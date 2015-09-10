Необычные настенные часы: 10 примеров

Настенные декоративные часы помимо чисто практической, несут и эстетическую функцию: они являются предметом первой необходимости и прекрасным украшением комнаты. Если вам недостаточно скромного обаяния классических часов и хотелось бы добавить в интерьер немного оригинальности, обратите внимание на составленную нами подборку необычных настенных часов от экспертов Homify. Мы уверены, что такой предмет интерьера не останется незамеченным гостями и к тому же сможет оживить самый аскетичный минималисткий интерьер. Необычные часы, оригинальное кресло или диван, парочка ваз или скульптур – вот и весь джентельменский набор нескучного дизайна. Вы убедитесь, что один-два ярких предмета способны изменить пространство до неузнаваемости!
Время танцевать диско! Стильные настенные часы DISCO диаметром 43 см от компании Nextime, напоминающие диско-шар в ночном клубе, сделаны из зеркального материала, который создает иллюзию объема. Дизайн этих великолепных часов подходит для современных интерьеров, а также для неожиданных экспериментов в молодежных комнатах. Часы создают праздничное настроение и вызывают острую потребность в танцах :) И не говорите, что мы вас не предупреждали!
Еще один экземпляр, который заставит нас совершить путешествие во времени. Эти настенные часы – отличный пример современного прочтения классики. Деревянный циферблатдиаметром 32 см. и минималистский стиль отсылают нас к эпохе 60-х, когда были так популярны лаконичные аксессуары. У часов для стен Madera отсутствует разметка, что придает им современный вид. Тем не менее вы с легкостью сможете определить время. Элегантный дизайн настенных часов удивительным образом вписывается в различные стили интерьера и будет превосходно смотреться как в офисе, так и дома. Эти оригинальные настенные часы обойдутся вам в 4.400 рублей.
«Париж – это всегда хорошая идея» – говорила икона стиля Одри Хепберн. Часы Париж определенно созданы для поклонников этого чудесного города! Эти оригинальные, немного даже романтичные часы будут отличным аксессуаром для помещений с ретро-дизайном в деревенском, современном или классическом стилях. Настенные часы имеют одну особенность – 3D-эффект изображения, который напомнит вам, что мы все-таки находимся в 21 веке.
Ну а кто не знаком с нашими давно знакомыми и любимыми многими из детства часами с кукушкой? Да-да, они также чаще всего представляют собой механические часы (ходики) с боем, очень отдаленно имитирующие пение кукушки. Механизм, имитирующий кукушку, был создан еще середине XVIII века и с тех по практически не менялся. Родиной часов с кукушкой считается милый немецкий городок Триберг, расположенный в живописном горном регионе Шварцвальд.
Дизайнер этих необычных настенных часов интерпретирует классику на новый лад, используя четкие лаконичные линии и и чистые неяркие цвета. Птичка будет радовать вас своим пением каждый час. Кстати, еще одно преимущество современного дизайна: громкость можно настраивать при помощи специального регулятора.
Натуральное дерево и приятный цвет сочетаются в дизайне этих нестандартных часов. На циферблате из прочного картона кружатся в танце тонкие веточки бирючины, прикрепленные к латунным основам, которые используются в качестве стрелок. Час за часом эти незаурядные настенные часы будут приносить в ваш дом радость и хорошее настроение. Такие настенные часы отлично впишутся в эко-стиль, а также интерьеры, выполненные в скандинавском или современном стилях.
Думая над тем, куда бы сплавить кучу бракованных пластинок, итальянский дизайнер Массимилиано Стефанутти пришел к идее производства часов из винила. Результат выглядит настолько здорово, что мог бы занять свое место в интерьере даже в качестве декора. Часы были награждены за их экологичность, ведь в процессе их изготовления материал проходит дополнительную обработку. Кроме того, производство в Италии, а также утилизация старых часов соответствуют эко-критериям. Еще один приятный бонус: каждая такая вещь уникальна, что подтверждается оригинальным свидетельством!
Еще одни нестандартные настенные часы в нашей подборке, созданные под влиянием дизайна 60-х годов. Часы ORBITAL подкупают своим культовым ретро-дизайном: черные акриловые шарики, соедиененные с часовым механизмом тонкими металлическими ножками, играют роль циферблата. Благодаря своему достаточно импозантному размеру, необычному дизайну и оригинальным стрелкам, эти часы станут настоящим ярким акцентом в вашем доме. Такие часы идеально дополнят интерьер в ретро-стиле или любой интерьер с ретро-нотками в скандинавском стиле или даже стиле минимализм.
Старинные настенные часы никогда не выходят из моды. Оригинальные старинные часы не только станут изюминкой интерьера, но и подчеркнут прекрасный вкус и чувство стиля хозяина. Особенно эффектно такие часы будут смотреться в пространстве гостиной, кабинета, или библиотеки, оформленных в солидном классическом стиле.
Тем, кто не готов тратить на приобритение старинных часов кругленькую сумму, не стоит расстраиваться. Кроме старинных настенных часов, интерьер в классическом стиле отлично дополнят также часы в ретро-стиле. В этом случае вы не только сэкономите на покупке, но и на обслуживании часов, ведь старинные часы следует регулярно показывать часовщику, так как их механизм со временем начинает давать сбои. Особенно искусственно состаренные или часы с ретро-элементами идеально подойдут к менее строгим интерьерам.
Промышленный дизайнер Сабрина Фосси считает, что мелкие детали и являются определяющими для объектов интерьера. Этот подход позволяет ей создавать инновационные и очень оригинальные предметы. Ее выполненный вручную из ламинила и алюминия FreakishCLOCK отлично демонстрирует работу молодого дизайнера. Ее цель – минимализировать влияние времени. Вместо стандартной часовой стрелки используется прорезь в циферблате, который вращается и позволяет нам видеть только актуальное время. Для любителей цветов поярче, Сабрина Фосси предлагает свои часы в желтом, зеленом, сиреневом вариантах и даже в горошек.
Возможно, вы не догадались, но да, эти настенные часы выполнены из нескольких слоев гофрированного картона, который, несмотря на свой малый вес, на удивление прочен. Эти необычные часы входят в
картонную коллекцию Edge дизайнеров студии Lqui Design. Внешняя поверхность выполнена из дубого и орехового шпона, что придает часам четкий современный вид. Яркие желтые стрелки придают им оживленность. Такие нестандартные часы особенно порадуют сторонников эко-движения, да и просто всех, кто предпочитает теплые натуральные материалы. Особенно хорошо они дополнят пространства в стиле лофт, добавят им света за счет ярких стрелок, в то же время не нарушая общей концепции дизайна.
Мы надеемся, что эта подборка вдохновит вас на эксперименты, если не с оригинальными часами, то с другими необычными предметами интерьера, ведь даже один нетривиальный объект способен изменить пространство до неузнаваемости!