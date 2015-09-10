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Необычные настенные часы: 10 примеров

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FreakishCLOCK - wall clock, Sabrina Fossi Design Sabrina Fossi Design Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
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Настенные декоративные часы помимо чисто практической, несут и эстетическую функцию: они являются предметом первой необходимости и прекрасным украшением комнаты. Если вам недостаточно скромного обаяния классических часов и хотелось бы добавить в интерьер немного оригинальности, обратите внимание на составленную нами подборку необычных настенных часов от экспертов Homify. Мы уверены, что такой предмет интерьера не останется незамеченным гостями и к тому же сможет оживить самый аскетичный минималисткий интерьер. Необычные часы, оригинальное кресло или диван, парочка ваз или скульптур – вот и весь джентельменский набор нескучного дизайна. Вы убедитесь, что один-два ярких предмета способны изменить пространство до неузнаваемости!

Жизнь в стиле диско

Настенные часы DISCO ИноВид ГостинаяАксессуары и декорации
ИноВид

Настенные часы DISCO

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ИноВид
ИноВид

Время танцевать диско! Стильные настенные часы DISCO диаметром 43 см  от компании Nextime, напоминающие диско-шар в ночном клубе, сделаны из зеркального материала, который создает иллюзию объема. Дизайн этих великолепных часов подходит для современных интерьеров, а также для неожиданных экспериментов в молодежных комнатах. Часы создают праздничное настроение и вызывают острую потребность в танцах :) И не говорите, что мы вас не предупреждали!

Классика на новый лад

Настенные часы Madera ИноВид ГостинаяАксессуары и декорации
ИноВид

Настенные часы Madera

ИноВид
ИноВид
ИноВид

Еще один экземпляр, который заставит нас совершить путешествие во времени. Эти настенные часы – отличный пример современного прочтения классики. Деревянный циферблатдиаметром 32 см. и минималистский стиль отсылают нас к эпохе 60-х, когда были так популярны лаконичные аксессуары. У часов для стен Madera отсутствует разметка, что придает им современный вид. Тем не менее вы с легкостью сможете определить время. Элегантный дизайн настенных часов удивительным образом вписывается в различные стили интерьера и будет превосходно смотреться как в офисе, так и дома. Эти оригинальные настенные часы обойдутся вам в 4.400 рублей.

Париж, Париж…

Настенные часы PARIS ИноВид ГостинаяАксессуары и декорации
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Настенные часы PARIS

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ИноВид
ИноВид

«Париж – это всегда хорошая идея» – говорила икона стиля Одри Хепберн. Часы Париж определенно созданы для поклонников этого чудесного города! Эти оригинальные, немного даже романтичные часы будут отличным аксессуаром для помещений с  ретро-дизайном в деревенском, современном или классическом стилях. Настенные часы имеют одну особенность – 3D-эффект изображения, который напомнит вам, что мы все-таки находимся в 21 веке.

Часы с кукушкой? Почему бы и нет!

homify ГостинаяАксессуары и декорации
homify

homify
homify
homify

Ну а кто не знаком с нашими давно знакомыми и любимыми многими из детства часами с кукушкой? Да-да, они также чаще всего представляют собой механические часы (ходики) с боем, очень отдаленно имитирующие пение кукушки. Механизм, имитирующий кукушку, был создан еще середине XVIII века и с тех по практически не менялся. Родиной часов с кукушкой считается милый немецкий городок Триберг, расположенный в живописном горном регионе Шварцвальд.

Дизайнер этих необычных настенных часов интерпретирует классику на новый лад, используя четкие лаконичные линии и и чистые неяркие цвета. Птичка будет радовать вас своим пением каждый час. Кстати, еще одно преимущество современного дизайна: громкость можно настраивать при помощи специального регулятора.

Любителям природы

homify ГостинаяАксессуары и декорации
homify

homify
homify
homify

Натуральное дерево и приятный цвет сочетаются в дизайне этих нестандартных часов. На циферблате из прочного картона кружатся в танце тонкие веточки бирючины, прикрепленные к латунным основам, которые используются в качестве стрелок. Час за часом эти незаурядные настенные часы будут приносить в ваш дом радость и хорошее настроение. Такие настенные часы отлично впишутся в эко-стиль, а также интерьеры, выполненные в скандинавском или современном стилях. 

