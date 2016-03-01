Идеи как сделать светильник своими руками

Ежедневно человек выбрасывает много мусора: от пищевых отходов до ненужных или сломанных вещей. Если собрать весь мусор с одного населенного пункта за один день, то получатся многотонные кучи мусора. О том, куда девать весь этот мусор, озабочены органы местного самоуправления не одного города. Эта проблема насущна для всех и решают ее по-разному.

Так, во многих городах строятся заводы для утилизации мусора: материал, из которого сделаны выброшенные предметы, используют второй раз в новых вещах. На других заводах отходы проходят химическую и физическую обработку, возможно их переплавляют. Из них также производят новые вещи. Третьи просто мусор сжигают, а четвертые — закапывают.

Но, хитро-мудрые дизайнеры находят другие выходы. Они делают креативные вещи из ненужных и поломанных предметов. Этим же путем можно делать и светильники своими руками. Достаточно собрать ненужный хлам в своем доме, почесать голову и объединить его с обычным ламповым патроном, шнуром и вилкой. И светильник готов. Ниже представлены несколько идей.