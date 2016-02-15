Как сделать прихожую более привлекательной?

Коврик в прихожей обладает вполне ясной и не требующей разъяснений функциональностью, и именно это обстоятельство обычно считают необходимым педалировать производители, да и потребители тоже. Разумеется, зная наши улицы, ни один здравомыслящий человек не станет манкировать этой стороной такого простого служебного предмета.

Однако, нужно понимать, что перенесённая в прихожую улица в виде этакого резинового пугала моментально отсекает от вашей квартиры эти квадратные метры. Быть может, грязь с ботинок и останется в таком коврике, но и сам-то он, по большому счёту, визуальный мусор.

Стиль интерьера заключается в деталях: правильно подобранные детали способны изменить даже геометрию архитектуры. Таким образом, желая заставить вашу прихожую говорить о гостеприимстве, следует подчинить этому все элементы. А иначе, отчего происходят все эти надписи на ковриках, вроде “Добро пожаловать!”? И правда, пришедший гость если не первым делом, так уж тотчас после того, как протянет вам руку, нет-нет, да посмотрит себе под ноги: чистыми ли ногами он входит в ваш дом. И тут красивый коврик станет первым “флажком” вашего отношения к гостю.

Сегодня совсем нет необходимости ограничиваться традиционным вариантом: мало того, что рынок предлагает достаточно разнообразный ряд моделей – плетёных, шерстяных, бамбуковых, на каучуковой основе и прочих – ковриков, к тому же вы можете сделать под заказ и совершенно оригинальный. Например, в интерьер в индустриальном стиле или в стиле лофт замечательно впишется ассиметричный, грубый коврик, вязаный из шерсти или кокосового волокна, или коврик, повторяющий пластику картин Джексона Поллока.