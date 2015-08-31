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Старинные настенные часы: роскошь вне времени

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Period Conversion, Designs for Living by Claire Beckhaus Designs for Living by Claire Beckhaus Рабочий кабинет в классическом стиле
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На разных этапах развития цивилизации человечество использовало солнечные, звёздные, водяные, огневые, песочные, колёсные, механические, электрические, электронные и даже атомные часы. Настенные декоративные часы помимо чисто практической, несут и эстетическую функцию: они являются предметом первой необходимости и прекрасным украшением комнаты. Особенно это касается старинных настенных часов, которые никогда не выходят из моды. Оригинальные старинные часы не только станут изюминкой интерьера, но и подчеркнут прекрасный вкус и чувство стиля хозяина. Особенно эффектно такие часы будут смотреться в пространстве гостиной, кабинета, или библиотеки, оформленных в солидном классическом стиле. Специалисты Homify расскажут о видах и особенностях механических часов, а также дадут несколько советов о том, как лучше использовать старинные настенные часы в дизайне интерьера. 

Какие бывают виды настенных механических часов?

Вечные ценности, Ширванова Оксана PerfectHome Ширванова Оксана PerfectHome Гостиная в классическом стиле
Ширванова Оксана PerfectHome

Вечные ценности

Ширванова Оксана PerfectHome
Ширванова Оксана PerfectHome
Ширванова Оксана PerfectHome

Кроме классических настенных часов, встречаются еще так называемые ходики, которые многие из нас должны помнить по домам своих бабушек и дедушек. Это небольшие стенные часы (или напольные часы) упрощённого устройства с гирями — вариант механических часов с маятником, анкерным спуском и гирями в качестве двигателя. В старинных часах в качестве маятника иногда использовали две «ноги», движущиеся навстречу друг к другу. А помните часы с боем? В этом случае на часах была еще одна цепочка со съёмной гирей для боя, которую можно было при желании снять. 

Ну а кто не знаком с нашими давно знакомыми и любимыми многими из детства часами с кукушкой? Да-да, они также чаще всего представляют собой механические часы (ходики) с боем, очень отдаленно имитирующие пение кукушки. Механизм, имитирующий кукушку, был создан еще середине XVIII века и с тех по практически не менялся. Родиной часов с кукушкой считается милый немецкий городок Триберг, расположенный в живописном горном регионе Шварцвальд.

Устройство старинных механических часов

Period Conversion, Designs for Living by Claire Beckhaus Designs for Living by Claire Beckhaus Рабочий кабинет в классическом стиле
Designs for Living by Claire Beckhaus

Period Conversion

Designs for Living by Claire Beckhaus
Designs for Living by Claire Beckhaus
Designs for Living by Claire Beckhaus

Как мы уже упоминали, старинные часы могут быть водяными, песочными, солнечными и даже огненными, но давайте лучше оставим эти экземпляры для особых ценителей старины. Обычно практичные старинные часы оснащены механическими внутренностями. Механические часы состоят из четырех главных частей: 

двигатель (пружина или гиря) 

передаточный механизм зубчатых колёс 

регулятор, обусловливающий равномерность движения распределитель или спуск, передающий от двигателя импульсы регулятору, необходимые для поддержания колебания последнего, а также подчиняющий движение передаточного механизма, а следовательно, и действие двигателя закономерности колебания регулятора.

Как работают старинные часы?

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G. Wurm GmbH + Co. KG

G. Wurm GmbH + Co. KG
G. Wurm GmbH + Co. KG
G. Wurm GmbH + Co. KG

Измеритель времени – не стрелки, которые всем видны, а регулятор. Зубчатые колеса приводят в движение стрелки циферблата, которые и показывают единицы времени. Регуляторы в часовых механизмах обычно отмеряют промежутки времени, равные целой секунде, а также половине, четверти или одной пятой секунды. Если регулятор по каким-то причинам начинает отмеривать меньшие промежутки времени, счётчик укажет большее их число в данном периоде времени. В таком случае мы говорим, что часы спешат. Если же интервал регулятора показывает большие промежутки времени, чем заданно, то часы отстают.

Старинные часы – очарование классики

Библиотека Abwarten! Рабочий кабинет в колониальном стиле
Abwarten!

Библиотека

Abwarten!
Abwarten!
Abwarten!

Напомним, что старинные часы лучше всего подойдут для оформления интерьера в классическом стиле. Особенно хорошо они впишутся в уютные гостиные в традиционном английском стиле с уютным камином, большими мягкими креслами, обилием текстильных элементов, как-то подушек, плюшевых пледов и тяжелых гардин. Благородную красоту старинных часов подчеркнет сдержанная цветовая гамма из коричневых, темно-красных и темно-зеленых тонов. Однако для того, чтобы настенные часы не затерялись на фоне цветной стены, подбирайте рамку часов контрастного оттенка по отношению к фону или выделите зону в комнате тем цветом, на котором ваши старинные часы будут выглядеть особенно великолепно.

