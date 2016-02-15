Как сделать прихожую более привлекательной?

В нашем отношении к собственному дому давным давно укоренился один чудовищный парадокс. Наряду с самоочевидным отношением к своему жилищу как к этакому паспорту порядочности, как к зеркалу своего положения и мироощущения, прихожую мы по традиции почитаем едва ли не улицей, карантинной зоной, которую следует как можно скорее миновать, водрузив всё уличное в предусмотренные ячейки. Мы словно вынуждены учитывать прихожую, дескать, она есть, потому как её не может не быть.
Но, вопреки этому дремучему, почти суеверному отношению, день нынешний диктует совершенно иной взгляд на природу этого помещения. Современный дом – это больше не набор атрибутов нашего положения, скорее он – книга о нашей жизни. Прихожая – начало книги: именно на неё ложится задача заинтересовать, заинтриговать гостя с порога, ввести в повествование главные действующие лица и намекнуть на развитие сюжета.
От функциональности прихожей мы не привыкли ждать особых чудес, в силу однообразия планировки типичного дома. Но дело, конечно, не в чудесах. Помимо важной, но прозаичной задачи: быть местом хранения уличного обмундирования и отмежёвывать дом от внешнего мира, – прихожая несёт и ещё одно функциональное бремя: гостеприимство. Впечатление, производимое прихожей, незримо будет присутствовать всё время визита гостя.
Как возможно устроить прихожую таким образом, чтобы и на ваших гостей, и на вас и ваших близких с самого порога вашего дома обрушивалась волна тепла и радости?
Ощущение гостеприимного дома достигается не при помощи каких-то абстрактных энергий. Интерьер прихожей, да и всего дома целиком, прочитываемый как книга – не просто метафора. На самом деле, окружающая нас действительность наполнена знаками, которые мы походя считываем, сами того не сознавая. Так работает культура.
Следовательно, создать ту самую гостеприимную атмосферу значит наполнить пространство прихожей необходимыми знаками гостеприимства. Вот несколько простых правил. следуя которым вы без труда произведёте впечатление на ваших гостей.
Коврик в прихожей обладает вполне ясной и не требующей разъяснений функциональностью, и именно это обстоятельство обычно считают необходимым педалировать производители, да и потребители тоже. Разумеется, зная наши улицы, ни один здравомыслящий человек не станет манкировать этой стороной такого простого служебного предмета.
Однако, нужно понимать, что перенесённая в прихожую улица в виде этакого резинового пугала моментально отсекает от вашей квартиры эти квадратные метры. Быть может, грязь с ботинок и останется в таком коврике, но и сам-то он, по большому счёту, визуальный мусор.
Стиль интерьера заключается в деталях: правильно подобранные детали способны изменить даже геометрию архитектуры. Таким образом, желая заставить вашу прихожую говорить о гостеприимстве, следует подчинить этому все элементы. А иначе, отчего происходят все эти надписи на ковриках, вроде “Добро пожаловать!”? И правда, пришедший гость если не первым делом, так уж тотчас после того, как протянет вам руку, нет-нет, да посмотрит себе под ноги: чистыми ли ногами он входит в ваш дом. И тут красивый коврик станет первым “флажком” вашего отношения к гостю.
Сегодня совсем нет необходимости ограничиваться традиционным вариантом: мало того, что рынок предлагает достаточно разнообразный ряд моделей – плетёных, шерстяных, бамбуковых, на каучуковой основе и прочих – ковриков, к тому же вы можете сделать под заказ и совершенно оригинальный. Например, в интерьер в индустриальном стиле или в стиле лофт замечательно впишется ассиметричный, грубый коврик, вязаный из шерсти или кокосового волокна, или коврик, повторяющий пластику картин Джексона Поллока.
Куда как очевиднее самостоятельное декоративное значение напольного покрытия! Будь-то плитка, линолеум, ламинат или паркетная доска – всё это мы склонны в первую очередь мерить мерками эстетическими. Здесь мы вдаёмся в рассуждения о основательности или статусности паркета, иногда даже забывая о измерении бытовом: ведь – справедливости ради, – паркет – не самый износостойкий материал. А это качество полового покрытия более, чем где либо, важно именно в прихожей.
От пола в прихожей помимо красоты мы ожидаем износо- и влагостойкости, простоты в уборке и способности сопротивляться загрязнению. Да, и по большому-то счёту: разве и самый красивый пол останется таковым надолго, если будет склонен забиваться грязью или истераться?
Говоря о напольном покрытии, нужно в очередной, но не лишний раз заступиться за кандидатуру современных видов плитки или ламината. Обладая замечательными потребительскими качествами, они, в то же время, весьма привлекательны. А громадный выбор этих материалов на сегодняшний день предоставляет в наше распоряжение потрясающую свободу выражения собственного понимания красоты.
Так, нет ничего более подходящего для прихожей в минималистском или модерновом стиле, чем керамогранит или плитка из натурального камня вулканического происхождения. Эти материалы невероятно прочны, не склонны забиваться грязью и легко моются. Кроме того, именно с ними лучше всего устанавливать систему тёплого пола, совершенно необходимую в наши зимы в прихожей. Чистота и тепло – это то, что хочется ощущать, приходя в дом.
