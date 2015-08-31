Старинные настенные часы: роскошь вне времени

Кроме классических настенных часов, встречаются еще так называемые ходики, которые многие из нас должны помнить по домам своих бабушек и дедушек. Это небольшие стенные часы (или напольные часы) упрощённого устройства с гирями — вариант механических часов с маятником, анкерным спуском и гирями в качестве двигателя. В старинных часах в качестве маятника иногда использовали две «ноги», движущиеся навстречу друг к другу. А помните часы с боем? В этом случае на часах была еще одна цепочка со съёмной гирей для боя, которую можно было при желании снять.

Ну а кто не знаком с нашими давно знакомыми и любимыми многими из детства часами с кукушкой? Да-да, они также чаще всего представляют собой механические часы (ходики) с боем, очень отдаленно имитирующие пение кукушки. Механизм, имитирующий кукушку, был создан еще середине XVIII века и с тех по практически не менялся. Родиной часов с кукушкой считается милый немецкий городок Триберг, расположенный в живописном горном регионе Шварцвальд.