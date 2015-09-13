Особенности паркетной доски

В наши дни среди множества видов напольного покрытия очень непросто выбрать подходящий вариант. Одним из популярных видов последнего является паркетная доска. В отличии от паркета, который состоит из одного вида дерева, и ламината, в составе которого синтетические материалы и ДВП, паркетная доска представляет собой крепкую конструкцию из нескольких слоев разнородной древесины. Как правило, низ паркетной доски изготовлен из наименее ценных пород дерева, а верх – исключительно из презентабельных и износоустойчивых. Все это сверху вскрывается качественным лакокрасочным покрытием для защиты поверхности и эффектного блеска. Распространенность паркетной доски в интерьерах объясняется совокупностью положительных характеристик, которыми она наделена.

К основным достоинствам названного покрытия можно отнести следующие: привлекательный внешний вид, долговечность (качественная паркетная доска может прослужить вам 30 лет и даже дольше, если, конечно, была соблюдена технология укладки и должный уход), отменная звуко- и теплоизоляция (паркетная доска хорошо поглощает звуки и очень приятна на ощупь, сохраняет тепло жилища).

Главным недостатком называют ее высокую цену сравнительно с другими напольными покрытия. Но это легко обьяснить, ведь состоит она исключительно из цельного древесного шпона, причем дорогостоящего сверху. Также стоит поберечь покрытие от влаги, разнообразных химических и механических воздействий.

Рассмотрим варианты паркетной доски и ее использования в разных интерьерах.