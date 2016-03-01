Идеи как сделать светильник своими руками

Ежедневно человек выбрасывает много мусора: от пищевых отходов до ненужных или сломанных вещей. Если собрать весь мусор с одного населенного пункта за один день, то получатся многотонные кучи мусора. О том, куда девать весь этот мусор, озабочены органы местного самоуправления не одного города. Эта проблема насущна для всех и решают ее по-разному.
Так, во многих городах строятся заводы для утилизации мусора: материал, из которого сделаны выброшенные предметы, используют второй раз в новых вещах. На других заводах отходы проходят химическую и физическую обработку, возможно их переплавляют. Из них также производят новые вещи. Третьи просто мусор сжигают, а четвертые — закапывают.
Но, хитро-мудрые дизайнеры находят другие выходы. Они делают креативные вещи из ненужных и поломанных предметов. Этим же путем можно делать и светильники своими руками. Достаточно собрать ненужный хлам в своем доме, почесать голову и объединить его с обычным ламповым патроном, шнуром и вилкой. И светильник готов. Ниже представлены несколько идей.
Мое сердце всегда с тобой
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Светильники своими руками – одна из самых распространенных идей, куда можно использовать уже не нужные вещи. К тому же, многие знаменитые дизайнеры уже давно подружились с таким способом поддержания экологии нашей планеты. И теперь можно увидеть самые великолепные творческие решения утилизации вторсырья. С некоторыми из которых мы и хотим поделиться с вами!
Итак, каждому знакома стандартная офисная урна. Помимо прямого назначения (выбрасывания бумаги и прочего хлама) с ней можно поиграть в баскетбол. Любой представитель «белых воротничков» хотя бы раз в жизни комкал испорченный лист бумаги и, с видом Майкла Джордана с 30-летним стажем, бросал его в эту корзину.
Как и любая вещь, такие корзины недолговечны. А если они и служат пару десятков лет, то на любую такую корзину находится дизайнер, который постарается использовать ее для реализации своих замысловатых идей.
Также понадобится тренога. Можно использовать в качестве нее штатив для фото- или видеокамер. Если его нет — при помощи отвертки и саморезов соорудить его из фрагментов удилищ от поломанных удочек.
Дизайнеры Studio501 поделились с нами секретами о том, что для создания такого светильника, непременно, понадобится электрический шнур, штепсель, цоколь и лампочка. Все указанные вещи нужны для первого светильника, который создан своими руками.
Для того чтобы сделать светильник своими руками, нужно аккуратно вырезать у офисной корзины дно, сохранив при этом металлический ободок. Обычные кусачки по металлу в этом помогут.
Далее, к треноге (не путать с треногой из экранизации романа Г. Уэллса «Война миров», это критически важно!) нужно прикрепить три металлические трубки. Получатся три ножки, но сверху. Для этого можно использовать трубки из старого зонтика. К другим концам верхних ножек будет прикреплена корзина. Место крепления — обод ее днища. Если тренога составлена из различных компонентов, то лучше ее выкрасить в один цвет. Например, в черный, под цвет корзины. Использовать лучше аэрозольную краску, чтобы не образовывать некрасивые потеки на лампе.
После этого нужно продеть электрический шнур внутри полой треноги. Сверху закрепляют цоколь, а в него вкручивают лампу.
С другого конца крепится штепсель. Их таких нехитрых материалов получается лампа из офисной корзины. И просто, и со вкусом.
Абажур из бумаги состоит из шаров, склеенных из бумажных треугольников и соединенных в гирлянду. Говорят, что идею этого светильника своими руками привез в Россию ветхий монах, обучавшийся секретам искусства оригами в императорских дворцах Японии, а также искусству световой шифрограммы «Веселый Дракон» в монастырях Шаолиня. Правда или нет, но для ее изготовления понадобятся:
- Ненужная бумага.
- Медная проволока для подвески звеньев гирлянды.
- Электрический шнур.