Нужно признать, что в большинстве из наших квартир прихожие спроектированы, так сказать, не слишком привлекательно. За редким исключением, тут нет и намёка дневной свет – разве что солнечные зайчики, проникающие через стёкла дверей. Зачастую помещение это непропорционально высоко или наоборот. Порой здесь слишком тесно, и по одному этому гости стремятся миновать прихожую. В значительно степени эти огрехи планирования можно компенсировать при помощи верного колористического решения стен и предметов интерьера.
Всем известные закономерности: светлые тона – визуально увеличивают помещение, а тёмные – уменьшают, – работают далеко не безупречно. Вообще-то, помимо светлоты цвета на производимый эффект влияет и его теплохолодность, и интенсивность, и количество, и форма окрашенной плоскости, и многое другое.
Одно очевидно: цвет работает. При выборе колористического решения для прихожей стоит прежде всего отказаться от слишком избитых решений: в большинстве случаев типичная прихожая похожа на переднюю присутственного места, а уж это никак не располагает гостей к доверительному отношению.
Попытайтесь избежать всех этих канцелярских бледно-жёлтых или серых обоев в мелкий узорчик или блёклых же испещрённых мелкими язвочками штукатурок. Скучный “квадратный” архитектурный недочёт без особого труда можно превратить в потрясающую, интригующую прихожую, если позволить себе некоторую авантюру. Например, сделать тёмный тональный акцент на потолке, через декоративный бордюр переходящий в яркое кружево на стене.
Разрушайте стереотипы! Именно в прихожей, там, где вам не придётся проводить под артобстрелом цветов слишком долгого времени, – самое место для эксперимента.
Освещение прихожей едва ли не большая наука, чем подбор всех элементов её обстановки вместе взятых. Собственно, в этом случае только очевиднее становятся все те же главные трудности, с которыми мы обычно сталкиваемся при декорировании прихожей: отсутствие источника естественного света, малая площадь и пограничное положение между квартирой и подъездом.
Здесь в ход идёт весь возможный арсенал. Учитывая оговорённый дефицит площади, усугублённый постоянной необходимостью использования свободного места в прихожей, тут придётся отказаться от использования напольных светильников, сделав упор на комбинированное настенное и потолочное освещение.
Нужно помнить о загадочном и эффективном свойстве света менять восприятие пространства. Так, направив свет настенных светильников вверх, можно визуально “поднять” потолок. И, напротив, свет, обращённый книзу, производит эффект камерного пространства.
Привлекательность требует декораций. Не бутафории, конечно. Но известная доля театральности в интерьере прихожей практически необходима, если вы желаете произвести впечатление гостеприимства.
Первейшим “сценическим” предметом в прихожей является консольный столик. Приставной, навесной или автономный – консольный столик всегда привлекает глаз. Безусловно, нельзя упускать из виду функциональность дополнительной горизонтальной поверхности. Но если бы всё сводилось к одному только хранению, разве возможно было предположить все те негласные ограничения, которые в итоге превращают консоль в форменный парадный натюрморт?
В интерьере прихожей консоль становится рифмой жилых комнат. Возможно, не в каждой квартире найдётся достаточно свободного пространства для рокальной роскоши с каменной столешницей и резными ножками. Но прелесть консольного столика в том как раз и состоит, что места он может занимать совсем не много, при этом сохраняя все признаки респектабельности и отточенного стиля.
Зеркало без лишних возражений автоматически почитается за насущную необходимость в прихожей. Однако, что касается зеркал, то уж тут не отделаться одним только их присутствием.
Именно необходимость, а, по существу, тривиальность даже зеркала в прихожей делает вопрос решения о его месте и форме таким не очевидным. Конечно, не следует задвигать его под потолок или помещать туда, где им будет невозможно воспользоваться. Однако, зеркало даёт не мало возможностей для того, чтобы проявить выдумку и юмор.
Например, отчего бы не повесить придорожное зеркало круглой формы в углу прихожей? Его выпуклая поверхность даст возможность “прихорошиться” сразу всем, кто находится в помещении. Или почему бы не разместить зеркала за вешалкой? Ведь оригинальность здесь – главное достоинство!
Оригинальное зеркало, или даже группа зеркал способны не только выполнить своё прямое назначение, но и развеселить или порадовать вас и ваших гостей,а заодно, как бы между прочим, “подсобить” светильникам в борьбе с недостатками геометрии помещения.
Заключительным штрихом в прихожей станет размещение декоративных “мелочей”. Украсьте консольный столик цветами и фарфоровыми антикварными безделицами, которые можно приспособить под декоративные ключницы. Присовокупите к зеркалу группу из нескольких фото, помещённых в рамки разных пропорций. Повесьте гирлянду или спрячьте позади вещей в платяном шкафу постер с подсветкой.
Декоративные детали в прихожей должны “завершить начатое” и произвести впечатление приятной неожиданности, тем самым настраивая гостей на доверительный и лёгкий лад, который только и необходим для приятной компании.
Совершенно очевидное преимущество при проектировке дизайна прихожей заключается в том, что здесь можно не загонять себя в рамки сугубой рациональности и порядка. Тут срабатывает та же закономерность, что и в острых впечатлениях: чем ярче эффект от аттракциона, тем короче должно быть его воздействие, и наоборот. Недолгое пребывание в прихожей должно стать ярким зачином погружения в атмосферу гостеприимного дома.