Виниловый хаос

homify Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
homify

homify
homify
homify

Думая над тем, куда бы сплавить кучу бракованных пластинок, итальянский дизайнер Массимилиано Стефанутти пришел к идее производства часов из винила. Результат выглядит настолько здорово, что мог бы занять свое место в интерьере даже в качестве декора. Часы были награждены за их экологичность, ведь в процессе их изготовления материал проходит дополнительную обработку. Кроме того, производство в Италии, а также утилизация старых часов соответствуют эко-критериям. Еще один приятный бонус: каждая такая вещь уникальна, что подтверждается оригинальным свидетельством! 

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Назад в 60-е!

Wanduhren mit einzigartiger Form, Tapeten & Uhren Tapeten & Uhren Стены и полНастенный декор
Tapeten &amp; Uhren

Tapeten & Uhren
Tapeten &amp; Uhren
Tapeten & Uhren

Еще одни нестандартные настенные часы в нашей подборке, созданные под влиянием дизайна 60-х годов. Часы ORBITAL подкупают своим культовым ретро-дизайном: черные акриловые шарики, соедиененные с часовым механизмом тонкими металлическими ножками, играют роль циферблата. Благодаря своему достаточно импозантному размеру, необычному дизайну и оригинальным стрелкам, эти часы станут настоящим ярким акцентом в вашем доме. Такие часы идеально дополнят интерьер в ретро-стиле или любой интерьер с ретро-нотками в скандинавском стиле или даже стиле минимализм.

Скромный ретро-стиль

Wanduhren Retro / Vintage aus Metall oder Holz zum Hängen, G. Wurm GmbH + Co. KG G. Wurm GmbH + Co. KG Стены и полНастенный декор
G. Wurm GmbH + Co. KG

G. Wurm GmbH + Co. KG
G. Wurm GmbH + Co. KG
G. Wurm GmbH + Co. KG

Старинные настенные часы никогда не выходят из моды. Оригинальные старинные часы не только станут изюминкой интерьера, но и подчеркнут прекрасный вкус и чувство стиля хозяина. Особенно эффектно такие часы будут смотреться в пространстве гостиной, кабинета, или библиотеки, оформленных в солидном классическом стиле. 

Тем, кто не готов тратить на приобритение старинных часов кругленькую сумму, не стоит расстраиваться. Кроме старинных настенных часов, интерьер в классическом стиле отлично дополнят также часы в ретро-стиле. В этом случае вы не только сэкономите на покупке, но и на обслуживании часов, ведь старинные часы следует регулярно показывать часовщику, так как их механизм со временем начинает давать сбои. Особенно искусственно состаренные или часы с ретро-элементами идеально подойдут к менее строгим интерьерам.

FreakishCLOCK Sabrina Fossi Design Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Sabrina Fossi Design

FreakishCLOCK

Sabrina Fossi Design
Sabrina Fossi Design
Sabrina Fossi Design

Промышленный дизайнер Сабрина Фосси считает, что мелкие детали и являются определяющими для объектов интерьера. Этот подход позволяет ей создавать инновационные и очень оригинальные предметы. Ее выполненный вручную из ламинила и алюминия FreakishCLOCK отлично демонстрирует работу молодого дизайнера. Ее цель – минимализировать влияние времени. Вместо стандартной часовой стрелки используется прорезь в циферблате, который вращается и позволяет нам видеть только актуальное время. Для любителей цветов поярче, Сабрина Фосси предлагает свои часы в желтом, зеленом, сиреневом вариантах и даже в горошек. 

Здаем макулатуру!

Edge Clock Walnut - Yellow homify Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
homify

Edge Clock Walnut – Yellow

homify
homify
homify

Возможно, вы не догадались, но да, эти настенные часы выполнены из нескольких слоев гофрированного картона, который, несмотря на свой малый вес, на удивление прочен. Эти необычные часы входят в картонную коллекцию Edge дизайнеров студии Lqui Design. Внешняя поверхность выполнена из дубого и орехового шпона, что придает часам четкий современный вид. Яркие желтые стрелки придают им оживленность. Такие нестандартные часы особенно порадуют сторонников эко-движения, да и просто всех, кто предпочитает теплые натуральные материалы. Особенно хорошо они дополнят пространства в стиле лофт, добавят им света за счет ярких стрелок, в то же время не нарушая общей концепции дизайна.

Мы надеемся, что эта подборка вдохновит вас на эксперименты, если не с оригинальными часами, то с другими необычными предметами интерьера, ведь даже один нетривиальный объект способен изменить пространство до неузнаваемости!

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