Современные серванты

Когда большинство из нас слышит слово «сервант», то в памяти чаще всего возникает ностальгический образ бабушкиного буфета с накрахмаленной скатертью, где празднично располагалась дорогая посуда, красивые вазы и столовое белье. Действительно, серванты создавались именно с такой целью и очень быстро полюбились заботливым хозяйкам, став неотъемлемым атрибутом мебели в каждом доме.

Сегодня мода на традиционные серванты несколько поутихла, ведь им на смену пришло много новой мебели, которая выполняет их функции. Однако талантливые дизайнеры все же пытаются возрождать этот интересный предмет, модифицируя его и умело вводя в современные интерьеры. Серванты могут иметь полностью закрытые секции, могут сочетать их с открытыми, а могут иметь совершенно прозрачный фасад. Это дело вкуса, но главное – они становятся универсальными и непохожими друг на друга. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные образцы и, возможно, в скором времени стильный сервант станет достойным украшением вашего дома.