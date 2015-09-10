Необычные настенные часы: 10 примеров

Ну а кто не знаком с нашими давно знакомыми и любимыми многими из детства часами с кукушкой? Да-да, они также чаще всего представляют собой механические часы (ходики) с боем, очень отдаленно имитирующие пение кукушки. Механизм, имитирующий кукушку, был создан еще середине XVIII века и с тех по практически не менялся. Родиной часов с кукушкой считается милый немецкий городок Триберг, расположенный в живописном горном регионе Шварцвальд.

Дизайнер этих необычных настенных часов интерпретирует классику на новый лад, используя четкие лаконичные линии и и чистые неяркие цвета. Птичка будет радовать вас своим пением каждый час. Кстати, еще одно преимущество современного дизайна: громкость можно настраивать при помощи специального регулятора.