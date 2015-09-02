Современные серванты

Когда большинство из нас слышит слово «сервант», то в памяти чаще всего возникает ностальгический образ бабушкиного буфета с накрахмаленной скатертью, где празднично располагалась дорогая посуда, красивые вазы и столовое белье. Действительно, серванты создавались именно с такой целью и очень быстро полюбились заботливым хозяйкам, став неотъемлемым атрибутом мебели в каждом доме.
Сегодня мода на традиционные серванты несколько поутихла, ведь им на смену пришло много новой мебели, которая выполняет их функции. Однако талантливые дизайнеры все же пытаются возрождать этот интересный предмет, модифицируя его и умело вводя в современные интерьеры. Серванты могут иметь полностью закрытые секции, могут сочетать их с открытыми, а могут иметь совершенно прозрачный фасад. Это дело вкуса, но главное – они становятся универсальными и непохожими друг на друга. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные образцы и, возможно, в скором времени стильный сервант станет достойным украшением вашего дома.
На фото вы видите практичный вариант современного серванта из натурального дерева. Специалисты Студии дизайна и декора Светланы Фрунзе решили расположить его под лестницей, таким образом значительно сэкономив пространство. Этот сервант абсолютно прозрачный с трех сторон, поскольку имеет стеклянные дверцы. Оставшаяся его грань закрыта лестницей. Такой дизайн делает данную мебель стильной и элегантной. Однако, из-за видимости всего наполнения, подобный сервант не пригоден к хранению столового белья. Зато для демонстрации всевозможных тарелок, блюд и прочей посуды будет в самый раз. Учитывая, что мебель расположена на виду, за ней понадобится тщательный уход и регулярная натирка стеклянных поверхностей до блеска.
Этот потрясающий сервант представляет собой обновленную до неузнаваемости
версию старой мебели. Дизайнерам удалось вдохнуть в него вторую жизнь благодаря
уникальной методике нанесения специальных покрытий на деревянное основание,
которая наполнила сервант винтажным шиком. Украшением мебели служат объемные деревянные элементы,
которые расположены на каждой дверце, на стекле и сверху. Это придает
аристократичную нотку серванту, а также отдаленно напоминает лепнину. Популярная
в старину форма совершенно по-новому заиграла в окружении новомодных вещей. Особенно
красиво выглядят цветные тарелки, расположенные вертикально на светлых
полочках. Подробнее о мебели названной стилистики написано в Книге идей
Мебель в стиле потертый шик’.
Роскошный современный сервант с витражными стеклами станет украшением любой гостиной. Он имеет необычный цвет – дерево с приятным отблеском. Такая мебель создает ощущение теплоты и уюта, особенно если в комнате установлен источник мягкого освещения. Самая распространенная форма серванта – прямоугольная – подойдет к классическому интерьеру, а стройные, слегка изогнутые ножки добавят мебели кокетства. Такая конструкция надежно защитит вашу посуду от пыли, одновременно демонстрируя ее окружающим. Отличительная черта этого серванта – он закрывается на ключ, как это было свойственно традиционным сервантам много лет назад. Такой образец можно назвать современной интерпретацией лучших традиций изготовления сервантов.
Небольшой современный сервант отлично вписывается в интерьер колониального стиля. В данном случае, на фото представлен вариант медиа комнаты. Чтобы сервант не мешал проходу и не занимал много места, дизайнеры решили расположить его в углу. Состоит мебель из двух частей – закрытого от посторонних глаз нижнего отделения и открытого верхнего. Таким образом, сверху можно выставить интересные предметы, а внизу хранить столовое белье и приборы. Серванты и шкафы в колониальном стиле отлично гармонируют с натуральными материалами и деревом в интерьере.
Современный сервант белого цвета – идеальная находка для создания светлой гостиной. Он имеет небольшие вставки типичного деревянного цвета, которые только оттеняют молочный фасад. Разнообразные составляющие элементы такого серванта помогут удобно расположить множество предметов. Выдвижные шухляды подойдут для приборов, нижние закрытые шкафчики – для кухонного белья, а участки за стеклом и открытые полочки придутся как нельзя кстати для хранения остальных мелочей. На фото мы видим два варианта однотипных сервантов, которые немного отличаются размером и дизайном, но принадлежат к одинаковой стилистике. Такой прием сочетания мебели позволяет добиться гармонии и насыщенности интерьера без риска загромоздить пространство. Особенно удачно серванты данного вида смотрятся в интерьерах средиземноморского и прованского стиля.
Оригинальный сервант с округлыми линиями и минимальным наполнением – это выбор молодых и практичных людей. Такая мебель, при всей кажущейся простоте, продумала до мельчайших деталей. Мягкая подсветка придает дополнительный шарм, а также очень эффектно выглядит вечером при слегка приглушенном или вообще выключенном основном освещении. Приятная для глаз геометрия мебели понравится тем, кто ценит изысканные формы. Этот сервант подойдет для интерьеров в стиле минимализм и модерн.
Такой лаконичный сервант не должен быть основной деталью интерьера. Он создан, по большому счету, для выполнения своей главной функции – удобного хранения вещей. Строгие линии, темное дерево и прямоугольные ручки полностью передают всю педантичность восточного дизайна. Этот сервант небольшой, он не имеет открытых участков и тщательно скроет от посторонних глаз все, что вы в него положите. Прекрасно сочетается с интерьерами в стиле минимализм, а также будет уместным в просторных лофтах. Если отделка стен и пола в комнате темная, советуем отдавать предпочтение аналогичной модели светлого цвета.
Белоснежный сервант, который вы видите на фото, на первый взгляд является типичным образцом классической мебели для гостиной. Однако, внимательно присмотревшись к особенностям стекла, можно заметить его оригинальность. Все дело в нестандартном сочетании сетки и стекла, что моментально преображает фасад серванта. Благодаря этому мебель выглядит ультрасовременно и стильно. Очень полезной характеристикой этого серванта является его внушительный размер, который позволяет разместить огромное количество посуды и прочих предметов. Нижняя часть модели выполнена в виде комода с выдвижными секциями. Сквозь небольшие отверстия виднеются фрагменты наполнения, что придает серванту эффектности.
Простой сервант небольшого размера послужит вам местом, где будут выставляться интересные вещи для всеобщего обозрения. Согласитесь – хранить что-то в нем не очень удобно, поскольку все секции хорошо просматриваются. Незамысловатый дизайн и конструкция, а также натуральный материал, который используется для производства серванта, указывают на то, что природные достояния совершенны сами по себе и не нуждаются в тщательной обработке и отделке. Подобная стилистика сейчас очень популярна и востребована, поэтому если ваш девиз «чем проще – тем лучше», то покупайте такой сервант без лишних раздумий. Позаботьтесь только, чтобы окружающие предметы соответствовали заявленному подходу. Тогда интерьер будет по-настоящему уютным и экологичным.
под старину
Обратите внимание на шикарный образец мебельного искусства – современный сервант, который напоминает ценную находку из антикварного магазина. Грубоватая доска естественного цвета, медная фурнитура и стилизация под старину окутывают его невероятным духом надежности и неповторимости. Большая часть содержимого серванта полностью открыта для посторонних глаз, находясь за стеклом. В окружении стен из сруба светлых оттенков он становится центральным элементом композиции и радикально преображает пространство. Подобная игра на цветовых контрастах интригует и привлекает взгляды. Не бойтесь таких смелых экспериментов и вы убедитесь в их целесообразности, оценив конечный результат. Для интерьера загородного дома сервант на фото рекомендован особенно.