температурным и атмосферным явлениям. К тому же ни в какой дополнительной защитной обработке пластиковые панели не нуждаются. Монтаж производится быстро и легко. Пластиковые панели имеют широкую палитру цветов, однако самые популярные — белый и бежевый. Панели, которые используют для наружной обшивки могут иметь разную ширину. Основным их отличием является то, что при монтаже узких остаются швы, а в местах стыка широких швы настолько незаметны, что визуально создается эффект цельного листа. Среди недостатков панелей можно отметить чувствительность к изгибам, сильным ударам или порывам ветра.
Использование дерева – это уникальная возможность создать атмосферу тепла и уюта. Натуральные материалы обладают привлекательным внешним видом и уникальным ароматом. Во избежание возникновения плесени или среды для размножения древесных паразитов, деревянный сайдинг должен быть хорошо высушен в заводских условиях, либо пропитан антисептиками под высоким давлением. Последний вариант используется только в дачном строительстве. Среди преимуществ этого материала отделки на первом месте – экологичность. Также специалисты рекомендуют его с точки зрения высокого уровня теплоизоляции. Сама фактура дерева в своем роде неповторима, поэтому такой материал является одни из самых востребованных. Среди недостатков выделяются пожароопасность, относительно недолгий срок эксплуатации (зависит от многих внешних факторов) и необходимость в уходе, будь то окрашивание или покрытие специальным лаком.
Название материала так и переводится – «наружная обшивка». Он имеет богатую палитру цветов, долгий срок эксплуатации, противостоит ударам, невосприимчив к грибкам и плесени. Сайдинг устойчив к перепадам температур, не трескается и не тускнеет под воздействием солнечных лучей. Этот материал отличается прочностью, простотой установки и эксплуатации. Материал представляет собой твердые панели из ПВХ, которые легко соединяются между собой с помощью замков-защелок и образуют секции любых размеров. Он успешно имитирует деревянную обшивку, натуральный камень или кирпич. Его можно подобрать практически под любой стиль дома и окружающей территории.
Металлический сайдинг изготавливают из горячеоцинкованной стали, имеющей напыленное полимерное покрытие. Такая обшивка долговечно и негорюча.
Она подходит практически для любой постройки, защищает от погодного износа, обеспечивает привлекательный внешний вид. Срок эксплуатации составляет примерно 50 лет, легко моется и не нуждается в дополнительной обработке.
Листовая, оцинкованная или гофрированная жесть – это легкий, прочный, пожаробезопасный материал. Гофрированная жесть может быть любого цвета и размера. Окрашивают ее при высокой температуре методом напыления в термопечи.
Неровная поверхность профлиста повышает жесткость материала. Он способен надежно защитить балкон от перепадов температур и атмосферных осадков. Материал долговечен и со временем не тускнеет.