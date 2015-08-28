Идеальные стулья для кухни

Барные стулья ворвались в наш обиход вместе с появлением в интерьерах ( частных и, в первую очередь, общественных) барных стоек.что делает барные стулья скорее элементом общественного достояния и практически никогда они не ассоциируются с уютной кухней, в которой так любят коротать время члены семьи. Однако дизайнеры из Baa Stool создали очень уютную и креативную коллекцию стульев для кухонь и столовых. Будучи немного завышенными, стулья станут идеальным дополнением у барной стойке или высокому столу. Сидения стульев выполнены из мягкого искусственного ворса, придающего больший комфорт и тепло. Проводить время на таких стульях будет крайне приятно и комфортно.