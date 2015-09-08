Биоклиматический дом: в гармонии с природой

Биоклиматическая архитектура – это одно из направлений, которое органично сочетает традиционные приемы архитектуры и особенности окружающей среды. Биоклиматические дома, построенные по технологиям устойчивого строительства, учитывают деликатное отношение к природе, когда функциональность и эстетичность дома вступают в диалог с окружающей средой. Главная цель архитекторов – гармония с природой и стремление приблизить среду обитания человека к окружающему пространству.
Биоклиматический дом учитывает особенности климата региона и призван, обеспечить максимально комфортные условия для жизни в сочетании с минимальным потреблением энергии. Кроме того, для производства энергии используется доступные экологически чистые источники энергии, такие как солнце, ветер, вода и почва. Это помогает существенно экономить энергию для обогрева и охлаждения здания, а также его освещения. Для достижения этих целей дому иногда придают закругленные формы, выделяют внутри здания буферные тепловые зоны, защищают его от холодных ветров посадкой деревьев. Благодаря таким нехитрым мерам удается снизить потребление энергии на 20-30 ероцентов от среднего уровня.
Это направление в архитектуре довольно новое, позволившее поколениям инженеров и архитекторов реализовать старую идею – создание привлекательных с эстетической точки зрения зданий, способных приспосабливаться к изменению климата на протяжении дня, времени года или целого года. Специальные
умные конструкции позволяют регулировать утечку и поступление в помещение света, воздуха и тепла при экономии энергии. Часто с этой целью инженеры обращаются к принципу многослойности – созданию нескольких
оболочек дома при помощи фасадов из стекла.
Итак, давайте разберемся с особенностями конструкции биоклиматического дома и рассмотрим несколько любопытных примеров от специалистов Homify.
Проект этого дома был осуществлен в процессе реконструкции. На уже готовый подвальный этаж нужно было надстроить три этажа, организовать лифт, большую «центральную» лестницу, галерею, террасы и бассейн. В результате объединения этих различных «композиционных» элементов вокруг центрального ядра уже существующей застройки получился очень динамичный объем со сложной горизонтальной и вертикальной коммуникацией. Но такая сложная структура и организация пространств не противоречит общему ощущению легкости и пластичности этого дома. За счет использования больших плоскостей остекления дом получился очень солнечным и светлым.
Главный фасад дома обращен к озеру. С верхних этажей открываются потрясающие виды на озеро и лес. На фасадах решено использовать минимум отделочных материалов. Они объединяют эти сложные формы в единый объем. Доска, камень и штукатурка выбраны очень светлые и не контрастные по отношению к друг другу. В интерьере цвета также не много. Он локален. Обилие архитектурных деталей диктует масштаб интерьера. Лишние детали скрыты. Важнейшей составляющей и организатором всего внутреннего пространства является свет. Дом ориентирован по сторонам света, поэтому все процессы в доме организованы так чтобы максимально обеспечить его естественным освещением. Многие материалы в интерьере имеют родственные связи с фасадами, продолжая общую для этого дома тему органичности и пластичности. Их немного – это светлый камень, дерево, бетон и штукатурки.
В отдельных деталях появляются метал, стекло, кожа и яркие фактурные ткани. Почти все помещения этого дома имеют выходы на террасы или балконы. Первый этаж имеет несколько уровней и по сути одно большое общественное пространство с гостиной-столовой , кухней, залом для танца и светлой галереей. Из нее можно попасть на большую просторную террасу , служащую одновременно навесом для машин и большим козырьком главного входа. На втором этаже расположены большие спальни с гардеробными и санузлами. Третий этаж отведен под большую мастерскую и вторую «интимную» гостиную. В подвальном этаже расположены котельная, подсобные помещения и кладовые. Отдельным блоком расположены помещения для обслуживающего персонала и гаража рядом с главным входом.
