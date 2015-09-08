Биоклиматический дом: в гармонии с природой

Биоклиматическая архитектура – это одно из направлений, которое органично сочетает традиционные приемы архитектуры и особенности окружающей среды. Биоклиматические дома, построенные по технологиям устойчивого строительства, учитывают деликатное отношение к природе, когда функциональность и эстетичность дома вступают в диалог с окружающей средой. Главная цель архитекторов – гармония с природой и стремление приблизить среду обитания человека к окружающему пространству.

Биоклиматический дом учитывает особенности климата региона и призван, обеспечить максимально комфортные условия для жизни в сочетании с минимальным потреблением энергии. Кроме того, для производства энергии используется доступные экологически чистые источники энергии, такие как солнце, ветер, вода и почва. Это помогает существенно экономить энергию для обогрева и охлаждения здания, а также его освещения. Для достижения этих целей дому иногда придают закругленные формы, выделяют внутри здания буферные тепловые зоны, защищают его от холодных ветров посадкой деревьев. Благодаря таким нехитрым мерам удается снизить потребление энергии на 20-30 ероцентов от среднего уровня.

Это направление в архитектуре довольно новое, позволившее поколениям инженеров и архитекторов реализовать старую идею – создание привлекательных с эстетической точки зрения зданий, способных приспосабливаться к изменению климата на протяжении дня, времени года или целого года. Специальные умные конструкции позволяют регулировать утечку и поступление в помещение света, воздуха и тепла при экономии энергии. Часто с этой целью инженеры обращаются к принципу многослойности – созданию нескольких оболочек дома при помощи фасадов из стекла.

Итак, давайте разберемся с особенностями конструкции биоклиматического дома и рассмотрим несколько любопытных примеров от специалистов Homify.