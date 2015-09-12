Современные дешевые деревянные дома: как выбрать?

В последнее время мы стали опять ценить натуральные вещи – натуральные продукты, одежду, предметы интерьера. Это касается и наших жилищ. Современные деревянные дома переживают настоящий бум. Это не только возможность жить в комфортных условиях и в доме, который подходит именно вам, но еще и шанс избежать влияния вредных строительных материалов, которыми напичкана массовая застройка.

Деревянные дома благодаря своим натуральным свойствам являются самыми экологичными и энергосберегающими. Правда, это в том случае, если все комплектующие выполнены исключительно из натуральных материалов. Недавно на рынке появилось огромное количество фирм, предлагающих не только современные, но и дешевые деревянные дома. Однако в погоне за дешевизной мы часто забываем о некоторых важных моментах, которые стоит учитывать при постройке деревянного дома. Строительство должно выполняться профессионалами, которые рассчитают привязку и правильно осуществят укладку на фундамент. Детали дома должны безупречно прилегать друг к другу, изоляционные материалы тщательно уложены, инженерные сети проведены согласно высоким стандартам качества. Качественный деревянный дом “дышит”, в нём редко бывает душно или сыро.Сегодня мы расскажем не только об этих, но и о других критериях, на которые стоит обратить внимание, чтобы дешевый деревянный дом все же получился качественным и радовал вас еще долго.