- Небольшие цоколи.
- Небольшие лампочки.
- Киндер-сюрприз: обертку в мусор, шоколад съесть, игрушки детям, а в желтую капсулу поместятся небольшие лампочки.
Для изготовления такого светильника своими руками нужно порезать тонкую бумагу (важно именно тонкая, так как картон не будет просвещаться) на кружочки. Далее края кружочков загибаются, образуя равносторонний треугольник. Вершки загнутых краев срезаются по прямой линии. В итоге получаются треугольники со сгибами, при помощи которых их можно склеить. Далее треугольники соединяют в шарообразную форму нужного размера. Мудрый монах давно понял, что незачем делать оригами, если есть ножницы и клей.
В верхней треугольной грани делают три ромбообразных выреза, напоминающих эмблему автомобильной марки ”Mitsubisi”. С их помощью можно соединить две половины капсулы, в которую поместят лампочку.
Две половинки капсулы из-под сюрприза следует соединить. Это легко сделать, припаяв к ним вырезанные полоски из пластиковой бутылки или другого пластикового хлама. В верхней половине капсулы делают отверстие для шнура, к которому крепятся небольшие цоколь и лампочка. Таким образом создаются несколько фрагментов, которые соединяются в одну гирлянду. Присоединив к шнуру штепсель, получится уникальный бумажный светильник. По словам монаха, в нем зашифровано слово «Улыбнись».
Следующая идея для светильника своими руками поможет с пользой избавиться от множества картонных коробок. Главная изюминка такого светильника заключена в использовании своеобразной структуры картона. Чтобы понять, о чем речь, нужно разрезать пополам стенку любой коробки. По срезу можно увидеть, что она состоит из внешних слоев картона, а между ними — тонкие перестеночки. Таким образом, сами стенки практически полые, однако их крепость обеспечивается при помощи указанных прожилок. Это делает конструкцию такого картона и прочной, и легкой.
Чтобы собрать такой светильник своими руками, понадобится:
- Листы картона из коробок.
- Стекло.
- Стеклорез.
- Термоклеевый пистолет.
- Квадратная досочка.
- Электрический шнур.
- Штепсель.
- Цоколь.
- Лампочка.
На деревянной квадратной подставке закрепляют цоколь со шнуром., в него вкручивают лампу. Стеклорезом вырезают пять граней куба, размеры которых аналогичны размеру подставки. При помощи термоклея нужно соединить эти грани в куб.
Канцелярским ножом из картона вырезают квадратные рамки, внутренние грани которых совпадают с размерами ранее склеенного стеклянного куба. Уголочки таких рамок срезают, чтобы придать им более эстетичный вид. При этом, одну из сторон рамок срезают, оставив по 3-4 рамки на два стороны светильника целыми. Рамки склеивают. Таким образом, получается абажур, по всем сторонам которого, кроме двух, образуется характерная кружевная текстура. Снизу, благодаря срезанным сторонам рамок, образуется пространство для подставки, на которой будет размещена лампочка.
При помощи термоклея картонный абажур крепят на стеклянный куб. После этого остаются две стеклянных грани, не закрытые узором. Чтобы исправить это, картонные листы нарезают полосками около 5 мм и наклеивают на стекло так, чтобы поперечный срез полосок мог пропускать свет. Готовый абажур одевают на подставку с лампой.
Для придания светильнику более эстетичного вида, картон следует предварительно покрасить в нужный цвет. Рекомендуется черный или темно-коричневый.
В результате выйдет светильник — куб, дающий тусклый свет и забавные узоры теней на стенах.
В дизайне немалую роль отводят освещению, в том числе слабому. Под этим подразумевают светильники, которые освещают лишь малую часть пространства, делая на ней акцент или создавая спокойную интимную обстановку.
Предложенные в этой статье светильники своими руками могут прекрасно справиться с этой задачей. Экспериментируйте, творите и делитесь с нами вашими замечательными идеями и достижениями!
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