Настенные часы в ретро-стиле

Дом- как мир., Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Рабочий кабинет в колониальном стиле
Студия Ксении Седой

Дом- как мир.

Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой

Тем, кто не готов тратить на приобритение старинных часов кругленькую сумму, не стоит расстраиваться. Кроме старинных настенных часов, интерьер в классическом стиле отлично дополнят также часы в ретро-стиле. В этом случае вы не только сэкономите на покупке, но и на обслуживании часов, ведь старинные часы следует регулярно показывать часовщику, так как их механизм со временем начинает давать сбои. 

Эти прозрачные часы не перегружают и без того насыщенный благодаря использованию необычных обоев интерьер. Минималистский дизайн и использование больших римских цифр придают часам ретро-лоск без лишней вычурности, что особенно важно для создания легкого, воздушного интерьера.

Старинные часы в эклектическом стиле

Дизайн кабинета в современном стиле в коттеджном поселке "Краснодарский" Студия интерьерного дизайна happy.design Рабочий кабинет в стиле модерн
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн кабинета в современном стиле в коттеджном поселке Краснодарский

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Старинным настенным часам есть место не только в классическом интерьере, но и в пространстве, оформленном в стиле еклектики, тоесть в котором присутствуют элементы разных стилей. Добротная старинная вещь придаст модерному интерьеру ретро-лоск и не будет смотреться неуместно. Главное – откажитесь от слишком вычурных часов с резьбой, позолотой, фигурками толстеньких ангелов и обнаженными богинями. Это все действительно лучше оставить в стандартном классическом интерьере. А вот часы с простым циферблатом без лишних деталей, а также деревянным каркасом будут выглядеть к место практически в любом интерьере.

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Старинные часы в оформлении кабинета

" Французский штрих " Квартира 68 кв.м, МО, Krupp Interiors Krupp Interiors Рабочий кабинет в стиле кантри
Krupp Interiors

Французский штрих Квартира 68 кв.м, МО

Krupp Interiors
Krupp Interiors
Krupp Interiors

Еще одна комната, в которой без добротных настенных часов практически не обойтись – это рабочий кабинет. Таким образом вам будет проще следить за потраченным на работу временем, а классический дизайн только подчеркнет предназначение комнаты. Кстати, как мы уже говорили, не обязательно использовать в интерьере только старинные часы. Искусственно состаренные или часы с ретро-элементами идеально подойдут к менее строгим интерьерам.

Любителям оригинальностей

homify ГостинаяАксессуары и декорации
homify

homify
homify
homify

Тем, кто не представляет жизни без путешествий, стоит обратить внимание на эти часы, стилизованные под вокзальные. Шум отправляющихся поездов, голоса людей, выкрики мальчишек, продающих газеты – все эти атрибуты старинного вокзала можно практически услышать, смотря на эти ретро-часы. Строгий черный корпус, необычное металлическое крепление, ретро-стиль, в котором выполненны циферблат не оставят эту деталь вашей комнаты незамеченной.

Ручная работа для вашего интерьера

homify ГостинаяАксессуары и декорации
homify

homify
homify
homify

Часы ручной работы могут исполнить ваши самые требовательные запросы относительно внешнего вида вашего дома. Эти искусственно состаренные настенные часы в виде старой бензоколонки напоминают о самом популярной трассе в США – трассе 66. И если вы не сторонник строгих классических интерьеров, не отказывайтесь от стаинных часов. Такой экземпляр идеально дополнит пространство в стиле 50-60-х, придаст изюминку и добавит цвета интерьеру в стиле лофт или в скандинавском стиле.

Деревенская идиллия

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Рабочий кабинет в стиле кантри
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Если у вас нет возможности приобрести старинные часы или оригинальную вещь ручной работы, а желание добавить в интерьер ретро-нотку присутствует, не отчаивайтесь. Пройдитесь по сусекам бабушкиной дачи, по блошиным рынкам и старьевщикам. Скромное очарование старых настольных часов и будильников придаст вашему интерьеру уют и тепло старой дачи или деревенского дома. Поэтому мы просто не смогли обойти стороной эти милые настольные часы и будильники. Хорошие настенные часы начала и средины 20 века – более редкий экземпляр, однако при желании можно раскопать и эти раритеты. 

Надеемся, что статья дала вам несколько идей и в скором времени, возможно, в вашем доме будут красоваться старинные настенные часы.

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