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Особенности паркетной доски

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
О Р Е Х С О З Р Е Л, Archibrook Archibrook Стены и полПол и стены
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В наши дни среди множества видов напольного покрытия очень непросто выбрать подходящий вариант. Одним из популярных видов последнего является паркетная доска. В отличии от паркета, который состоит из одного вида дерева, и ламината, в составе которого синтетические материалы и ДВП, паркетная доска представляет собой крепкую конструкцию из нескольких слоев разнородной древесины. Как правило, низ паркетной доски изготовлен из наименее ценных пород дерева, а верх – исключительно из презентабельных и износоустойчивых. Все это сверху вскрывается качественным лакокрасочным покрытием для защиты поверхности и эффектного блеска. Распространенность паркетной доски в интерьерах объясняется совокупностью положительных характеристик, которыми она наделена. 

К основным достоинствам названного покрытия можно отнести следующие: привлекательный внешний вид, долговечность (качественная паркетная доска может прослужить вам 30 лет и даже дольше, если, конечно, была соблюдена технология укладки и должный уход), отменная звуко- и теплоизоляция (паркетная доска хорошо поглощает звуки и очень приятна на ощупь, сохраняет тепло жилища). 

Главным недостатком называют ее высокую цену сравнительно с другими напольными покрытия. Но это легко обьяснить, ведь состоит она исключительно из цельного древесного шпона, причем дорогостоящего сверху. Также стоит поберечь покрытие от влаги, разнообразных химических и механических воздействий. 

Рассмотрим варианты паркетной доски и ее использования в разных интерьерах. 

Паркетная доска в современном интерьере

О Р Е Х С О З Р Е Л, Archibrook Archibrook Стены и полПол и стены
Archibrook

О Р Е Х С О З Р Е Л

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Паркетная доска с легкостью может преобразить интерьер любого стиля, ведь ее цветовая палитра и благородный срез древесины понравятся каждому. На фото представлен ореховый оттенок покрытия, который пользуется заслуженной популярностью у покупателей. Он способствует оптимальному восприятию пространства, не уменьшает его зрительно и смотрится при любом освещении дорого и благородно. Большое значение имеет направление укладки паркетной доски. В этом вопросе настоятельно рекомендуем вам прислушаться к мнению эксперта, ведь от расположения стыков визуально изменяется общий вид пола с названным покрытием. Очень стильно выглядит сочетание оттенка паркетной доски и других элементов интерьера – дверей, мебели и навесных конструкций. Если подбирать все деревянные предметы одинаковой текстуры и цвета, то пространство заиграет совершенно неожиданно и целостно. Это наглядно продемонстрировали специалисты Архитектурного бюро ARCHIBROOK,  а результаты вы видите на фото.

Паркетная доска и ковровое покрытие

Квартира. Озерки., Студия дизайна Elena-art Студия дизайна Elena-art Гостиная в классическом стиле
Студия дизайна Elena-art

Квартира. Озерки.

Студия дизайна Elena-art
Студия дизайна Elena-art
Студия дизайна Elena-art

Несмотря на то, что паркетная доска сама по себе очень приятная на ощупь и теплая, иногда хочется украсить пол мягким ковром. Как видите на фото, получается вполне симпатично и комната сразу же становится более уютной. Классический интерьер этой гостиной выполнен в однотипной гамме без резких переходов текстур и оттенков. Мягкая мебель гармонично перекликается с паркетной доской и ковром. Обратите внимание на то, что укладка деревянного покрытия специально произведена так, чтобы соединения между элементами были визуально заметны. Это придает ностальгический оттенок пространству, напоминая о том, как выглядел пол ранее, когда его скрупулезно монтировали из целостных деревянных брусьев. Таким образом, гостиная с паркетной доской и ковровым покрытием придется по душе разным поколениям, проживающим в одной квартире.

Паркетная доска светлого оттенка

Усадьба "Аносино" ARKETYP Стены и полПол и стены
ARKETYP

Усадьба Аносино

ARKETYP
ARKETYP
ARKETYP

Мечтаете о современном интерьере, полностью состоящему из светлых оттенков? Тогда и паркетную доску выбирайте соответствующую. В ее производстве используют породы деревьев, которые отличаются прочностью и положительным влиянием на здоровье. Обычно это ясень, дуб или клен. Подобное покрытие способно расширять пространство и наполнять его воздухом, теплом и светом. Особенно рекомендуется использование светлой древесины в комнатах, расположенных с плохо освещенной стороны или в полуподвальных помещениях. На светлом полу хорошо видна вся мебель, даже белый столик выглядит более выразительно. Данный вид паркетной доски чаще всего выбирают для интерьеров в стиле минимализм, кантри или прованс.

