Особенности паркетной доски

В наши дни среди множества видов напольного покрытия очень непросто выбрать подходящий вариант. Одним из популярных видов последнего является паркетная доска. В отличии от паркета, который состоит из одного вида дерева, и ламината, в составе которого синтетические материалы и ДВП, паркетная доска представляет собой крепкую конструкцию из нескольких слоев разнородной древесины. Как правило, низ паркетной доски изготовлен из наименее ценных пород дерева, а верх – исключительно из презентабельных и износоустойчивых. Все это сверху вскрывается качественным лакокрасочным покрытием для защиты поверхности и эффектного блеска. Распространенность паркетной доски в интерьерах объясняется совокупностью положительных характеристик, которыми она наделена.
К основным достоинствам названного покрытия можно отнести следующие: привлекательный внешний вид, долговечность (качественная паркетная доска может прослужить вам 30 лет и даже дольше, если, конечно, была соблюдена технология укладки и должный уход), отменная звуко- и теплоизоляция (паркетная доска хорошо поглощает звуки и очень приятна на ощупь, сохраняет тепло жилища).
Главным недостатком называют ее высокую цену сравнительно с другими напольными покрытия. Но это легко обьяснить, ведь состоит она исключительно из цельного древесного шпона, причем дорогостоящего сверху. Также стоит поберечь покрытие от влаги, разнообразных химических и механических воздействий.
Рассмотрим варианты паркетной доски и ее использования в разных интерьерах.
Паркетная доска с легкостью может преобразить интерьер любого стиля, ведь ее цветовая палитра и благородный срез древесины понравятся каждому. На фото представлен ореховый оттенок покрытия, который пользуется заслуженной популярностью у покупателей. Он способствует оптимальному восприятию пространства, не уменьшает его зрительно и смотрится при любом освещении дорого и благородно. Большое значение имеет направление укладки паркетной доски. В этом вопросе настоятельно рекомендуем вам прислушаться к мнению эксперта, ведь от расположения стыков визуально изменяется общий вид пола с названным покрытием. Очень стильно выглядит сочетание оттенка паркетной доски и других элементов интерьера – дверей, мебели и навесных конструкций. Если подбирать все деревянные предметы одинаковой текстуры и цвета, то пространство заиграет совершенно неожиданно и целостно. Это наглядно продемонстрировали специалисты Архитектурного бюро ARCHIBROOK, а результаты вы видите на фото.
Несмотря на то, что паркетная доска сама по себе очень приятная на ощупь и теплая, иногда хочется украсить пол мягким ковром. Как видите на фото, получается вполне симпатично и комната сразу же становится более уютной. Классический интерьер этой гостиной выполнен в однотипной гамме без резких переходов текстур и оттенков. Мягкая мебель гармонично перекликается с паркетной доской и ковром. Обратите внимание на то, что укладка деревянного покрытия специально произведена так, чтобы соединения между элементами были визуально заметны. Это придает ностальгический оттенок пространству, напоминая о том, как выглядел пол ранее, когда его скрупулезно монтировали из целостных деревянных брусьев. Таким образом, гостиная с паркетной доской и ковровым покрытием придется по душе разным поколениям, проживающим в одной квартире.
Мечтаете о современном интерьере, полностью состоящему из светлых оттенков? Тогда и паркетную доску выбирайте соответствующую. В ее производстве используют породы деревьев, которые отличаются прочностью и положительным влиянием на здоровье. Обычно это ясень, дуб или клен. Подобное покрытие способно расширять пространство и наполнять его воздухом, теплом и светом. Особенно рекомендуется использование светлой древесины в комнатах, расположенных с плохо освещенной стороны или в полуподвальных помещениях. На светлом полу хорошо видна вся мебель, даже белый столик выглядит более выразительно. Данный вид паркетной доски чаще всего выбирают для интерьеров в стиле минимализм, кантри или прованс.
Если вам по душе оригинальный интерьер, яркие краски и нестандартные сочетания – паркетная доска придется кстати. Даже самый новомодный эклектический интерьер станет по-настоящему уютным с качественным покрытием из натурального дерева. Ступая по такому полу, вы будете испытывать потрясающие тактильные ощущения. Кроме того, легкая для восприятия цветовая гамма паркетной доски внесет нотку спокойствия в стремительный интерьер. Обратите внимание, как превосходно сочетаются с таким покрытием молочно-белые предметы – светильник и диван. Они как будто продолжают гармоничную линию, которая в результате уходит на стену и растворяется в безудержном ритме сочных красок.
Сегодня в окружающем нас мире так много всего идеального и безупречного, что иногда хочется привнести в свое окружение что-то естественное и живое. Паркетная доска с природными неровностями, следами от веток, углублениями или прочими изъянами может стать изюминкой дизайна вашей квартиры. Кроме визуальной красоты, такая паркетная доска несомненно добавит шарма помещению. Она идеально впишется в популярную нынче концепцию экодизайна, которую выбирают молодые и прогрессивные люди. Также не обойдется без подобного убранства гостиная в рустикальном стиле или любая другая комната, где вы захотите в полной мере ощутить дыхание природы.
Еще один удачный вариант использования паркетной доски в интерьере. В данном случае пол будет всегда в центре внимания, ведь он выглядит просто потрясающе. Благодаря естественному пестрому рисунку древесины, такая паркетная доска станет отменным вариантом для помещений значительного размера. Также она подойдет для проходных и длинных участков, где нет особой возможности расположить мебель. Для крохотных комнат это не самый лучший выбор, поскольку такая расцветка может зрительно скрадывать метраж. Рекомендуем подбирать светлую мебель и однотонные аксессуары в комнату с подобной паркетной доской, иначе можно сделать дизайн слишком навязчивым и сложным.
Иногда так сложно выбрать расцветку паркетной доски, что оптимальным выходом может быть следующий – купить образец, представленный на фото. Такое покрытие состоит из элементов с определенным цветом разной интенсивности. Как результат – оригинальный пол, который может по-разному смотреться с той или иной зрительной точки. Это особенно нравится молодежи, которая считает скучным и однообразным стандартные расцветки в интерьере.
Как мы уже упоминали выше, паркетная доска плохо переносит влагу и всевозможные повреждения. Естественно, на кухне эти риски несколько выше, чем в остальных комнатах. Однако, это совсем не значит, что паркетная доска не пригодна для использования в данных помещениях. Чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей и продлить жизнь напольному покрытию, следует выбирать продукцию высочайшего качества и помнить о правильном уходе за деревянными поверхностями. Некоторые любят сочетать на кухне паркетную доску и плитку, которую укладывают в непосредственной близости к мойке и рабочей поверхности. В любом случае, решать вам. Но гарантировать отменный вид кухонной комнаты с паркетной доской на полу сможет каждый дизайнер.
елочкой
Даже одинаковые напольные покрытия в интерьере могут выглядеть совсем по-разному в зависимости от метода их укладки. В данном случае, классический оттенок паркетной доски решили уложить так называемой
елочкой. Этот рисунок знаком всем нам, ведь раньше во многих домах и учреждениях его использовали при укладке паркета. Конечно, сейчас значительно усовершенствовались и материалы, и методы их укладки, но данная конфигурация осталась неизменной. Она может растягиваться по комнате вдоль и поперек, задавая направление пространству. Особенно оригинально смотрится такой пол в сочетании с ультрасовременными интерьерами. Подобная эклектика удивит ваших гостей и порадует вас.