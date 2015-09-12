Современные дешевые деревянные дома: как выбрать?

В последнее время мы стали опять ценить натуральные вещи – натуральные продукты, одежду, предметы интерьера. Это касается и наших жилищ. Современные деревянные дома переживают настоящий бум. Это не только возможность жить в комфортных условиях и в доме, который подходит именно вам, но еще и шанс избежать влияния вредных строительных материалов, которыми напичкана массовая застройка.
Деревянные дома благодаря своим натуральным свойствам являются самыми экологичными и энергосберегающими. Правда, это в том случае, если все комплектующие выполнены исключительно из натуральных материалов. Недавно на рынке появилось огромное количество фирм, предлагающих не только современные, но и дешевые деревянные дома. Однако в погоне за дешевизной мы часто забываем о некоторых важных моментах, которые стоит учитывать при постройке деревянного дома. Строительство должно выполняться профессионалами, которые рассчитают привязку и правильно осуществят укладку на фундамент. Детали дома должны безупречно прилегать друг к другу, изоляционные материалы тщательно уложены, инженерные сети проведены согласно высоким стандартам качества. Качественный деревянный дом “дышит”, в нём редко бывает душно или сыро.Сегодня мы расскажем не только об этих, но и о других критериях, на которые стоит обратить внимание, чтобы дешевый деревянный дом все же получился качественным и радовал вас еще долго.
Для изготовления домов высокого качества деревья должны соответствовать оптимальной спелости, а это не младше 60 и не больше 90 лет. Лучшей породой дерева для постройки домов признаны ель и сосна, а не как часто считается – кедр и лиственница. Ель превосходит сосну как по техническим характеристикам, так и по красоте рисунка древесины. Чем тоньше доски в клееном брусе, тем дешевле стоит дом, построенный из них. Однако тем ненадежнее такой дом является. Для самых дешевых домов бревна распиливают таким образом, чтобы минимизировать отходы и получить максимальное количество досок. Кроме того, в дешевых деревянных домах брус или бревно склеиваются, как правило, из тонких досок разного сорта, возраста и размера, а также применяют дешевый клей, содержащий токсичные вещества. Поэтому при выборе дешевого деревянного дома стоит учитывать эти факторы.
Давайте для начала разберемся в том, какие бывают современные деревянные дома.
Технология двойного бруса. Лучше всего подходит для строительства современного сравнительно недорогого деревянного дачного или садового дома, коттеджа. Дома, построенные по этой технологии отличаются плотным прилеганием хорошо просушенных деталей в дополнение к качественному утеплителю. Хорошо высушенные детали (16-18%) менее подвержены дополнительному усыханию, в результате чего общая усадка дома не превысит одного процента от высоты здания.
Технология тройного бруса. Идеальна для строительства жилых домов. Эта технология гарантирует отличные по своей теплоизоляции наружные стены деревянного дома, а также позволяет эстетически спрятать коммуникации внутрь стен.
Даже если ваша главная цель – постройка современного дешевого деревянного дома, не спешите принимать предложение компании, предложившей вам самую выгодную цену. Часто компании, которые стремятся убедить клиента своей умопомрачительно низкой ценой, рассчитывают на использование самой низкокачественной древесины, облегченные конструкции и дешевые материалы, а также его постройку самым примитивным способом. Поэтому рекомендуется пройтись по сайтам нескольких компаний, выбрать пару понравившихся вам вариантов и постараться приобрести дом напрямую от производителя. Если же выбудете приобретать дом через компанию-посредника, поинтересуйтесь, с каким именно производителем она сотрудничает и на каком именно заводе будет изготавливаться ваш дом.
Бревенчатые дома. Деревянные дома из натурального бревна, срубленные вручную, пользуются огромной популярностью. Правда, при постройке дома очень важно найти подрядчика, который качественно срубит бревенчатый дом. Иначе вам гразит сильная усадка, растрескивание бревен при высыхании, что ведет к щелям и утрате теплоизоляции.
