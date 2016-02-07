Как избежать отравления угарным газом в домашних условиях?

Уютный камин в доме – замечательное средство и от сырости, и от холодов. Но камины и печное отопление еще и представляют собой повышенный источник угарного газа в комнате. Признаком отсутствия угарного газа в печи будет ровное голубоватое пламя, если же дрова в камине начали коптить, появлися красноватый оттенок – это свидетельствует о появлении угарного газа.

Часто ошибкой бывает преждевременное закрытие заслонки. Считая, что топливо полностью прогорело, владельцы печи часто закрывают заслонку дымохода для сохранения тепла. Тлеющие угли при недостатке воздуха образуют угарный газ, который проникает в помещение через негерметичные участки печной конструкции. Если в топке камина или печиостались несколько недогоревших головешек, лучше их затушить или дать времяполностью прогореть. Когда угли потемнеют и над ними не будет огоньков пламени,минут через десять задвижку можно закрыть. Завершить эксплуатацию камина илитопку печи следует за 2 часа до сна.