Как украсить спальню для новобрачных

В нынешние времена свадьба, как обряд, немного утратила некую сакральность, которая была ей присуща ранее. Это естественно, ведь общественные отношения существенно изменились, поменялись и взгляды на отношения и семью.
В то же время, многие из людей не лишены романтики в своем поведении и желаниях. Поэтому во время такого события, как свадьба, многие пары предпочитают, чтобы все было красиво, изящно и романтично.
Однако когда свадьбе предшествуют месяцы подготовки, утраченных нервов и многих организационных хлопот, на украшение спальни сил уже не хватает. Идеи украшения свадьбы для новобрачных отсутствуют.
Некоторые пары могут подойти к делу с более профессиональным подходом, пригласив для этого дизайнера. Другие стараются обойтись собственными силами, ведь на подготовку свадьбу и так ушло много финансовых ресурсов. Вместе с этим, самостоятельное украшение спальни вовсе не говорит о том, что оно будет хуже. При наличии фантазии, творческого мышления и огромного желания, спальню можно украсить даже лучше. Кроме того, она точно будет соответствовать тому, что видит для себя пара.
Далее в этой статье указаны некоторые идеи украшения спальни новобрачных, что должно облегчить эту сложную задачу самим молодоженам.
фьюжн
Обычная спальня — это прежде всего место отдыха. Поэтому в ней используются светлые, пастельные тона, которые создают обстановку умиротворенности и спокойствие. Однако в спальне молодоженов, как и любой семейной пары, существует и другой аспект — интимный.
Идеей украшения спальни новобрачных будет комбинирование цветов, которые способствуют отдыху, и цветов, которые побуждают на любовные игры.
Красный цвет традиционно считается символом сильной, страстной и красивой любви. В то же время, он символизирует и агрессию, что в любом случае нежелательно для семейной пары. Поэтому красный цвет лучше заменить его оттенками — более светлыми и пастельными. Однако ярко-красный цвет лучше применить для постановки акцентов в комнате.
Например, комнату можно выполнить в светло-розовом тоне, расставить в комнате ярко-красные розы или цвет сакуры, положить на кровать подушки такого же цвета и т.д.
Кровать — главное место «боевых действий» в спальне молодоженов. Поэтому ее качество должно быть соответствующим.
На сегодняшний день ассортимент кроватей достаточно широк, что, на первый взгляд, делает ее выбор очень простым. Однако именно во время выбора могут возникнуть трудности, так как каждая модель может иметь привлекательные свойства.
В первую очередь следует задуматься о стиле кровати — он должен соответствовать стилю, в котором выполнена спальня для молодоженов.
Далее становится вопрос о форме кровати. Среди множества идей украшения спальни для молодоженов можно найти даже кровать в форме сердца. По этому поводу следует сказать, что возможно для первой брачной ночи такая форма и будет оправдана. Но кровать приобретается не на одну ночь, поэтому ее форма должна быть практичной и удобной, а размеры — подходящими требованиям пары.
По жесткости кровать должна быть умеренно мягкой. Ведь мягкость — это не всегда положительное свойство. Потому что мягкая кровать может стать причиной испорченной осанки.
Что касается постельного белья, то здесь уже можно дать больше воли для идей украшения спальни новобрачных.
Давно известно, что одежда и белье из натурального материала наиболее комфортно контактируют с кожей. В то же время, одни материалы, как шелк, более нежны, а такие, как лен, более грубы.Поэтому вопрос, белье из какого материала следует выбрать, очень индивидуален.
Что касается цвета белья, то традиционно считается, что оно должно быть белым. Ведь это символ непорочности супругов, которые заключили брак.
Однако использование белого цвета далеко не всегда является панацеей. На сегодня выбор цветовой гаммы белья достаточно богат.
К примеру, можно использовать белье пастельного розового цвета как оттенка красного, символизирующего страсть. Важно подобрать цвет белья под цветовую гамму всей комнаты. Целесообразно, чтобы белье было однотонным и без различных рисунков. Ведь узор на белье в виде маленьких уточек или розочек будет неуместным для первой брачной ночью.
Хорошей идеей для украшения спальни новобрачных будет подобрать шикарные шторы.
Если говорить образно, то окна — эта врата, через которые солнечный свет поступает в комнату, а шторы — это створки таких врат. Обрамляя оконный створ, они должны пропускать достаточно света для освещения, и в то же время защищать от его излишков.
При выборе штор, как никогда важен цвет. Важно помнить, что при ночном и дневном освещении шторы могут значительно различаться в восприятии, поэтому важно, чтобы они были хороши как днем, так и ночью.
Очень важно, чтобы шторы соответствовали дизайну спальни для новобрачных и не выходили за рамки этого стиля.
Наиболее нейтральными будут пастельные тона. Ярких и слишком невыразительных цветов лучше избегать, они не должны будоражить сознание.
Каждый дизайнер относит освещение к разряду наиболее важных вещей в интерьере. Ведь с его помощью можно подчеркнуть достоинства интерьера, так и скрыть некоторые недостатки.
Считается, что наиболее комфортно, когда в комнате установлено как центральное, так и локальное освещение, с которым можно «играть», меняя его интенсивность.
Идея украшения спальни новобрачных при помощи светильников состоит в том, чтобы на ночь освещение сделать локальным и приглушенным, создавая интимную обстановку. Поскольку это спальня на двоих, целесообразно установить два светильника по обоим бокам кровати. Таким образом каждый из супругов при необходимости может пользоваться освещением, не мешая другому спать.
Что касается романтических событий, таких как первая брачная ночь, то освещение лучше и вовсе заменить свечами. Главное не переборщить с количеством и поставить их в безопасных местах.
Украшая спальню для молодоженов, грех не использовать цветы. Благо, идей украшения спальни для новобрачных очень много.
Можно пойти несколькими путями в этом деле. Например, использование одного вида цветов. Красные розы — традиционный символ пылкой любви. Если в спальне из предметов красного цвета будут лишь розы — этого будет достаточно для пробуждения страстного желания. Лепестками роз можно выстелить пол, постельное ложе.
Другим путем будет использование флористических композиций из разных цветов. Это лучше доверить профессионалам.
Цветов в спальне для молодоженов может быть много, но главное правило — они не должны мешать перемещаться по комнате. Поэтому располагать их нужно продуманно.
Различные декоративные мелочи в спальне молодоженов будут очень кстати, главное — грамотно расставить и не превратить комнату в клондайк сувенирной продукции.
В качестве идеи для украшения спальни новобрачных психологи предлагают повесить картину на любовную, романтическую тематику. По их мнению, такие изображения на подсознательном уровне создают соответствующую обстановку.
Отличным решением будет расстановка по комнате нескольких совместных фотографий.
Заканчивая эту статью хотелось бы узнать о ваших идеях для декора спальни молодоженов. Также для вас на homify.ru мы подобрали другие книги идей:
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