В прошлом строителям удавалось легче достигать гармонии жилищ с окружающими природными условиями благодаря использованию традиционных, проверенных архитектурных приемов. Чаще всего дома строились из местных материалов и были тесно связаннными с окружающей экосистемой. В связи с процессом индустриализации и распространением технологичных проектов массовой постройки в последние 100-150 лет дома начали строиться изолировано от природного ландшафта, даже больше – в большинстве случаев постройка больших жилых комплексов приводила к уничтожению натурального ландшафта.
Именно поэтому принципы биоклиматической архитектуры больше всего подходят для создания небольших частных домов, ведь их намного легче вписать в природных ландшафт и минимизировать негативное влияние на окружающую экосистему.
Биоклиматический дом учитывает окружающие климатические особенности одна из целей проекта – обеспечение максимально комфортных жизненных условий, сочитая это с минимальным потреблением энергии. Кроме того, для производства энергии используется доступные экологически чистые источники энергии, такие как солнце, ветер, вода и почва. Это помогает существенно экономить энергию для обогрева и охлаждения здания, а также его освещения.
С этой целью применяют тепловую защиту здания, пассивные солнечные системы, системы естественного охлаждения и освещения, а также способы рационального использования энергии – аккумулирование тепла и устройство тепловых зон.
Методами биоклиматической архитектуры являются использование тепловой защиты зданий, применение пассивных солнечных систем, внедрение систем естественного охлаждения и освещения и некоторые методы рационального использования энергии (тепловые зоны, аккумулирование тепла строительными материалами). Благодаря этим мерам удается достичь экономии энергии до 30 процентов по сравнению с энергоэффективным зданием. В сравнении же с не изолированным более старым зданием экономия может составить около 80 процентов.
Биоклиматическая архитектура основывается на следующих главных принципах:
тепловая защита зданий от жары и холода с помощью изоляции и уменьшения теплоотдачи;
накопление солнечной энергии в солнечное время года и ее использование для оптопления зданий зимой и освещения дома в течение всего года. Для тостижения этих целей архитекторы проектируют здание таким образом, чтобы оно правильно размещалось в пространстве. Кроме того, дизайнер продумывает правильное размещение оконных проемов и расположение комнат в зависимости от их потребностей в освещении и тепле;
выведение тепла из здания в жаркое время года путем усиления естественной ночной вентиляции, и защита от солнца, в основном, при помощи затенения ;
улучшение прилегающей к зданию территории.
Woodlark– комбинированные конструкции
Не оставляйте без внимание и приусадебный участок, на котором можно устроить не только сад, но и огород и даже оранжерею. Если вам повезло и на вашей территории растет несколько деревьев, оставьте их в первозданном виде. Дополните эту лесную идиллию зеленым газоном, кустарниками, альпийскими цветами и травами. Правда, не рекомендуем бросаться в педантичность и подстригать газон каждый день: небольшая небрежность только подчеркнет связь между домом и природой.
Одна из самых важных составляющих частей биоклиматического дома - зеленые насаждения. Если в северном климате сложно устроить райские кущи вокруг жилища, следует отдать предпочтение зимнему саду. Растения в доме создадут приятную атмосферу, улучшат качество воздуха и подчеркнут дизайн помещения. Огородникам придутся по душе теплицы и специальные биокультивационные установки, позволяющие обеспечить семью свежими витаминами.
Ни один биоклиматический дом не обходится без пассивных солнечных систем. Они работают без дополнительного электропитания и обогревают здание в зимнее время, а также охлаждают в летнее.
Пассивные солнечные системы делятся на три категории: системы пассивного солнечного охлаждения, системы пассивного солнечного отопления, системы солнечного естественного освещения. В биоклиматическом доме все системы осуществляют слаженную работу для того, чтобы гарантировать максимально комфортные условия в течение года.
Конструкция беседки позволяет создать внутри ее идеально комфортную температуру, так что можно спокойно провести в ней весь день, не опасаясь перепадов температуры. Кстати, под ее крышей будут комфортно чувствовать не только люди, но и растения, особенно такие популярные в последнее время орхидеи. Так что такая беседка станет отличным дополнением к биоклиматическому дому.