Паркетная доска в эклектическом интерьере

Tree Stump Tree Trunk Print Natural Wallpaper Interiors by Element Стены и полОбои tree trunk wallpaper,natural wallpaper,printed wallpaper,blue wallpaper,light blue wallpaper
Interiors by Element

Tree Stump Tree Trunk Print Natural Wallpaper

Interiors by Element
Interiors by Element
Interiors by Element

Если вам по душе оригинальный интерьер, яркие краски и нестандартные сочетания – паркетная доска придется кстати. Даже самый новомодный эклектический интерьер станет по-настоящему уютным с качественным покрытием из натурального дерева. Ступая по такому полу, вы будете испытывать потрясающие тактильные ощущения. Кроме того, легкая для восприятия цветовая гамма паркетной доски внесет нотку спокойствия в стремительный интерьер. Обратите внимание, как превосходно сочетаются с таким покрытием молочно-белые предметы – светильник и диван. Они как будто продолжают гармоничную линию, которая в результате уходит на стену и растворяется в безудержном ритме сочных красок.

Паркетная доска с естественными изъянами

Pavimenti in legno, Moreno Donati Moreno Donati Стены и полПол и стены
Moreno Donati

Moreno Donati
Moreno Donati
Moreno Donati

Сегодня в окружающем нас мире так много всего идеального и безупречного, что иногда хочется привнести в свое окружение что-то естественное и живое. Паркетная доска с природными неровностями, следами от веток, углублениями или прочими изъянами может стать изюминкой дизайна вашей квартиры. Кроме визуальной красоты, такая паркетная доска несомненно добавит шарма помещению. Она идеально впишется в популярную нынче концепцию экодизайна, которую выбирают молодые и прогрессивные люди. Также не обойдется без подобного убранства гостиная в рустикальном стиле или любая другая комната, где вы захотите в полной мере ощутить дыхание природы.

Паркетная доска с выразительным рисунком

homify Стены и полПол и стены
homify

homify
homify
homify

Еще один удачный вариант использования паркетной доски в интерьере. В данном случае пол будет всегда в центре внимания, ведь он выглядит просто потрясающе. Благодаря естественному пестрому рисунку древесины, такая паркетная доска станет отменным вариантом для помещений значительного размера. Также она подойдет для  проходных и длинных участков, где нет особой возможности расположить мебель. Для крохотных комнат это не самый лучший выбор, поскольку такая расцветка может зрительно скрадывать метраж. Рекомендуем подбирать светлую мебель и однотонные аксессуары в комнату с подобной паркетной доской, иначе можно сделать дизайн слишком навязчивым и сложным. 

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Паркетная доска двух оттенков

KARNDEAN , Gama Elite Gama Elite Стены и полПол и стены
Gama Elite

Gama Elite
Gama Elite
Gama Elite

Иногда так сложно выбрать расцветку паркетной доски, что оптимальным выходом может быть следующий – купить образец, представленный на фото. Такое покрытие состоит из элементов с определенным цветом разной интенсивности. Как результат – оригинальный пол, который может по-разному смотреться с той или иной зрительной точки. Это особенно нравится молодежи, которая считает скучным и однообразным стандартные расцветки в интерьере. 

Паркетная доска на кухне

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture Кухня в стиле минимализм
INT2architecture

Интерьер IL

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Как мы уже упоминали выше, паркетная доска плохо переносит влагу и всевозможные повреждения. Естественно, на кухне эти риски несколько выше, чем в остальных комнатах. Однако, это совсем не значит, что паркетная доска не пригодна для использования в данных помещениях. Чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей и продлить жизнь напольному покрытию, следует выбирать продукцию высочайшего качества и помнить о правильном уходе за деревянными поверхностями. Некоторые любят сочетать на кухне паркетную доску и плитку, которую укладывают в непосредственной близости к мойке и рабочей поверхности. В любом случае, решать вам. Но гарантировать отменный вид кухонной комнаты с паркетной доской на полу сможет каждый дизайнер. 

Укладка паркетной доски елочкой

Uygulamalar 2 , 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke Стены и полПол и стены
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke

4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke

Даже одинаковые напольные покрытия в интерьере могут выглядеть совсем по-разному в зависимости от метода их укладки. В данном случае, классический оттенок паркетной доски решили уложить так называемой елочкой. Этот рисунок знаком всем нам, ведь раньше во многих домах и учреждениях его использовали при укладке паркета. Конечно, сейчас значительно усовершенствовались и материалы, и методы их укладки, но данная конфигурация осталась неизменной. Она может растягиваться по комнате вдоль и поперек, задавая направление пространству. Особенно оригинально смотрится такой пол в сочетании с ультрасовременными интерьерами. Подобная эклектика удивит ваших гостей и порадует вас.

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