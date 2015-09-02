Комнаты для подростков

Рано или поздно наступает тот момент, когда спальня ребенка, обустроенная когда-то с такой любовью и трепетом становится для ребенка неактуальной и требует переобустройства. Это уже не детская малыша, но еще и не комната взрослого самостоятельного человека. Однако в отличии от оформления спальни маленького ребенка, вы уже не сможете руководствоваться только своими вкусовыми предпочтениями при оформлении детской. Важно учесть интересы ребенка и сохранить практическую направленность комнаты. И как бы родителям не хотелось выбрать для ребенка мебель, обои, шторы и другие элементы интерьера, нужно держать себя в руках, потому что их роль в обустройстве комнаты сводится только к тому, чтобы подсказать как лучше подобрать мебель, так чтобы она была не просто красивая, но ещё и многофункциональная, безопасная для здоровья, какие выбрать материалы.
На настоящий момент важно оборудовать комнату всем необходимым : начиная с кровати и письменного стола для учебы, заканчивая предметами, относящимися к хобби юного жильца. Давайте рассмотрим наиболее яркие варианты обустройства спальни подростка.
Представленный вариант обустройства комнаты представляет собой
типовой набор комнаты подростка. Здесь есть все необходимое для его жизнедеятельности и вместе с тем нет ничего лишнего. Пространство оформлено строго, в серо-коричневых тонах с крайне функциональным использованием имеющегося пространства.
Квартирный вопрос
Авторы данного проекта создали комнату будущего для двух братьев. Интерьер в футуристическом стиле способствует развитию творческого мышления ребят. Основные цвета комнаты – синий, цвет, чаще всего используемый для оформления мальчишеских детских и белый, который в данном проекте не только увеличивает пространство комнаты и акцентирует внимание на обтекаемых изгибах комнаты.
Французский стиль прекрасно подходит для оформления детской. Он может стать идеальным для оформления спальни юной девушки: он романтичен и изящен. В нем много красивого декора – от картин с цветами и милых статуэток, до витиеватых подсвечников и вышитых подушек. Сегодня мы подготовили для вас целую подборку из трех детских в стиле французского кантри. Каждая комната уникальна, неповторима и уютна.
Быт определяет сознание. Подобный интерьер комнаты поможет развить в вашей дочке большую женственность и тягу к прекрасному.
Изначально в комнате находилось много разных отдельно стоящих предметов: шкаф для одежды и постельного белья всей семьи, стеллаж для учебников, комод для мелочей и книг, односпальная кровать и рабочий стол. Из-за это пространство воспринималось дробно, что характерно для многих квартир. Проектировщиками было предложено скомпоновать отдельно стоящие предметы в одной части комнаты, тем самым освободив от них другую. Для этого был запроектирован многофункциональный бокс, который вмещает в себя компактную систему хранения (гардероб, комод, книжный стеллаж, шкафчик для хранения мелочей, ящики для постельного белья и крупных предметов) и место для сна и отдыха (кровать и диван).
Если вы не желаете переделывать ремонт в комнате после того как ребенок немного подрастет, вы можете сразу оборудовать спальню
на вырост. Отличным вариантом отделки в данном случае будет являться создание интерьера в пастельных тонах. В данном проекте основным связующим все помещения стали светлые пастельные тона, в которые аккуратно вплетаются нотки пастельных шоколадных оттенков.Такие цвета создадут уют в комнате ребенка и будут полезны для психологического здоровья.
Ваш ребенок нашел свое призвание в музыке? Не мешайте его самовыражению. Оформите его спальню в стиле, близком его духу и образу жизни. Авторами данного проекта были использованы три цвета в качестве основных : красный, белый и черный.
Комната разделена на две зоны: спальная и зона отдыха, которая может использоваться для самостоятельного отдыха хозяина или для общения с друзьями.Кровать находится на небольшом подиуме, подъем на который оформлен в виде функциональных ящиков