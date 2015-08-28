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Идеальные стулья для кухни

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Дом, Калужское шоссе, Prosperity Prosperity КухняСтолы и стулья
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Как должен выглядеть идеальный стул для кухни? Безусловно, варианты ответов на данный вопрос будут самыми разнообразными и полярными. Бесспорным остается одно – стул остается ключевым предметом в планировке дизайна кухни. От кухонного стула во многом зависит ощущение уюта и комфорта. И это вполне объяснимо. Невозможно насладиться даже самым вкусным ужином, если не удается расслабить спину из-за непродуманного дизайна мебели либо стул просто напросто неудобен. Поэтому к выбору кухонного стула надо подойти с особой тщательностью. Ставя на первый план удобство, не стоит забывать и об эстетическом восприятии изделия, а также об уместности той или иной модели в конкретном стиле интерьера.

Пластик

Квартира в ЖК "Микрогород в лесу" Архитектурное бюро 'Золотые головы' КухняСтолы и стулья
Архитектурное бюро <q>Золотые головы</q>

Квартира в ЖК Микрогород в лесу

Архитектурное бюро "Золотые головы"
Архитектурное бюро <q>Золотые головы</q>
Архитектурное бюро "Золотые головы"

Эклектика как стиль интерьера очень востребована современным обществом, ведь именно она позволяет сделать собственный дом ультрасовременным и при этом удивительно легким и понятным. И пластик в этом случае является идеальным материалом, формирующим подобное восприятие. Белый обеденный стул выгодно подчеркнет индивидуальное убранство кухни, а стилевая причастность данной модели к интерьеру комнаты не вызывает никаких сомнений. Изготовленный из высокопрочного пластика на хромированном металлическом каркасе, он обязательно прослужит вам долгие годы.

Стулья с яркой текстильной обивкой

Дом, Калужское шоссе, Prosperity Prosperity КухняСтолы и стулья
Prosperity

Дом, Калужское шоссе

Prosperity
Prosperity
Prosperity

Яркая текстильная обивка на стуле добавляет помещению динамики и, расширяя функционал привычного предмета мебели, выступает в качестве отменного декора. И не стоит опасаться непрактичности такого мебельного решения. Материал, используемый современным производителями для обивки кухонных стульев, легко чистить и мыть. Такой стул будет красиво смотреться в композиции как со стеклянным, так и с деревянным столом.

Барные стулья

Baa Bar Stool Baa Stool КухняСтолы и стулья
Baa Stool

Baa Bar Stool

Baa Stool
Baa Stool
Baa Stool

Барные стулья ворвались в наш обиход вместе с появлением в интерьерах ( частных и, в первую очередь, общественных) барных стоек.что делает барные стулья скорее элементом общественного достояния и практически никогда они не ассоциируются с уютной кухней, в которой так любят коротать время члены семьи. Однако дизайнеры из Baa Stool создали очень уютную и креативную коллекцию стульев для кухонь и столовых. Будучи немного завышенными, стулья станут идеальным дополнением у барной стойке или высокому столу. Сидения стульев выполнены из мягкого искусственного ворса, придающего больший комфорт и тепло. Проводить время на таких стульях будет крайне приятно и комфортно.

Стулья-кресла

Monolithen black, Stefan Knopp Stefan Knopp КухняСтолы и стулья
Stefan Knopp

Stefan Knopp
Stefan Knopp
Stefan Knopp

Для того, чтобы чувствовать себя в абсолютном комфорте и при приеме пище – смело приобретайте стул – кресло. Максимальному удобству в данном случае поспособствует наличие подлокотников и мягко текстильной обивки сидений. Такая модель обеспечит вам максимальный комфорт при приеме пищи и общении с членами семьи или друзьями.

Стулья с чехлами

INDUSTRIAL,LIBERTY,MODERNO, MARA GAGLIARDI "INTERIOR DESIGNER" MARA GAGLIARDI 'INTERIOR DESIGNER' КухняСтолы и стулья
MARA GAGLIARDI <q>INTERIOR DESIGNER</q>

MARA GAGLIARDI "INTERIOR DESIGNER"
MARA GAGLIARDI <q>INTERIOR DESIGNER</q>
MARA GAGLIARDI "INTERIOR DESIGNER"

Пошив чехлов на стулья помогает решить несколько задач: эстетическую, функциональную и защитную. Чехлы могут быть повседневные, для торжественных случаев и даже сезонные, что очень удобно.  Так, если мебель новая, чехлы защищают её от загрязнений, от когтей домашних питомцев. А в случае, когда стулья уже потеряли свой внешний вид, их легко скрыть за красивыми чехлами. С помощью чехлов вы с легкостью создадите в доме изысканную обстановку.

Дизайнерские решения

The Art of Viewing, Gisbert Pöppler Architektur Interieur Gisbert Pöppler Architektur Interieur КухняСтолы и стулья
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Для создания стильного образа и неподражаемого интерьера можно отойти от привычного и понятного, остановив свой выбор на нетривиальных моделях. 

Очаровательный дом, полный магии
Какой из указанных выше вариантов стульев вы бы предпочли приобрести для своей кухни?

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