Как избежать отравления угарным газом в домашних условиях?

То что мы называем угарным газом, является результатом самых разных видов горения – от обычной газовой конфорки до выхлопных газов автомобилей. При этом ни запахом, ни цветом этот газ свое присутствие в окружающем пространстве никак не выдает, что делает его особенно опасным. Вы не заметите никаких изменений в доме, пока самочувствие не начнет подавать тревожные сигналы.
Уютный камин в доме – замечательное средство и от сырости, и от холодов. Но камины и печное отопление еще и представляют собой повышенный источник угарного газа в комнате. Признаком отсутствия угарного газа в печи будет ровное голубоватое пламя, если же дрова в камине начали коптить, появлися красноватый оттенок – это свидетельствует о появлении угарного газа.
Часто ошибкой бывает преждевременное закрытие заслонки. Считая, что топливо полностью прогорело, владельцы печи часто закрывают заслонку дымохода для сохранения тепла. Тлеющие угли при недостатке воздуха образуют угарный газ, который проникает в помещение через негерметичные участки печной конструкции. Если в топке камина или печиостались несколько недогоревших головешек, лучше их затушить или дать времяполностью прогореть. Когда угли потемнеют и над ними не будет огоньков пламени,минут через десять задвижку можно закрыть. Завершить эксплуатацию камина илитопку печи следует за 2 часа до сна.
Даже обычный электро-обогреватель может стать серьезным испытанием для здоровья. Казалось бы, включили погреться всего на пару часов, что здесь может быть опасного? Специалисты регулярно проводят испытание различных моделей электро-обогревателей, и результаты заставляют задуматься, прежде чем включать такой прибор надолго. Например, уже после получаса работы спирального обогревателя влажность в помещении снижается на 3%, а содержание кислорода в воздухе – на 3%. А если такой обогрев будет работать в комнате дольше, например с вечера – до утра, или весь день, то уже через несколько часов людям может стать плохо. Такой вид обогревателей если и можно использовать, то лишь на недолгое время.
Керамический электробогреватель показал лучшие результаты – за полчаса его работы влажность в комнате упала всего лишь на 1%, а концентрация кислорода – на 0,1%, такой прибор можно использовать в течение 3-4 часов, но потом все равно нужно обязательно проветрить помещение.
Современное оборудование для кухни позволяет установить гриль в помещении, но ограничиваться этим не стоит. Если на кухне используется открытый огонь, обязательно нужно совмещать гриль с мощной системой вытяжки. Угарный газ должен быстро удалятся через систему вентиляции из помещения, чтобы он не распространялся из кухни в остальные помещения.
Немного погреть квартиру с помощью обычной газовой плиты – кажется вариантом простым и дешевым. Но, к сожалению, именно это очень часто приводит к отравлениям угарным газом. Тепла от газовой конфорки выделяется совсем немного, держать огонь включеным придется долго. При плохом доступе кислорода в закрытой кухне происходит неполное сгорание, в результате чего образуется СО из соединений углерода, содержащихся в природном газе.
Любая система отопления в доме требует подготовки к долгому сезону холодов. Эффективность прогрева дома и благоприятная атмосфера в комнатах зависит от хорошей тяги в системе. Если же дымоход загрязнен, в него попали посторонние предметы, в кладке появились трещины и разрушения – все это приводит к нарушению тяги. Продукты сгорания газа попадают в дом и отравляют вас угарным газом. Любое ухудшение погоды – обмерзание оголовков, сильный ветер или туман могут стать дополнительными факторами и снизить уровень тяги в дымоходе до критически низкого.
Незаменимым помощником поддержания чистоты воздуха в доме, особенно если вы пользуетесь камином, грилем или печным отоплением, станет простой приборчик – датчик уровня угарного газа в воздухе. Такое устройство постоянно отслеживает уровень СО в воздухе и в любое время суток подаст сигнал, если концентрация угарного газа в ваших комнатах слишком высокая. В случае утечки угарный газ, который легче воздуха, поднимается к потолку помещения. Поэтому сигнализатор угарного газа устанавливается в верхней части помещения. Установка прибора производится на 5-15 см ниже потолка, на расстоянии не менее 1-2 м от потенциального источника угарного газа.
В зависимости от того, сколько времени человек провел в помещении с высоким уровнем угарного газа, он может почувствовать сначала усталость, слабость, а после – и головокружение. Дожидаться более серьезных симптомов не следует, при малейшем дискомфорте лучше всего сразу проветрить комнату и убрать источник угарного газа, например – выключить обогреватель.
Если же меры не предприняты, могут возникнуть и более серьезные проявления отравления угарным газом – тошнота, покраснение кожи, судороги, вплоть до потери сознания и комы. Это объясняется угнетением дыхательного центра и сердечно-сосудистой системы человека угарным газом.
Очень опасным является еще длительное воздействие малых доз угарного газа, что может происходить даже на обычной кухне, в процессе приготовления еды на газовой плите без проветривания. Обращайте внимание на головную боль, особенно если она возникает одновременно у нескольких людей в помещении.