Украшения для детской

Большинство родителей в ожидании малыша задаются вопросом – как украсить детскую комнату? На самом деле, это занятие не только ответственное, но еще и очень увлекательное. Так как в детской комнате должно быть по-особому уютно, красиво и в то же время удобно. И удобно должно быть не только ребенку, но и маме, ведь ей чаще всего приходится убирать в комнате и просто бывать там, играя с ребенком.
Дети быстро растут, и сказочные детские становятся весьма неуместными уже годам к десяти, а порой даже раньше. Поэтому рекомендуется украшать детскую комнату не в определенном стиле, а именно под свой собственный стиль и вкус. И с учетом времени, которое очень быстро пролетит.
В данной статье мы рассмотрим наиболее яркие варианты украшения детской, которые могут стать для вас полезными в случае, если вы задумались о декорировании детской комнаты.
Домик-палатка в виде настоящего индейского вигвама не оставит равнодушным ни одного ребенка! Детки любят находить в квартире укромные места, где они обустраивают свой особый мир, который является символическим эпицентром его жизни. Замечено, что обживая эти укромные местечки, дети сооружают в них домики преимущественно из матерчатых вещей. При этом нахождение в пространстве домика, обеспечивает состояние психологического комфорта, которое помогает детям более гармонично расти и развиваться. Домик-палатка станет не только любимым местом вашего малыша, но также и украшением детской.
Авторами данного проекта для детской комнаты были выбраны яркие рисунки, создающие особую в ней атмосферу, а одну из стен было решено оклеить светло серыми обоями в белый горох. Для пола здесь использовались довольно стандартные отделочные материалы – массивная доска теплого медового цвета для остальных помещений.
Хозяйка комнаты – маленькая принцесса. Поэтому дизайнер выбрал основной тематикой историю золушки. За изголовьем кровати фотообои с изображением сказочного замка. Рядом Ариэль возле кареты в праздничном платье, которая спешит на бал. Под потолком комнату обрамляет декоративный кантик с изображением диснеевских героев. Комната получилась яркой и волшебной, как большой мир маленького человечка.
Ваш ребенок грезит о кругосветных странствиях и мечтает стать мореплавателем? Приблизьте воплощение мечты! Оформление комнаты в морском стиле доставит ребенку массу радости. Штурвал корабля, ящики для необходимых вещей, выполненные в виде сундуков пиратов, сине – белая цветовая гамма комнаты – не оставят вашего ребенка равнодушным и сделает его пребывание в детской максимально увлекательным и комфортным.
Энергия, выплескивающаяся из детей должна находить свой выход. Именно поэтому часто родители оборудуют различные спортивные комплексы или аттракционы дома. Это может быть шведска стенка, турники ,горки и т.д.
Проект этой детской комнаты был предоставлен дизайнерами из студии snoeck & co. Здесь полностью отсутствуют металлические предметы и острые углы, что гарантирует детям абсолютно безопасное времяпровождение. Дизайнеры не забыли, что, помимо веселых игр, малыши должны крепко спать и разместили в комнате несколько кроватей: на первом и втором ярусе комнаты.
Если у вас растет маленькая модница, то вы можете превратить ее комнату в настоящий шоурум и вдохновить ребенка на создание новых нарядов. Здесь можно и создавать новые прически с подружками и дефилировать в модных обновках.Только представьте радость ребенка подобной стилистике комнаты!