Дома из оцилиндрованного бревна. Эта технология является самой разпространенной из-за доступности оцилиндровочных станков. Если вы решились на постройку дома из оцилиндрованного бревна, тщательно изучите рынок предложений и убедитесь в профессиональности подрядчика. Если вы собрались постоянно жить в таком доме, а не использовать его как дачный домик, следует выбирать диаметр бревна не менее 26 см. Хотя цена при этом и немного вырастет, зато такой дом обладает лучшей теплоизоляцией.
Деревянные брусовые дома естественной влажности. Эти деревянные дома, как правило, самые дешевые, однако они и доставляют больше всего проблем в эксплуатации, так как они довольно долго усаживаются, требует нескольких переконопачиваний и тд. Если деревянный дом изготовлен из сырых бревен, на улице холодно, а в доме включено отопление, то из-за значительной разницы температур происходит растрескивание древесины, что приводит к глубоким безобразным трещинам. Поэтому дома большой площади из бруса естественной влажности строить не рекомендуется.
Такие дома отличаются красивым минималистским врешним видом и хорошими технологическими характеристиками. Такие дома, например, практически не подвержены усадке и в них можно заселятся сразу же после постройки и проведения коммуникаций. Правда, они и самые дорогие. Внутри этого красивого снаружи бруса такого дома может находиться самая низкосортная древесина со всеми возможными дефектами (гниль, синева, сучки черные и выпадающие и т.д). Также клей в стенах деревянного дома приводит к потере смысла деревянного дома – такой дом не дышит.
Иногда экономия на постройке дома заключается не в дешевизне материалов и работ, а в энергоэффективной эксплуатации, которая со временем отобъет свою цену. Исследования показывают, что постройка домов согласно всех правил энергосбережения дороже обычной на 20 процентов, однако во время эксплуатации они дешевле на 60-70 процентов!
Клавные факторы энергосбережения в деревянных домах:
1) Правильная ориентация дома по сторонам света. Отклонение даже на 30 градусов может пагубно повлиять на энергоэффективность дома
2) Грамотность архитектурных форм и кровли
3) Продуманная планировка подземных плоскостей, стен фундамента и пола на грунте
4) Детальное проектирование окон
5) Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла
6) Точное размещение теплоизоляционных материалов
7) Максимальное возможное применение натуральных материалов
8) Высокопрофессиональный монтаж всех элементов и деталей дома
Длинный, прямоугольной формы участок с великолепными елями исоснами, открывающийся непосредственно в лес, определил архитектуру и дизайн этого коттеджа. Прижавшись к границе соседнего участка, дом максимально освобождает лесистую часть. Два неравных вытянутых объема соединены поперечным световымходом. Все жилые и общественные помещения тут обращены в сторону лесистого сада, и только технические – в сторону соседнего застроенного участка. Таким образом, природа становится неотъемлемой частью повседневной жизни. Деревянная облицовка дома будто сливается с окружающей средой, делая его практически незаметным для постороннего глаза. И только контрастные белые обрамления, выполненные из оштукатуренного бетона, напоминают о структуре и функциональном назначении здания.
Реконструкция деревянного сруба, особенно из оцилиндровки – это всегда большая проблема для архитектора из-за технологических особенностей строительства. А в этом доме реконструкция была просто необходима – места для лестницы просто не было предусмотрено! В результате мы присоединили к дому открытую веранду, весь дом обстроили открытыми галереями для прогулок, увеличили крышу и рядом спроектировали и построили отдельный дом, в котором разместились гараж, котельная, баня и квартира для гостей. Дом декорирован авторской ковкой на сказочные сюжеты.
На берегу водоема, с которым граничит участок, архитекторы спроектировали гостевой дом. В отличие от главного дома, для одноэтажного гостевого дома в качестве основного строительного материала был выбран брус – предпочтение ему авторы проекта отдали и за его исключительную экологичность, и за естественную красоту цвета, и за идеальное соответствие функции сооружения. Действительно, а каким еще, если не деревянным, может быть домик на берегу озера, предназначенный для отдыха дорогих гостей?
В проекте этого деревянного дома из оцилиндрованного бревна архитектор Роман Леонидов впервые попытался объединить традиционный и современный способ строительства деревянных зданий. Элементы каркаса из клееного бруса позволили соединить в единое целое русский сруб и современные большие, наполняющие дом светом и воздухом, конструкции витражей.