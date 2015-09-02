Комнаты для подростков

Рано или поздно наступает тот момент, когда спальня ребенка, обустроенная когда-то с такой любовью и трепетом становится для ребенка неактуальной и требует переобустройства. Это уже не детская малыша, но еще и не комната взрослого самостоятельного человека. Однако в отличии от оформления спальни маленького ребенка, вы уже не сможете руководствоваться только своими вкусовыми предпочтениями при оформлении детской. Важно учесть интересы ребенка и сохранить практическую направленность комнаты. И как бы родителям не хотелось выбрать для ребенка мебель, обои, шторы и другие элементы интерьера, нужно держать себя в руках, потому что их роль в обустройстве комнаты сводится только к тому, чтобы подсказать как лучше подобрать мебель, так чтобы она была не просто красивая, но ещё и многофункциональная, безопасная для здоровья, какие выбрать материалы.

На настоящий момент важно оборудовать комнату всем необходимым : начиная с кровати и письменного стола для учебы, заканчивая предметами, относящимися к хобби юного жильца. Давайте рассмотрим наиболее яркие варианты обустройства спальни подростка.